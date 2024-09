Si no els fem servir es perdran!

Ací teniu els brins de mitjan juliol fins ara, amics.

Si no els fem servir es perdran

Verbs tan simples i usuals com aquests no tenen traducció directa o precisa al castellà. Però si no els fem servir es perdran:

—ACLUCAR

—APAMAR

—BADAR

—BRUTEJAR

—EMPATOLLAR-SE

—ENCATERINAR

—ENCETAR

—ENCURIOSIR

—ENRIOLAR-SE

—ENSOPEGAR

—ENTERANYINAR

—ESBARRIAR

Demà, més. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 4, 2024

Una fonètica exemplar

Ho ha dit ningú que la periodista Beatrice Doudu té una fonètica exemplar? pic.twitter.com/t0qYLN0SE8 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 1, 2024

Valents per la nostra covardia

Sí, sí. Hi ha metges sud-americans que ens volen imposar que els parlem en castellà, però això no passaria si d’entrada TOTHOM els parlés en català.

Se senten valents per la nostra covardia. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 22, 2024

L’hemeroteca empaita la nova consellera

Fa dos anys, @EstherNiubo demanava el compliment de les sentències del 25% de castellà a les escoles.

Ara serà la consellera d'Educació. pic.twitter.com/SWCkxpIv3W — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 11, 2024

Verbs escàpols per a mossos

Dedicat als @mossos: ESFUMAR-SE

ANAR-SE'N

PERDRE'S DE VISTA

FONDRE'S

FER-SE INTROBABLE

ESBORRAR-SE

FER-SE FONEDÍS

FER-SE ESCAPADÍS

FER-SE PERDEDÍS

TOCAR PIRANDÓ

TOCAR EL DOS TURURUT DOTZE HORES

TURURUT SANT PERE

TURURUT PA AMB OLI

TURURUT VIOLA

BONA NIT CARGOL

BONA NIT VIOLA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 8, 2024

Aquests també es perdran si no el diem

Tornem-hi: verbs tan simples i usuals com aquests no tenen traducció directa o precisa al castellà. Però si no els fem servir es perdran:

—ESBOTZAR

—ESBULLAR

—ESCURAR

—FESTEJAR

—FOTRE

—JUSTEJAR

—PETAR

—PLÀNYER

—PLEGAR

—POTINEJAR

—REPIXAR

—SUCAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 5, 2024

Oli en un llum

Cansats de dir sempre “perfecte”?

—OLI EN UN LLUM

—OLI EN UN CRESOL

—NI FET D’ENCÀRREC

—NI FET A MIDA

—DE PRIMERA

—DE CATEGORIA

—COM L’ANELL AL DIT

—COM UN GUANT

—COM DUR UN CIRI A L’ALTAR

—COM UN ALL AL FORN

—SORTIR RODÓ

—VENIR AL PUNT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 19, 2024

Amb qui s’ha barallat el son?

Per què a la nostra televisió i a les nostres ràdios cada dia sentim més "conciliar el son". Amb qui es baralla el son, que calgui "conciliar-lo"?

Tant costa dir "agafar el son", com havíem dit sempre? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 17, 2024

La televisió és un model!

Estic convençut que a @som3cat hi ha bons professionals que poden ajudar a millorar la fonètica dels nous meteoròlegs. Crec sincerament que necessiten una temporada de formació.

Recordem que la televisió és un model! pic.twitter.com/093IyHIE75 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 27, 2024

Quines penques!

“Ja et val”, no, si us plau!

—No vindràs? QUINES PENQUES!

—T’ho vaig dir ben clar, eh? JA ESTÀ BÉ!

—Com que no ho sabies? QUINA BARRA!

—Ei, noia, QUINES GALTES!

—T’has llevat a les 12? QUINS COLLONS! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 12, 2024

Es porta l’oli

L’oli:

—DE PA SUCAT AMB OLI (sense valor)

—COM POSAR OLI EN UN LLUM (remei ràpid i eficaç)

—COM UNA BASSA D’OLI (en calma)

—S’ESTÉN COM UNA TACA D’OLI (s'estén molt de pressa)

—HA BEGUT OLI (ja no té remei)

—PASSA DE TACA D’OLI (passa de mida) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 15, 2024

Après de poc

Això és molt bonic. Que ho feu servir?

