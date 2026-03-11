COLLONS D’ELEFANT

COLLONS D’ELEFANTDeixa un comentari
Tant és si llegeixes la columna del diari que més t’agrada, sents una tertúlia a la ràdio o tens una conversa amb un amic que no es pot evitar que surti l’expressió de l’elefant a l’habitació. No us ha passat? No? Segur? Pareu-hi l’orella i veureu com us apareix. A l’agost sentia la conferència del MHP Puigdemont a Prada de Conflent i allí era, un elefant ben gros. Va utilitzar l’expressió mirant cap a Espanya concepte i, alhora, ell també pot ser un paquiderm (potser només una pedra a la sabata) per algú altre; o a la xerrada d’en Pankaj Mishra al Palau Macaya, l’autor de El món després de Gaza va dir que la Xina és l’elefant a la sala per al món occidental.
La metàfora de l’elefant és fruit d’un salt mortal evolutiu lingüístic. Tot va començar l’any 1959, quan el guatemalenc Augusto Monterroso va publicar el microrelat El dinosaure, el més curt fins aleshores, que deia així:
“Quan va despertar, el dinosaure encara hi era”. (Vuit paraules).
Si em permeteu una lleu digressió que no arriba ni a excurs: el 2005 el superà el del mexicà Luís Felipe Lomelí amb L’emigrant. No faré cap comentari perquè mossèn Cinto em portaria per les aigües turbulentes de l’Atlàntic. Em limito a transcriure’l:
“ – Oblida pas res?” – Tant de bo! (Sis paraules).
Cal suposar que, com normalment tenim el costum de despertar-nos al llit, aquest és a una habitació, però el relat no específica res i la imaginació col·lectiva ho dona per fet. Què representava per a Monterroso el dinosaure? Com era diplomàtic d’ofici, a més de professor de literatura a la Universitat Central de Mèxic, i havia tingut problemes polítics amb algun dictador habitual en països americans de l’època, hi ha la interpretació que l’elefant era el Partit Revolucionari Institucional (PRI) que va estar al poder des de la Revolució mexicana dels anys vint fins a les eleccions del 2000. Quan va escriure el relat ja hi portava trenta anys i s’hi va estar quaranta anys més. Molta longevitat la del PRI, com la vida d’un elefant africà, sí. Però ell parlava d’un dinosaure, no d’un elefant, d’on surt el paquiderm?
Necessitem anar al llibre No pensis en un elefant, que el científic estatunidenc George P. Lakoff va publicar el 2004. Explica que a la classe introductòria per als estudiants de primer curs de Ciències cognitives per ensenyar què són els marcs conceptuals, el que fa és posar-los un exercici que consisteix en el següent: “No penseu en un elefant”. No ha trobat cap estudiant que en fos capaç. Cada paraula, com ara elefant, evoca un marc mental (frame, en anglès). També s’utilitza en la psicologia, la sociologia, els estudis empresarials, la intel·ligència artificial i avui dia és d’ús col·loquial. Fa vint anys tothom deia frame, per sort l’anglicisme no ha tingut la vida dels elefants i ara emprem el marc mental catalanitzat i ens entenem més bé. Un marc mental pot consistir en una imatge o una altra mena de coneixement. Ara tenim un elefant que té trompa, orelles que pengen i és gros, com alguna de les deu mil espècies de dinosaures. Només agafem la qualitat del volum – perquè mira que és sabut que els dinosaures eren rèptils, parents llunyans dels cocodrils i les aus; els elefants són mamífers placentaris, per tant, són branques molt diferents de l’arbre de la vida-. Molts dinosaures menjaven plantes, igual que els elefants, que eren i són herbívors. Però tenen alguna similitud que ja ens va bé, tots dos són de grans dimensions (tot i que molts sauris eren petits, però ens interessen els grans de Jurassic Park. Gros era el dinosaure i gros és l’elefant, i punt.
Si en el conte de Monterroso ens vam imaginar que succeïa en una habitació i ara hem transformat un dinosaure en un elefant, només ens cal apel·lar a la màgia creativa de la imaginació i alehop, construïm la nova metàfora de l’elefant a l’habitació, que vindria a representar un gran problema que no sabem com resoldre. Tothom pot sentir-se identificat, per què qui no en té un en té enfilall de seves, d’alls o de problemes.
Ho hauríem pogut deixar així com ens suggerí en Vicenç Pagès Jordà en el relat de títol sincer i volgudament poc original El dinosaure: “Quan es va adormir, el dinosaure ja no hi era”. (Deu paraules, dos més que el primigeni). Potser volia suggerir-nos l’estratègia de fer una bona dormida quan hi ha alguna cosa que et preocupa, quan t’aixeques les coses les veus d’una alta manera, a vegades.
Però espereu que el circ continua amb els Elefants, de Toni Güell, flamant premi Mercè Rodoreda 2024 de contes. L’elefant es mou. En el conte L’aigua calenta, de magnífica factura postmoderna, ens mostra l’empresari de gasolineres, Josep Taberner i Raspall (després comentarem el perquè d’aquest nom tan connotatiu) el dia que ha de rebre un premi a la trajectòria professional. No, fem-ho ara. Josep, perquè de Joans, Joseps i ases n’hi ha a totes les cases. Taberner en honor d’en Lluís Valls-Taverner Arnó, molt més que un home de banca, Banc Popular: generós, comunicatiu, humil, discret i auster, amable però ferm, exigent amb sentit de l’humor. Fou un defensor incansable de la igualtat, la llibertat i la justícia social com a membre numerari de l’Opus Dei. Amén. No sabreu distingir si la informació l’he treta de la Wikipedia o d’un escrit de la Irene Solà; només ella és capaç de veure i descriure amb tanta proliferació d’adjectius: en les tenebres hi veu una foscor d’onze adjectius -jo n’he posat deu per no desmerèixer els que en saben, la Sagrada Família (SF) no pot ser més alta que Montjuïc. El segon cognom, Raspall, ens porta a una il·lustre poetessa Joana Raspall i Juanola, bibliotecària, lexicòloga i altres mèrits culturals, filla d’un petit exportador de fruita santfeliuenc que passà els estius d’infantesa a Fraga, on tenia una sucursal de figues seques La Pilarica. Calerons i poesia, típica o tòpica definició d’un bon protagonista català.
