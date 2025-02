Treballar debades

Ací teniu els brins de la setmana passada, amics.

Treballar debades

Coses boniques que no hauríem de perdre:

—DEVERS: cap a

—DEVORA: a la vora

—MITJANÇANT: per mitjà de

—ULTRA: a més de

—SI MÉS NO: almenys

—DEBADES: inútilment / gratuïtament (al País Valencià)

—ENGUANY: aquest any

—SOVINT: freqüentment

—CAR: perquè — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 13, 2025

Qui t’ho ha xerrat?

La meva mare no va dir mai "Qui t'ho ha xivat?". Sempre "Qui t'ho HA XERRAT?" — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 10, 2025

Un gran què

No puc assegurar que la meva mare no digués mai "és molt important", però estic ben segur que deia sovint ÉS UN GRAN QUÈ. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 12, 2025

Aspre com un fregall

Intractable:

—ORC

—ESQUERP

—RÚSTEC

—ESGUITÓS

—ESQUIU

—MALAGRADÓS

—ISARD

—SORRUT

—FURRO

—EIXUT

—FERRENY

—MALCARAT

—BRÒFEC

—COM UNA ORTIGA

—GAT DE PALLISSA

—ASPRE COM UN FREGALL

—DOLÇ COM UNA GATOSA

—AMORÓS COM UNA ROMEGUERA

—ESTAR EMPELTAT DE PORC FER

—PUNXAR MÉS QUE UNA ARGELAGA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 14, 2025

El gust no es dóna, el goig es fa

Ep!

⛔️ Anar a caminar de bon matí *dona gust

✅ÉS AGRADABLE ⛔️Veure’l jugar *dóna gust

✅FA GOIG ⛔️Ho per *donar gust a la mainada

✅PER COMPLAURE ⛔️Se les clavaven *que donava gust

✅DÉU N'HI DO, COM SE LES CLAVAVEN ⛔Actuaven *que donava gust de veure

✅FEIA GOIG DE VEURE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 10, 2025

Veure, veure-hi, veure-s’hi

Compte, amics:

VEURE: ‘percebre una imatge’

—Et VAIG VEURE de seguida VEURE-HI: ‘posseir el sentit de la vista’

—S’ha fet gran i NO HI VEU GAIRE VEURE-S’HI: ‘haver-hi claror suficient’

—Amb el llum apagat NO ENS HI VEIEM [Aquesta distinció no es fa en tots els parlars.] — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 12, 2025

Sicofanta xerrador

Tants com vulgueu

Compte, amics:

—Feu-ho les vegades que vulgueu ▶️TANTES VEGADES COM VULGUEU

—Que caminin els quilòmetres que vulguin ▶️TANTS QUILÒMETRES COM VULGUIN

—Té 61 anys, els mateixos que jo ▶️TANTS COM JO

—Aquesta temporada han fet els mateixos gols nosaltres ▶️TANTS GOLS COM NOSALTRES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 11, 2025