—CASATS DE POC

—Un banc PINTAT DE POC

—Un jove ARRIBAT DE POC

—NASCUT DE POC

—Una llei APROVADA DE POC

—Un llibre PUBLICAT DE POC

—Una camisa RENTADA DE POC

—Una herba REGADA DE POC

—Un camp SEGAT DE POC — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 9, 2024

La meravella del “manllevar”

No ho trobeu meravellós?

—Li ha hagut de MANLLEVAR diners

—Li MANLLEVARÉ l’aixada

—És un mot MANLLEVAT del francès

—El poeta MANLLEVA imatges de la natura

—Aquest títol l’HA MANLLEVAT d’un escriptor italià — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 6, 2024

A pas cuitat

Passos:

—A BON PAS: caminant de pressa

—A PAS CUITAT: de pressa

—FORÇAR EL PAS: anar més de pressa

—A PAS DE BOU: lentament

—A CADA PAS: a cada moment

—MAL PAS: situació difícil

—AMB PAS FERM: de manera decidida

—ANAR A PASSOS COMPTATS: procurar no precipitar-se — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 20, 2024

Castellà per a rebel·lar-se?

Recordeu aquella tesi que deia que els adolescents no parlaven català perquè es rebel·laven contra la llengua del professor? Doncs ara que sabem que a Barcelona i rodalia la meitat o més fan les classes en espanyol, veureu com es dispara l'índex d'alumnes rebels que parlen català — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 14, 2024

Renecs suaus

Renecs suaus

—MECÀSUM

—MECÀSUM L’OLLA

—MECÀSUM L’OU

—MECÀSUM L’OS PEDRER

—MECÀSUM CENT

—MECÀSUM DENA

—MECÀSUM SEUNA

—OSPA

—CORDONS

—CORDILLS

—COLLINS

—CARAM

—CODONY

—COI

—RECOI

—RECONXO

—QUI EL VA MATRICULAR

—QUI EL VA PARRACAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 24, 2024

Castellanismes camuflats

10 castellanismes dissimulats:

⛔️abrumar ✅ACLAPARAR

⛔️apretar ✅ESTRÈNYER / PITJAR…

⛔️cadera ✅MALUC

⛔️embaucar ✅ENTABANAR

⛔️empotrar ✅ENCASTAR

⛔️medir ✅AMIDAR / FER

⛔️reflexar ✅REFLECTIR

⛔️timar ✅ESTAFAR, ENSARRONAR

⛔️tormenta ✅TEMPESTAT, TEMPESTA

⛔️valla ✅TANCA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 29, 2024

El tupí i la tupina

Precisem:

TUPÍ: Olla petita amb una ansa

TUPINA: Olla grossa amb una ansa

CASSOLA: Recipient rodó, més ample que alt, per a guisar-hi

OLLA: Recipient rodó, ventrut, amb dues anses, per a cuinar, fer bullir aigua…

CASSÓ: Recipient petit de metall amb mànec

TASSÓ: Tassa gran / Got — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 10, 2024

Català de plàstic? No, si us plau

Ei, compte amb el #catalàdeplàstic:

—S’ha iniciat el partit ▶️HA COMENÇAT

—La reunió va finalitzar a les 5 ▶️(ES) VA ACABAR

—Van ultimant els preparatius ▶️VAN ENLLESTINT

—No cal culpabilitzar-los dels fets ▶️CULPAR-LOS

—Per què no ho clarifiquem? ▶️ACLARIM

Gràcies, @RamonSangles pic.twitter.com/VldXF9BvOG — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 17, 2024

A la babalà

Expressions que no hauríem de perdre:

—Vendre ametlles A LLOURE (sense envasar)

—Fer coses A LA BABALÀ

—No diguis res PASSAT QUE t’ho demanin

—Aquells dos estan A MATA-DEGOLLA

—A BELL ULL, diria que n’hi ha un quilo

—Parla-li A CAU D’ORELLA

—ES VA ESCAURE que passava A reveure! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 31, 2024

Més castellanismes camuflats

Compte, amics!