Si bé la història comença el vespre a l’auditori on s’ha de fer l’acte del lliurament del premi, la narració ens porta a primera hora del dia, quan el nostre protagonista esperava una periodista de la web de la patronal tot mirant per la tribuna del pis del passeig de Sant Joan i veu un elefant. Potser s’ha escapat del zoo, pensa. L’intrús desapareix passeig amunt cap a Collserola, el Vallès i torna per l’altra banda, com si hagués fet la volta al món. L’autor no ens enganya perquè ja ens diu que l’elefant era només a la mirada d’en Josep. Se’l troba després al pàrquing, al costat del cotxe, com un guardaespatlles, i el segueix per tota la ciutat. Insisteix el narrador que l’intrús és dins seu. Es pregunta d’on ve l’al·lucinació. Si fóssim a finals del segle XVI, Shakespeare hagués tret el fantasma del pare de Hamlet -que també sabia que era una fantasia- perquè sempre necessitem crear una narració per justificat els nostres actes, la venjança per recuperar el poder. Ai el poder! La història shakespeariana acaba amb traïcions, bogeria i la mort de gairebé tots els personatges principals.
No cal ser tan dramàtics, com som al segle XXI secularitzat, amb mentalitat il·lustrada, però no prou republicana, la faula ha de passar per Freud, un dels sospitosos habituals, i els fets que li havien passat el dia anterior. Ahir, en Josep Taberner i Raspall va tenir un somni provocat per les situacions que havia viscut a Gràcia: un ferroveller que s’enduia la SF, una conversa d’una manifestació davant de casa, uns cotxes d’època que, passats per fase REM i els remordiments del negoci de carburants, el transformen en un activista del Friday for future amb cotxes elèctrics, alliberant els animals del zoològic i sortint a sobre de l’elefant més gros condueix una gernació que conquereixen els terrats, on tothom és benvingut amb la cançoneta de fons que diu que Qualsevol nit pot sortir el sol. Quan en Sisa va fer aquesta cançó hi va haver una passa d’al·lucinacions galàctiques quan el viatge anava bé, molts d’altres viatges van acabar passant a l’altre món.
Els somnis tenen poc significat, però sí que poden ser conseqüència de fets passats. O, fàcilment, del mal de consciència, del remordiment de ser un empresari de benzineres que ven el combustible fet amb grans quantitats de restes prehistòriques d’animals marins, vegetals i ves a saber si d’ossos de paquiderms com el visitant d’aquest conte. El son neteja, repara els danys de l’ADN i elimina toxines que poden provocar malalties. Permet l’etern retorn de les condicions de possibilitat per afrontar el dia a dia hostil que provoquem nosaltres mateixos.
L’elefant és la metàfora de l’escalfament global al qual no sabem posar remei. Quan ens despertem, queda la realitat i ja poden anar fent cimeres climàtiques que si no hi ha algun sacrifici com el que proposa el nostre Josep, utilitzar menys aigua calenta – tota revolució comença amb un petit canvi-, no hi ha qui aturi el desastre, el cataclisme que ja anem veient i patint. Jo no penso renunciar a aquesta conquesta: de petit, a l’estiu, em rentava al safareig (alguns no sabran què és) i a un ribell de zenc troncocònic a l’hivern; fins als onze anys no vaig tenir dutxa d’aigua calenta. Que deixin de fer creuers turístics, vols plens de cireres de Xile o mongetes de Kènia tallades. A mi em sembla més prescindible que la higiènica aigua calenta, almenys quan fa fred, coi! Somio que inventin una fregona planetària que s’emporti plàstics, fums i merdes vàries que anem abocant arreu.
Tornem al conte, el senyor Taberner es mereix rebre el premi. Un cop a l’auditori, els premiats a la llotja, l’elefant inexistent va del primer pis, a la platea, a l’escenari a dos o tres metres del periodista cèlebre i llarguerut (ARA director de diari), que farà de mestre de la cerimònia, torna a la platea a buscar la seva butaca entre els set-cents assistents. Llums, parlaments, audiovisual que no falti, estatueta, aplaudiments. Al Josep no li interessa pas gaire la gala, té el cap i el cor en el seu elefant, que s’espanta de l’ovació. El senyor Taberner acaba el dia del seu homenatge pujant sol al terrat de casa. Bé, sol no. Ell i l’animal imaginat. Collons d’animal. L’absència d’evidència no és evidència d’absència. Sent que alguna cosa no fem bé. Per alguns, la presència de fenòmens que posen de manifest una crisi climàtica evident no els fa veure que estem maltractant el planeta. La Natura, com sempre, actua amb una certa indiferència. Sap que els humans, una espècie més, som més febles que ella. Fins i tot em sembla entendre que el soroll que fa caragol salvatge quan menja vol dir que és perfectament possible que ell continuï viu després que la nostra espècie s’hagi extingit.
“– És així?” (Dos mots).