Us pensàveu que ho havíeu vist tot?

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Us pensàveu que ja ho havíeu vist tot?

Us pensàveu que ja ho havíeu vist tot? Us ho tradueixo:

—jet ▶️LLET

—croissat ▶️ CROISSANT

—su troncha ▶️ SUC DE TARONJA

—hermosa de froquilla ▶️ ESMORZAR DE FORQUILLA A #solsona, tot en català (si fa no fa…) pic.twitter.com/qC0h6CnATq — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 11, 2025



Sense entrebancs

No cal que diguem sempre “problema”:

—Un AFER delicat

—Un TRENCACOLLS perillós

—Sortir d’un MAL PAS

—Quin TRÀNGOL!

—Se li fa una MUNTANYA

—Superar un DESTRET

—Quantes TRIFULGUES!

—Fora NOSES

—Sense ENTREBANCS

—No vull DESTORBS

—Prou TRAVES

—Un TRENCACLOSQUES increïble

Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 11, 2025



No fem el met

Ep!

⛔️ es fa el suec

✅ FA L’ORNI, FA EL MET, FA EL PAGÈS ⛔️ no té volta de full

✅ VA A MISSA, NO TÉ RETOP ⛔️ posar-se mans a l’obra

✅ ANAR PER FEINA, POSAR FIL A L’AGULLA ⛔️ sí o sí

✅TANT SÍ COM NO, DE TOTES PASSADES, PETI QUI PETI — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 9, 2025



Parlem normal?

Si podem dir “aquesta vegada”, per què diem “en aquesta ocasió”? Parlem normal?#catalàdeplàstic — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 10, 2025



Posem-hi més esment

Compte: no diguem ‘esmerarse’

—Cal que POSIS TOTA LA CURA a no fer soroll

—Per què no T’HI MIRES més?

—Tots ENS APLIQUEM a fer-ho bé

—POSA-HI més ESMENT, si us plau

—Heu d’EXTREMAR-VOS en la polidesa

—Ja cal que T’HI ESCARRASSIS [Demà parlarem de “esmerçar-se”] — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 7, 2025



Tants a dins com a fora

Errades de la M: ⛔️fa *masses dies

✅FA MASSA DIES ⛔️medir

✅PRENDRE LA MIDA, MESURAR, FER (x metres) ⛔️mica en mica

✅DE MICA EN MICA ⛔️mitja distància, mig termini

✅MITJANA DISTÀNCIA, MITJÀ TERMINI ⛔️Els *mateixos pots a dins que a fora

✅TANTS pots a dins COM a fora — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 10, 2025



Hi ha esmerçat tot el matí

ESMERÇAR no equival al castellà ‘esmerar’: —L’empresari HA ESMERÇAT molts diners en la fàbrica

—ESMERÇA tot el matí a fer exercici

—Quan paciència ESMERÇADA a calmar-vos…

—Per què no ESMERCES l’entusiasme en els estudis?

—Extreuen els minerals ESMERÇANT-HI el mínim d'energia — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 8, 2025

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.