⛔️ En quant a

✅ QUANT A, PEL QUE FA A, RESPECTE DE, RESPECTE A, SOBRE… ⛔️ Entre parèntesi

✅ ENTRE PARÈNTESIS ⛔️ Menys mal

✅ SORT, ENCARA SORT, ENCARA BO, ENCARA RAI, QUINA SORT ⛔️ Ni molt menys

✅ NI DE BON TROS ⛔️ Passar pàgina

✅ GIRAR FULL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 16, 2024

La plaga dels possessius

Quina plaga, això dels possessius.

Ha arribat a punts tan absurds com el d’un anunci que diu “Compri aquí el seu cotxe usat”.

Però què coi és això? El meu cotxe usat, si de cas, el vendré, però no el compraré! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 23, 2024

Més castellanismes camuflats

*A aquestes alçades

—A HORES D’ARA

—A LES HORES D’ARA

—EN AQUEST MOMENT *A base de

—A FORÇA DE

—A CÒPIA DE *A diari

—CADA DIA

—DIÀRIAMENT

—DIA SÍ, DIA TAMBÉ *A fi de comptes

—AL CAP I A LA FI

—AL CAPDAVALL

—FET I FET

—COMPTAT I DEBATUT

—BEN MIRAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 25, 2024

Un corrector precís, així com cal

El corrector de @softcatala és una meravella.

En voleu una prova? Detecta les redundàncies i tot, com ara "tornar a reprendre" pic.twitter.com/aVHfVnbNUe — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 5, 2024

Abocar

ABOCAR, un verb a preservar

—ABOCAR vi al porró (buidar, fer rajar)

—ABOCAR diners en un negoci (emprar)

—ABOCAR-SE tothom a la plaça (acudir de cop)

—ABOCAR-SE a la finestra (inclinar el cos)

—ABOCAR-SE a escriure (dedicar-se plenament)

—La crisi ENS ABOCA a la pobresa (conduir) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 13, 2024

I encara més castellanismes camuflats

Tornem-hi: 10 castellanismes dissimulats (II)

⛔️afiançar✅AFERMAR

⛔️aterroritzar✅ATERRIR

⛔️descabellat✅FORASSENYAT, DESBARATAT

⛔️immediacions✅VOLTANTS

⛔️nòria ✅SÍNIA

⛔️peatonal✅DE VIANANTS

⛔️provist✅PROVEÏT

⛔️silló✅POLTRONA, BUTACA

⛔️tuberia✅CANONADA

⛔️vivenda✅HABITATGE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 30, 2024

Calma

Calma:

—A PAS DE BOU S’HI ARRIBA PROU

—A POC A POC S’ENCÉN EL FOC

—AMB PACIÈNCIA ES GUANYA EL CEL

—ANEM A PAMS

—MENJAR POC I PAIR BÉ

—QUI BALLA DE PRESSA NO BALLA BÉ

—QUI CORRE MOLT VE QUE CAU

—AMB TEMPS I PALLA MADUREN LES NESPRES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 22, 2024

Quadravis i bes-ties

Atenció!

—El pare de l’avi és el BESAVI o REPADRÍ (i la mare, la BESÀVIA o REPADRINA)

—El pare del besavi és el REBESAVI (REBESÀVIA)

—El pare del rebesavi és el QUADRAVI (QUADRÀVIA)

—El germà de l’avi és el BESONCLE (BES-TIA) [NO *oncle avi – *tia àvia / *tiet avi – *tieta àvia] — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 18, 2024

Fem-ho natural

Fem-ho natural:

—Les portes s’obren per elles mateixes quan t’hi acostes▶️s’obren TOTES SOLES

—El mercat es regula ell mateix ▶️es regula TOT SOL

—La demanda, per ella mateixa, impulsa la compra ▶️TOTA SOLA, impulsa

—L’associació, ella sola, es gestiona ▶️TOTA SOLA, es gestiona — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 18, 2024

Tenir-hi tirada

Un castellanisme camuflat:

⛔️És molt donat a especular

✅TÉ MOLTA TIRADA a especular ⛔️És molt donada a renegar

✅TÉ EL MAL COSTUM de renegar ⛔️No és gaire donada a fer esport

✅No LI AGRADA gaire fer esport ⛔️És donat a ficar-se en embolics

✅És PROPENS a ficar-se en embolics — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 24, 2024

