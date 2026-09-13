Ací teniu els brins de la setmana passada, amics.
Visca en Celdoni Fonoll!
En Celdoni Fonoll torna a recitar, amics. I de quina manera!
Ací teniu "La santa espina", d'Àngel Guimerà, a la plaça de la Vila de Gràcia, ahir (7.9.2026).
(Vídeo de Marià Sust – Joan Bussé) pic.twitter.com/Y4atY12HQq
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 8, 2026
Disparar un manifestant?
Una confusió habitual entre el complement directe i el complement indirecte.
Quan diem que un policia "ha disparat un manifestant" diem una bestiesa. pic.twitter.com/pMZO2qin3S
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 13, 2026
El cul del Jaumet
El cul (1a part)
—Em vaig entrebancar i VAIG CAURE DE CUL
—No VAGIS CUL ARRERE, que cauràs
—La seva empresa fa temps que VA CUL ARRERE
—No pares quiet, ETS EL CUL DEL JAUMET
—Això ho faré en un moment, en TINC EL CUL PELAT
—Si no els fas cas, ET DONARAN PEL CUL fins que pleguis
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 9, 2026
El cul (2a part)
—Compte, que aquests dos SÓN CUL I MERDA
—Qui hi viu, en aquest CUL DE MÓN?
—Porta unes ulleres de CUL DE GOT
—És un CUL DE TAVERNA: a migdia ja va torrat
—Va ficar el cotxe en un CUL-DE SAC
—La política del país és en un CUL-DE SAC
—Sempre li LLEPA EL CUL
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 10, 2026
No tant a través
Contra l'abús de "a través de":
—La malaltia es transmet a través del contacte físic ▶️ PEL contacte físic
—L'Assemblea ho ha recordat avui a través d'un comunicat ▶️ EN un comunicat
—Proposa un acord a través d’una esmena transaccional ▶️ AMB una esmena…
Demà, més
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 7, 2026
Contra l'abús de "a través de" (2)
—S’han comunicat a través de videoconferència ▶️ PER videoconferència
—La malaltia es pot contreure a través del consum aliments ▶️ CONSUMINT aliments
—Ho aconseguiran a través de la col·laboració de les entitats ▶️ MITJANÇANT la col·laboració
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 8, 2026
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