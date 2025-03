Fotografia: Amirali (Pexels).

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Va com va

D’on ha sortit això de “no queda altra”?

—NO HI HA CAP MÉS REMEI

—QUÈ HI FAREM?

—QUÈ HI VOLS FER?

—LES COSES SÓN COM SÓN

—VA COM VA

—PRENGUEM PACIÈNCIA

—JA SE SAP

—NO S’HI POT FER RES

—NO HI HA MÉS CERA QUE LA QUE CREMA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 3, 2025



Ni carinyo ni carinyós…

“Carinyo”? Carinyós?

—Li té molt d’AFECTE

—Tracta’l amb CURA

—Vine, REINA

—AMOR MEU, que no em sents?

—On has anat, ESTIMAT?

—VIDA, no cridis

—No ho crec, NINA

—Espera’t CUCA

—Tranquil, MOIXONET

—És molt TENDRE el meu fill

—Sempre has estat DOLÇA

Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 5, 2025

Tot sovint, quan dic que 'carinyo' i derivats són castellanismes, hi ha qui diu que no, que en gallec no sé què, que en occità no sé què més…

Coromines ho va estudiar a bastament fa anys i ho va deixar clar en el seu diccionari etimològic castellà. pic.twitter.com/XzfQ61GWGm — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 7, 2025



D’allò que els ulls no veuen…

5 maneres de no dir "Ojos que no ven…":

—D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol

—Allò que l'ull no veu no fa patir

—Fora de la vista, fora del pensament

—Lluny dels ulls, lluny del cor

—Pecat amagat és mig perdonat — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 8, 2025



Una llengua precisa i bella

Tenim una llengua rica i plena, precisa, que fila prim. Vegeu-ho, si no, en aquest fragment de 'El temps de les cireres' de Montserrat Roig. pic.twitter.com/SXpX7MFIYH — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 8, 2025



Un sol de justícia

El sol:

—SOL DE JUSTÍCIA (intens)

—SOL MALALT (claror poc intensa)

—SOL COVAT (entelat de núvols)

—Treballa DE SOL A SOL

—Deixar-ho A SOL I SERENA

—FARÀ BON SOL quan tornaré a trucar

—Li HA EIXIT EL SOL A MITJANIT (una sort inesperada)

—No hi ha ningú tan bo SOTA LA CAPA DEL SOL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 6, 2025



Mirar-s’hi

Tinguem-ho present (1/2)

—AJEURE-S'HI: No posar gens d’esforç en un afer

—ENTENDRE-S’HI: Veure amb claredat una situació per a poder obrar amb eficàcia

—MIRAR-S’HI: En fer una cosa, posar-hi molta cura / Abans de fer una cosa, pensar-s’hi molt. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 4, 2025

Tinguem-ho present (2/2)

—PENSAR-S’HI: No llançar-se a fer una cosa irreflexivament

—REPENSAR-S’HI: Canviar de parer.

—TORNAR-S’HI: Fer a algú allò que ell ens fa a nosaltres

—VEURE-S’HI: Algú, tenir les condicions per a veure-hi

—FER-S’HI VEURE: Envanir-se’n — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 4, 2025

