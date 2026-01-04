El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 4 de gener de 2026

T’has tornat vermell

Fotografia: Butuza Gabriel (Unsplash).

 

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

T’has tornat vermell 

Que no ens carreguin el mort 

La nit de Cap d’Any 

Grisa i cortesa 

Tirem o estirem? 

Menjar a cremadent 

Un pet bufat 

CRESA com Manresa 

Les allaus! 

Ja us ho fareu 

 

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.

