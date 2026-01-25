Fotografia: Albert Salamé.
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
RENFE: can Penja-i-despenja
—CAN SEIXANTA
—CAN PENJA-I-DESPENJA
—CAN GARLANDA
—CA LA QUICA
—CAN TAPS
—CAN PIXA
—XAUXA
—PAÍS DE XAUXA
—CASA DE BARRETS
—CASA DE PUTES
—OLLA DE BRUIXES
—OLLA DE CARAGOLS
—OLLA DE GRILLS
—GÀBIA D’ORATS
—NIU DE PUPUTS
—NIU D’ARPELLA
—MERCAT DE CALAF
—POTI-POTI
O simplement RENFE
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 22, 2026
Filigranes
Encara que ho sentiu en alguns mitjans de comunicació, “virgueria” no és català:
—Hi havia un monument que era una autèntica FILIGRANA
—S’entretenia fent FLORITURES amb el pinzell
—Aquesta novel·la és una MERAVELLA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 19, 2026
Color d’ala de mosca
Colors:
—COLOR DE GOS COM FUIG o COLOR DE CATXUMBO (indefinit)
—COLOR D’ALA DE MOSCA (indefinit, aplicat a una roba que era negra)
—COLOR DE MERDA D’OCA (groguenc)
—VIROLAT (acolorit)
—PUJAR ELS COLORS A LA CARA (envermellir)
—PASSAR-NE (o VEURE’N) DE TOTS COLORS (de tota mena)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 23, 2026
Encaterinats
Deixarem perdre això, amics?
—S'HA ENCATERINAT de la veïna
—Aquesta escultura M'HA ENCATERINAT
—El castell de focs la va deixar ENCATERINADA
—Darrerament, S'HA ENCATERINAT amb les papallones
—ES VA ENCATERINAR amb aquella posta de sol
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 21, 2026
I tant, no cal dir-ho
Ep!
—No m’enganya. Pel contrari, sempre diu la veritat ▶️AL CONTRARI
—Ella era amable; pel contrari, ell era malcarat ▶️PER CONTRA
—Paguem per anticipat ▶️ANTICIPADAMENT,️PER ENDAVANT
—Per suposat que no em fa nosa ▶️I TANT, ÉS CLAR
—Us votaré, per suposat ▶️NO CAL DIR-HO
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 20, 2026
Ecosistema?
"L'ecosistema literari", "l'ecosistema ferroviari", "l'ecosistema emprenedor", "l'ecosistema docent", "l'ecosistema mediàtic català"…
No us sembla summament esnob aquesta mania de veure "ecosistemes" a tot arreu? No en podríem dir, simplement, "l'àmbit" o "el conjunt"?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 22, 2026
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.