Una cara nova

Apallissar:

—FER UNA CARA NOVA

—APLANAR LES COSTURES

—ARRIBAR A L’ESQUENA

—TOCAR EL REBRE

—INFLAR ELS MORROS

—POSAR LLIS

—DEIXAR UNA CARA COM UN MAPA

—DONAR UN FART DE LLENYA

—FER UN ULL DE VELLUT

—CLAVAR UN JULI — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 26, 2024

Garlaires i bocamolls

Xerraires i indiscrets:

—GARLAIRE, FLUIX DE LLENGUA, FLUIX DE BOCA: xerra molt

—BOCAMOLL, MOLL DE BOCA, TROMPET, TROMPETA: explica coses que hauria de tenir secretes

—PALATRECA: xerraire informal

—RONDALLER, ROMANCER: parla molt i de coses de poca importància — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 3, 2024

Discreció

Discreció:

—QUI MASSA XERRA ALGUNA N’ERRA

—POC PARLAR FA SAVI

—QUI XERRA, PAGA

—QUI CLOU LA BOCA NO ENSENYA LES DENTS

—MAI NO ET PENEDIRÀS DE LA PARAULA QUE NO DIRÀS

—EL SECRET MÉS BEN GUARDAT ÉS EL CALLAT

—EL XERRAIRE ÉS GOT PETAT, TOT JUST LI HO DIUS JA HO HA VESSAT 👇 pic.twitter.com/2OoBerM2bb — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 27, 2024

Va de tort

ANAR DE TORT, una expressió vivaç i sorneguera https://t.co/IvBwYXXQEa — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 27, 2024

Caldera vella, bony o forat

5 refranys de coses o persones velles:

—CALDERA VELLA, BONY O FORAT

—A BARCA VELLA, TOTHOM HI FA ESTELLA

—A CENT ANYS, COTETA VERDA (els qui volen fer coses de joves quan ja són vells)

—A GAT VELL, NO LI CAL CASCAVELL

—COM MÉS VELL, MÉS PELL (amb l'edat s'accentuen els defectes) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 26, 2024

En cas que no pugui venir

Ep!

⛔️Cas que no pugui venir, que avisi

✅EN CAS QUE no pugui venir… ⛔️Que ho faci com abans, millor

✅Que ho faci COM MÉS AVIAT (o COM MÉS PROMPTE), millor ⛔️Contra menys surt, menys gasta

✅COM MENYS surt… ⛔️Ho volen d’immediat

✅Ho volen DE SEGUIDA (o IMMEDIATAMENT) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 25, 2024

Tres tics moderns

M’ho sembla a mi, o cada vegada hi ha més tics lingüístics que, sí o sí, han vingut per quedar-se? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 4, 2024

I tant!

Compte, amics!

⛔️Ho farà bé, *per suposat

✅I TANT, ÉS CLAR, BENSENES (Menorca) ⛔️Camineu *poc a poc

✅A POC A POC ⛔️*No puc amb ell

✅NO EL PUC SUPORTAR ⛔️El corredor *va posar-se per davant

✅ VA AVANÇAR, VA PASSAR DAVANT, VA POSAR-SE AL DAVANT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 16, 2024

Ai, la vista

Això de “a X temps vista” no ho he sabut trobar a cap diccionari:

—A quatre mesos vista ▶️ D’AQUÍ A quatre mesos

—Som a tres setmanes vista de… ▶️FALTEN tres setmanes per a…

—Tenim l’inici dels jocs a una setmana vista▶️D’AVUI EN VUIT COMENÇARAN els jocs — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 23, 2024

Burxetes

Insistents, porfidiosos, burxetes…

—NYIC-I-NYAC, NYIC-I-NYAC

—NYIC-I-NYEC, NYIC-I-NYEC

—NYEC-NYEC, NYEC-NYEC

—CATXEC-CATXEC, CATXEC-CATXEC

—BURXA QUE BURXA

—DA-LI QUE DA-LI

—FOT-LI’N QUE FOT-LI’N — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 19, 2024

