Quina m…, el ChatGPT!

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Quina mè, el ChatGPT
El ChatGPT és una bona merda pic.twitter.com/bqkseef93G
Abans no plegui
El “no” expletiu és molt genuí. No el perdem, amics!
—Tinc por que NO prengui mal
—Temíem que això NO l’espantés
—Sembla més ignorant que NO és
—Demana més que NO dóna
—Crida’l, abans NO plegui
—Fins que NO el vaig veure no vaig estar tranquil
Sembla que vinguis de l’hort
No perdem això, amics:
—Com és que camines A RECULES?
—Noi, SEMBLA QUE VINGUIS DE L’HORT
—La notícia el va ben TRASBALSAR
—No me’n puc DESEMPALLEGAR
—El meu pare era RABASSUT
—Que l’HAS DE MENESTER, el martell?
—Qui portarà la MANDUCA?
—Quan li ho vaig dir, VA ARRUFAR EL NAS
Quina casa de barrets…
Barrets:
—ÉSSER UN BARRET DE RIALLES: riure de tot
—TREURE’S EL BARRET: demostrar admiració
—CA, BARRET: expressió per a desmentir
—HAVER-N’HI PER A TIRAR EL BARRET AL FOC: ésser molt empipador
—TANTS CAPS, TANTS BARRETS: per a indicar disparitat
—CASA DE BARRETS: prostíbul
Taulers i taulells
Ep!
✅TAULER de joc⛔️taulell de joc
✅TAULER d’escacs [o ESCAQUER]⛔️taulell d’escacs
✅TAULER d’anuncis⛔️taulell d’anuncis
Un TAULELL és:
—una taula llarga per a servir (com la de botigues i bars) o treballar
—una rajola, anomenada també TAULELL DE MANISES o RAJOLA DE VALÈNCIA
Cua de palla
Cua:
—ANAR CUA DRETA (o ANAR CUADRET): anar satisfet
—ANAR-SE’N AMB LA CUA ENTRE LES CAMES: no haver aconseguit allò que es proposava
—TENIR CUA DE PALLA: no estar exempt de culpa
—DE CUA D’ULL: de reüll
—CUA D’ANY: darrer dia de l’any
—DEIXAR CUA: tenir conseqüències
I també 👇
