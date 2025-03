Fotografia: Arnaud Vigne (Pexels).

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Torna-hi

La meva mare no deia "torna-ho a fer", i encara menys "torna-ho a intentar".

Deia TORNA-HI!

Ras i curt. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 25, 2025



Tots alhora

Compte, amics:

—Ho farem tots dos ALHORA (a la vegada)

—Vine A L’HORA de dinar —ALESHORES va arribar (llavors)

—Dorm A LES HORES que no hi ha llum —Una ADDICIÓ complicada (suma)

—Una ADDICCIÓ molt perjudicial (dependència)

—L’ADICIÓ de l’herència (acceptació) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 25, 2025



De primera

Coses que semblen catalanes i no ho són:

—Abaixa la tapa de l’inodor▶️Abaixa la tapa del VÀTER (o EXCUSAT, o COMUNA, o LLOC COMÚ)

—Anirà de perles▶️Anirà DE PRIMERA

—A què ve això?▶️A QUÈ TREU CAP això?

—On ha quedat aquella confiança?▶️QUÈ SE N’HA FET, d'aquella confiança? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 24, 2025



Ara hi corro

No ho vull fer!

—Que me n’encarregui jo? ARA HI CORRO!

—Si treballaré dues hores més? CREU-T’HO!

—Que et faci un favor, tal com m’has tractat? PUJA AQUÍ DALT I BALLA!

—Demanar-li disculpes? ARA LI FAN EL MÀNEC!

—Ara diu que vol diners… I QUÈ MÉS? En sabeu més? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 28, 2025



Qüestió d’ous

Qüestió d’ous (1):

—EL ROVELL DE L’OU ▶️ part central i més important d’una cosa

—LA MARE DELS OUS▶️causa o raó d’una cosa.

—NO HAVER SORTIT DE L’OU▶️tenir poca edat, poca experiència.

—JA POT CRIDAR: OUS A VENDRE!▶️ja pot fer una petició, que no tindrà resposta. Demà, més — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 26, 2025

Qüestió d’ous (2):

—ASSEMBLAR-SE COM UN OU A UNA CASTANYA▶️no assemblar-se gens

—PLE COM UN OU▶️ple de gom a gom

—TROBAR PÈLS ALS OUS▶️cercar pretexts fútils

—COSTAR UN OU▶️ésser molt car

—BEU-TE AQUEST OU, QUE L’ALTRE ES COU!▶️es diu al qui ha rebut un cop o ha sofert un fracàs — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 27, 2025

