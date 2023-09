Volem fets, no pas ‘events’

Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Volem fets, no pas events

Això de “event” no és català, ras i curt.

—Si és un ‘fet públic’ ▶️ ACTE: Quins actes organitzeu aquesta setmana?

—Si és un ‘fet extraordinari’ ▶️ ESDEVENIMENT: Fou l’esdeveniment principal de l’any

—Si és un ‘cas realment esdevingut’ ▶️ FET: La gent comentava aquell FET amb por — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 28, 2023

Quin greu que em sap

Cada vegada que sento una castellanada com “em dol a l’ànima”, sincerament, EM SAP MOLT DE GREU, M’ARRIBA AL COR, EM FA MAL AL COR, SE’M TRENCA EL COR, EM ROSEGA EL COR… Us ho dic DE TOT COR i AMB EL COR A LA MÀ. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 15, 2023

Tocar el crostó amb el capciró dels dits

Extrems:

—un CROSTÓ de pa

—el CAPCIRÓ d’un dit

—un capell de dos CORNS

—el POM d’una espasa

—el PUNTER d’una sabata

—els BECS de la lluna

—el CORNALÓ d’un mocador

—el BOQUET d’una biga

—la CABOTA d’un clau

—un CANTELL de formatge — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 25, 2023

No hi és tot

—NO HI ÉS TOT

—NO HI TOCA

—LI FALTA UN BULL

—LI MANCA UNA RODA

—TÉ POC DE FORMENT EN LA CAMBRA DE DALT

—TÉ UN PERDIGÓ A L’ALA (o UN CARAGOL FLUIX)

—Està TOCAT DE L’ALA (o DEL BOLET o DEL PEROL)

—Està COM UN LLUM (o COM UN CABÀS DE GATS o COM UNA CABRA)

—Està CARABASSA

—Està GÀBIA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 18, 2023

Voleu res més?

Exemples de pèrdua de genuïnitat:

—No es pot portar “de cap altre lloc” → D’ENLLOC MÉS

—Creus que ho farà “alguna altra persona”? → NINGÚ MÉS?

—Falta “alguna altra cosa” → RES MÉS?

—En tens “algun altre”? → CAP MÉS? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 21, 2023

Verbs que fan veure la padrina

Recordeu-ho, amics:

⛔️ No ho incluiré ✅ No ho INCLOURÉ

⛔️ Ho reconeixo ✅ Ho RECONEC

⛔️ No calia que corrés ✅ No calia que CORREGUÉS

⛔️ Ha desaparescut ✅ Ha DESAPAREGUT

⛔️ No m’interrompeixis ✅ No m’INTERROMPIS

⛔ Sapiguent-ho, ja ho faré així ✅ SABENT-ho, ja ho faré així — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 26, 2023

Cap zero

Això ho hauríem d’evitar:

⛔️ Hi ha *zero víctimes ✅ No hi ha CAP víctima

⛔️ Tenia *zero ganes de fer-ho ✅ No tenia GENS DE ganes de fer-ho

⛔️ D’això, n’estic *zero satisfet ✅ D’això, no n’estic GENS satisfet — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 27, 2023

Sufixall

El sufix -ALL té uns quants significats. Per exemple, ‘objecte, o lloc, que fa o que serveix per a fer’.

—ABEURALL

—ABRIGALL

—AGAFALL

—AMAGATALL

—ATURALL

—DESTORBALL

—EIXUGALL

—EMBOLCALL

—ENCENALL

—ENGANXALL

—ESPANTALL

—ESTIMBALL

—GOVERNALL

—REBOLCALL

—RESPIRALL

—TAPALL

—TRENCALL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 20, 2023

I no en tenim

Ep!

—Volem respostes i no *les tenim

—No puc donar dades perquè no *les tinc Si el complement directe (respostes, dades) no és determinat s’ha de substituir per EN (i no pas per 'el', 'la', etc.) Per tant:

—Volem respostes i no EN tenim

—No puc donar dades perquè no EN tinc — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 19, 2023

El sufix de la boscúria

-ÚRIA, un sufix molt nostre:

—BLANCÚRIA

—BOSCÚRIA

—CANTÚRIA

—FOSCÚRIA

—PENÚRIA

—PLANÚRIA

—VELLÚRIA

—VENTÚRIA

—VOLADÚRIA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 29, 2023

Cantem?

Cantem?

—CANTAR COM UN ROSSINYOL (o COM UN SERAFÍ): cantar molt bé

—CANTAR-LES CLARES, CANTAR LA CANYA, CANTAR LES QUARANTA: parlar clar per censurar algú

—CANTANT I XIULANT: tranquil·lament

—NO CANTAR-NE NI GALL NI GALLINA: haver-se acabat

—QUI CANTA ELS SEUS MALS ESPANTA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 22, 2023

