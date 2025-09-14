Fotografia: Will Oliveira (Pexels).
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Tal dia farà un any
És clar que podem “no té importància”, però no perdem això, amics:
—AIXÒ RAI
—TANT SE VAL
—NO HI FA RES
—TAL DIA FARÀ UN ANY
—TANT ÉS
—TANT FA
—ÉS IGUAL
—JA PODEU ANAR DIENT
—NO EM FA NI FRED NI CALOR
—TANT SE ME’N DÓNA
—TANT SE ME’N FUM
—SE ME’N FOT
—SE ME’N REFOT…
Defensem els febles
Compte, amics… 🙏
⛔️ No s’havien adonat
✅ No SE N’havien adonat
⛔️Quants tenia
✅ Quants EN tenia?
⛔️M’he d’acostumar
✅ M’HI he d’acostumar
⛔️Vas cada setmana?
✅ HI vas cada setmana?
⛔️Ara et calles
✅ Ara calles
⛔️S’ha pujat al bus
✅ Ha pujat al bus
Viena, tan a prop i ara tan lluny
No m'ho creia i avui ho he comprovat: al Viena de Pelai tota l'atenció és en castellà.
Quina decepció…
Feina feta. Esperarem. https://t.co/PxZzmPe75J pic.twitter.com/RJcIO6QZ6e
Justejar
Un sufix molt útil:
—AGREJAR→ tirar a agre
—BRUTEJAR→ ésser més aviat brut
—AMPLEJAR→ anar més o menys ample
—JUSTEJAR→ venir just
—LLANEJAR→ tenir gust com de la llana
—DOLCEJAR→ tenir un punt de dolç
—ROSSEJAR→ tirar a ros
—BLANQUEJAR, VERDEJAR, GROGUEJAR VERMELLEJAR…
