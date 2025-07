Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Tenir pa a l’ull

Expressions populars sobre l'ull

—COP D’ULL

—FER ELS ULLS GROSSOS

—FER MAL D’ULLS

—FER UNS ULLS COM UNES TARONGES

—MIRAR DE BON (o MAL) ULL

—PARLAR AMB ELS ULLS

—PASSAR PER ULL (passar per alt)

—PLORAR AMB UN ULL (amb pena fingida)

—TENIR PA A L’ULL D'aquest gran llibre (1997)👇 pic.twitter.com/AJAnmAXgtJ — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 21, 2025

A tres quarts de quinze

Això de “a les tantes” no és català:

⛔️ Aquests dies d’estiu, sempre arriba a les tantes

✅️A ALTES HORES DE LA NIT ⛔️S’ha llevat a les tantes

✅A TRES QUARTS DE QUINZE ⛔️Vam començar a les cinc i tu vas arribar a les tantes

✅A MISSES DITES (o VAS FER SALAT) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 22, 2025

Tot va en doina

Expressions que hem de preservar:

—Ara que fem el trasllat tot VA EN DOINA

—Visita DIA PER ALTRE

—M’hi afegeixo A ULLS CLUCS

—Ja ho fas D’ESME (o D’ESMA)

—N’hi ha MÉS QUE NO et penses

—En dies COM ÉS ARA avui tot és fàcil

—TANT SE VAL si t'agrada

—N'hi faltaven tres PEL CAP BAIX — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 25, 2025

Quin mateix?

Una plaga de les pitjors:

⛔Si vols fer anar la batedora, llegeix les instruccions de la mateixa

✅…llegeix-NE les instruccions ⛔Prendran la mida de la casa per saber quanta gent pot viure en la mateixa

✅…quanta gent HI pot viure — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 24, 2025

Cap de trons

Expressions sobre el cap:

—OMPLIR-LI EL CAP DE VENT

—PRENDRE'L DE CAP D’ESQUILA

—CAP DE TRONS

—FER CAPARRADES

—ESTAR CAPFICAT

—TENIR EL CAP ALS PEUS

—OCELL QUE VOLA, FA CAP A LA CASSOLA

—CAP PELAT PORTA SAVIESA (✌️)

—CAP FRED, PEUS CALENTS I COR VALENT Tret d’aquest llibre 👇 pic.twitter.com/gUjgUwVMrI — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 23, 2025

Redundàncies

"…que tingui continuïtat en el futur". Quantes vegades la devem haver llegida, aquesta redundància? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 22, 2025

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.