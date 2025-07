Titular amb un bon títol 

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

—CARTOLINA

—COMPLIR

—CÒNSOL

—ESCOPIR

—ESCRÚPOL

—FURÓNCOL

—HONGRIA

—JOVENTUT

—PÈNDOL

—PLOMA

—PODRIR

—POLIR

—POLVORITZAR

—RÈTOL

—RIGORÓS

—ROBÍ (joia)

—ROMANIA

—ROSSINYOL

—SOFRIR

—SOSPIR

—TAMBORET

—TÍTOL (però TITULAR)

—TOMBA

—TORÍ

—TORRÓ

—TORTICOLI

—TRIOMF

Recordeu Carme Junyent

Ara, més que mai, hem de parlar en català amb tothom, parli la llengua que parli i tingui l’aspecte que tingui.

Cometríem un error si penséssim que tota la gent d’origen sud-americà que viu ací és anticatalana.

Recordeu Carme Junyent: pic.twitter.com/xXjgFhoXQ5

Fem servir bé els pronoms!

Suara m'han explicat que als esports de @Catinformacio diuen que a les jugadores del Barça "el temps *les* impedirà de jugar".

Ep! "El temps ELS impedirà de jugar". El complement indirecte és ELS, tant al masculí com al femení.

No matem la gramàtica!

(via @JoanMSerra)

Subornar amb un bumerang

Ep, que van amb U:

—ATENEU

—BUMERANG

—BUNGALOU

—CACAU

—CORREU

—ESTÈRNUM

—ESTIU

—GLOBUS

—LICEU

—MUNTANYA

—MUNTAR

—PORUS

—RITU

—SÈRUM

—SUBORNAR

—SUFOCAR

—SUPORT

—TÈTANUS

—TRAMUNTANA

Les criatures s’han de péixer

Paraules belles que hem de preservar:

—Pots ACULAR el camió aquí?

—Un taulell CURULL de pastissos

—Procura DEIXATAR els ous a poc a poc

—El camí feia una llarga GIRAGONSA

—El vaig veure tot MOIX i em va preocupar

—Les criatures s’han de PÉIXER

—Quina XERRERA que tens, noia!

Els pets es fan, no es tiren

La gent FA pets i rots : no *se’ls fa, ni *els tira, ni *se’ls tira. ⛔️ No et tiris pets

✅ No FACIS pets ⛔️ Algú es va tirar un pet algú

✅ Algú VA FER un pet ⛔️ Si et tornes a fer un rot, em sentiràs

✅ Si TORNES A FER un rot, em sentiràs

Coincidències incòmodes

Evitem aquestes coincidències:

⛔️ En compte *d’als teus pares, dóna-ho als meus

✅ En compte DE DONAR-HO als… ⛔️ Es discuteixen *per de quina manera s’han d’organitzar

✅ …PER LA MANERA d’organitzar-se ⛔️ Obtindreu un estalvi *de fins a 10 €

✅ …FINS A 10 € D'ESTALVI

