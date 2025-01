Vertigen d’enginyers

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Vertigen d’enginyers

Corregim-ho, si us plau: ⛔️ Claretat ✅ CLAREDAT ⛔️ Enfermetat ✅ MALALTIA ⛔️ Enseguida ✅ DE SEGUIDA ⛔️ Ingenier ✅ ENGINYER ⛔️ Abrumar ✅ ACLAPARAR ⛔️ Curva ✅ REVOLT, REVOLTA ⛔️ Granukha ✅ MURRI ⛔️ Rimbombant ✅ ALTISONANT ⛔️ Vèrtig ✅ VERTIGEN — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 23, 2025



La biga de l’esquena

No ho perdem!

—Columna vertebral ▶️ESPINADA, BIGA DE L’ESQUENA, FIL DE L’ESQUENA

—Regió lumbar ▶️CORRÓ, CORRONS

—Lumbàlgia ▶️LLOMADURA

—Fer-se una lesió lumbar ▶️ESLLOMAR-SE

—Lesió lumbar ▶️ESLLOMADA, ESLLOMADURA

—Os sacre ▶️OS BERTRAN, OS DE LA CUA

—Regió del còccix ▶️RABADA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 21, 2025



Tant sí com no

Tossuts:

—TANT SÍ COM NO

—NO VOL BAIXAR DEL RUC

—FICA EL CAP A L’OLLA

—FICA LA BANYA AL FORAT

—S’HI FOT TRAVESSER

—NO AFLUIXA

—NO S’ENTÉN DE RAONS

—ES POSA DE CUL A LA PARET

—FET A LA SEVA

—MÉS TOSSUT QUE UNA MULA

—TRETZE SÓN TRETZE

—VOL FICAR EL CLAU PER LA CABOTA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 24, 2025



El no ja el tens

Aquesta llengua m'enamora.

Un exemple: quan no goses demanar alguna cosa a algú per por que te la denegui, i t'aconsellen: "Parla-hi, home, EL NO JA EL TENS." — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 23, 2025



Vermell com un perdigot

Maneres de no dir “treure els colors”:

—FER TORNAR VERMELL

—FER POSAR VERMELL

—FER ENROJOLAR

—FER TORNAR VERMELL COM UN TOMÀQUET

—FER TORNAR VERMELL COM UN PERDIGOT (o COM UN PEBROT, o COM UN PIGOT)

—FER PUJAR ELS COLORS A LA CARA

—FER TORNAR DE TOTS COLORS (o DE MIL COLORS)

Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 22, 2025



Sense focus

Quina mania, oi, això de “posar el focus”?

—Posarem el focus en les famílies▶️POSAREM L’ATENCIÓ

—Posa el focus en aquella qüestió▶️SE CENTRA

—En el discurs ha posat el focus en les errades del govern ▶️HA POSAT ÈMFASI

—Ara posarem el focus en aquest aspecte ▶️ CENTRAREM L’ATENCIÓ — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 20, 2025



Llengua marcada i llengua no marcada

Us en recordeu de la befa que feia tothom del castellà que parlava en Cruyff? Us imagineu que féssim befa del català d'en Míchel? Ens dirien de tot.

És la diferència entre llengua no marcada i llengua marcada. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 24, 2025

