Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
T’has tornat vermell
Preservem-ho, amics!
—Ja no tens edat de fer ENTREMALIADURES
—Per què no hi PARES ESMENT?
—T’has TORNAT VERMELL
—Era un vell ple de XACRES
—Li VAIG VENTAR un cop de peu
—ÀNGELA MARIA, ara ho has entès!
—Si et GRATES et farà més COÏSSOR
—Ens HA DEIXAT AMB UN PAM DE NAS
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 2, 2026
Que no ens carreguin el mort
No digueu “marron”, amics:
⛔️ Un de vosaltres s’empassarà el marron ✅ ES CARREGARÀ EL MORT
⛔️ No vull que em passis aquest marron ✅ aquest MERDER
⛔️ D’aquest marron, no en vull saber res ✅ D’aquest EMBOLIC…
⛔️ Uf, quin marron, noi ✅ Uf, quin SARAU
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 30, 2025
La nit de Cap d’Any
Ep!
⛔️ Nit vella ✅ NIT DE CAP D’ANY
⛔️ Dotze raïms ✅ DOTZE GRANS DE RAÏM
⛔️ Xupito ✅ DIDALET, XARRUP, COLPET
⛔️ Juerga ✅ GRESCA, TABOLA, XERINOLA
⛔️ Posar-se les botes ✅ ATIPAR-SE (o AFARTAR-SE o FARTAR-SE) COM UN LLADRE
⛔️ Atracón ✅ AFARTADA, FARTANERA, PANXÓ
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 31, 2025
Grisa i cortesa
Compte, amics:
⛔️ Assignatures comuns ✅ Assignatures COMUNES
⛔️ Actitud cortès ✅ Actitud CORTESA
⛔️ Cadira gris ✅ Cadira GRISA
⛔️ Matèria inert ✅ Matèria INERTA
⛔️ Contrada agrest ✅ Contrada AGRESTA
⛔️ Resposta covard ✅ Resposta COVARDA
⛔️ Dona roí ✅ Dona ROÏNA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 29, 2025
Tirem o estirem?
Compte, amics:
⛔Li tiraran de les orelles
✅Li ESTIRARAN LES orelles
⛔Tirar del fil
✅ESTIRAR EL fil
⛔Tiraré d’estalvis
✅FARÉ SERVIR ELS estalvis
⛔A les vacances, tirem d’amistats
✅RECORREM A les amistats
Tirar=moure en la mateixa direcció ▶️Els cavalls tiren el carro
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 22, 2025
Menjar a cremadent
Vocabulari del menjar, per a demà
—MENJOTEJAR (menjar poc)
—CUIT I MENJAT (menjat de seguida)
—ENDRAPAR (amb voracitat)
—FER PARET (atipar-se)
—MENJAR A CREMADENT (de pressa)
—SOBTAR el menjar (deixar-lo cru de dins)
—SOCARRAR (cremar per fora)
—SOCARRIMAR (socarrar lleugerament)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 24, 2025
Un pet bufat
Aparença, pretensions:
—PET BUFAT
—PET PRESUMIT
—PET TIBAT
—CAGARRO SEC
—MERDETA SECA
—PENSAR-SE QUE ÉS QUI SAP QUI
—TENIR FUMS
—DONAR-SE TO
—DUR MOLT DE VENT A LA FLAUTA
—DUR FUM DE FORMATJADA
—DUR MÉS FUMS QUE NA TORRELLA
—MÉS ESTUFAT QUE UN INDIOT
—TENIR ELS GALLARETS AL CAP
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 23, 2025
CRESA com Manresa
No entenc per què a @som3cat llegeixen CRESA com si anés amb dues S.
Voleu dir que costa tant de pronunciar-ho com ManreSa, ArteSa, OleSa…?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 30, 2025
Les allaus!
Benvolguda @rosatalamas: et felicito per la feina que fas i pel català que parles.
Simplement et volia recordar que hem de dir LES ALLAUS i no pas "els allaus"
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 29, 2025
Ja us ho fareu
Suposem que volem saber si en català hem de dir "pizzes per a emportar-se" o, copiant el castellà, "pizzes per a emportar".
Què hi diu la gramàtica del @iec
—que "hi pot aparèixer el pronom"
—i que "hi ha tendència a suprimir-lo"
Resumint: ja us ho fareu pic.twitter.com/ss9yhEFqfO
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 23, 2025
