Fotografia: Thilina Alagiyawanna.
Ací teniu els brins d’aquesta quinzena, amics.
Tocacampanes
Preservem-ho, amics:
—Ho accepto A ULLS CLUCS
—Vas ben ESCABELLAT
—No te l’escoltis, és un TOCACAMPANES
—Em volia enganyar, però ho vaig LLUCAR de seguida
—En aquell temps els cremaven DE VIU EN VIU
—Caminaves i anaves trobant CLAPS de neu
—Pensa bé les coses si no vols VESSAR-LA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 2, 2026
Qui talla el bacallà?
Tinguem-ho en compte, amics:
⛔️ parlar en plata ✅ PARLAR CLAR (o CLAR I CATALÀ, o CLAR I NET)
⛔️ fet una piltrafa ✅ FET UNA PELLERINGA
⛔️ estar gripós ✅ ESTAR ENGRIPAT
⛔️ dirigir el cotarro ✅ TALLAR EL BACALLÀ, REMENAR LES CIRERES
⛔️ raig ultravioleta ✅ RAIG ULTRAVIOLAT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 30, 2026
Ull viu!
Això de “al lloro” o “al tanto” es veu que fa molt riure. Però si ho voleu dir bé, 12 solucions:
—ULL VIU!
—VÉS AMB COMPTE!
—NO BADEM!
—NO VAL A BADAR!
—VIGILA!
—ALERTA!
—EP!
—ESTIGUES A L’AGUAIT!
—ESTIGUES AL CAS!
—FES ATENCIÓ!
—OBRE L’ULL!
—TREU-TE LA SON DE LES ORELLES!
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 31, 2026
El planter xala
Tinguem-ho en compte, amics:
⛔️ tinc agulletes ✅ ESTIC BALDAT, ESTIC CRUIXIT, TINC CRUIXIMENT, EM FA MAL TOT
⛔️ la cantera de l’equip ✅ EL PLANTER
⛔️ disfrutar ✅ XALAR, DIVERTIR-SE, GAUDIR, FRUIR
⛔️ llarg plaç ✅ LLARG TERMINI
⛔️ retrassar ✅ RETARDAR, ENDARRERIR
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 7, 2026
És clar que és seva, la cartera
Abusos que hem de desterrar:
—Ha perdut la seva cartera ▶️ Ha perdut LA CARTERA
—Va entrar a l’entitat i al cap de dos mesos ja era el seu president ▶️ ja N’ERA EL president
—Fem manteniment del vehicle per assegurar el seu bon funcionament ▶️per ASSEGURAR-NE EL bon funcionament
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 1, 2026
Passar per l’adreçador
Preservem-ho, amics!
—A tu ET FARAN PASSAR PER L’ADREÇADOR
—Si no hi PARES ESMENT no ho faràs bé
—No T’ARRIBA NI A LA SOLA DE LA SABATA
—Quina CLENXA tan ben feta, noi
—No parlis A LA BABALÀ
—L’HAN ENXAMPAT robant
—Tot el dia TRASTEJA per casa
—No et GRATIS més, que et faràs mal
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 10, 2026
Desolar o dessolar
Ep!
—DESOLAR = colpir // DESSOLAR = llevar la sola
—DESÚS = manca d’ús // DESSÚS = damunt
—GLOSA = corranda // GLOSSA = explicació
—FRESA = eina // FRESSA = soroll
—QUALSEVOL (un) // QUALSSEVOL (més d'un)
—CAPSA (de cartó) // CAPÇA (d'un bròquil)
—GOSA (verb) // GOSSA (animal)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 9, 2026
Cessar o destituir, IEC?
És 'curiós' que el @iec faci servir "cessar" en compte de "destituir", contradient el diccionari del… IEC pic.twitter.com/cnrWpsXWmm
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 10, 2026
El fet cert
No és gens recomanable:
—No sé si havia de venir, però *el cert és que ja és ací ▶️ …però EL FET és que ja és ací
—*El cert és que us necessita ▶️ EL FET CERT és que us necessita
—Tant si ens agrada com si no, *el cert és que en depenem ▶️ …LA VERITAT és que en depenem
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 8, 2026
