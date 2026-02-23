Fotografia: Tima Miroshnichenko (Pexels).
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Un psiquiatre autodidacte
Recordem-ho, amics
—La foniatra, però EL FONIATRE
—La geriatra, però EL GERIATRE
—La pediatra, però EL PEDIATRE
—La psiquiatra, però EL PSIQUIATRE
—Una noia autodidacta, però UN NOI AUTODIDACTE
—Un home pobre, però UNA DONA POBRA
—Un altre, però UNA ALTRA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 16, 2026
L’has de péixer?
Preservem-ho, amics:
—Encara no menja sol, l’hem de PÉIXER
—Hem de treballar sense DEFALLIR
—Si no t’afanyes, ARRIBARÀS A MISSES DITES
—Sortim a ESBARGIR-NOS una estona
—Sempre FA EL TIFA quan té gent a la vora
—No sé si és cert o no, però això SÓN FIGUES D’UN ALTRE PANER
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 20, 2026
Un voltor i una camussa
Tinguem-ho en compte, amics:
⛔️ Gamusa ✅ CAMUSSA
⛔️ Garantitzar ✅ GARANTIR
⛔️ Prestamista ✅ PRESTADOR
⛔️ Tormenta ✅ TEMPESTAT, TEMPESTA
⛔️ Retrassar ✅ RETARDAR, ENDARRERIR
⛔️ Bulto ✅ BONY / EMBALUM
⛔️ Abarcar ✅ ABRAÇAR, ABASTAR, COMPRENDRE
⛔️ Buitre ✅ VOLTOR
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 19, 2026
Perdre els estreps
Ep!
❌ Cal guardar la compostura davant els clients ✅ Cal guardar LES FORMES
❌ Va perdre la compostura durant la discussió ✅ Va perdre ELS ESTREPS
❌ Mira de mantenir una mica de compostura ✅ Fes el favor de CONTROLAR-TE una mica
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 18, 2026
La catalanitat d’en Gasol
"Ets molt gran, Uri": fins ací arriba la catalanitat del senyor Gasol https://t.co/ghxFRHDtFQ
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 20, 2026
