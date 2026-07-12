Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Quina guilla!
Hi ha gent que, de broma o per falta de recursos, diu tot sovint "quin pàkharu!" (<esp. 'pájaro').
Però no cal:
—QUINA PEÇA!
—QUIN ESMOLET!
—QUIN MURRI!
—QUIN PINTA!
—QUIN ESCOLÀ!
—QUINA GARSA!
—QUINA VESPA!
—QUINA GUILLA!
—QUINA PUA!
—QUIN ELEMENT
—ESTÀ FET UN BON PARDAL!
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 9, 2026
Barrip-barrap
M'ha sorprès molt que el DIEC no registrés BARRIP-BARRAP. (Sort de l'Alcover-Moll!)
Per a vosaltres és una expressió desconeguda? pic.twitter.com/NhP0ojblVu
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 9, 2026
Som al ball i hem de ballar
Preservem-ho, amics!
—Ja S’EMPESCARÀ una excusa per arribar tard
—Li han encarregat massa feina i HA PERDUT LA CARTA DE NAVEGAR
—I DONCS, què et passa?
—Sí, sí, paguem: SOM AL BALL I HEM DE BALLAR
—Es pensa que l'ENGALIPARÀ amb quatre moixaines
—ANEM A PAMS: com va començar tot?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 10, 2026
Si ho sabessis!
Compte, amics!
⛔️ Ui, si jo t’expliqués
✅ Ui, SI HO SABESSIS
⛔️ Si m’apures, no cal ni que vingui
✅ BEN MIRAT, no cal ni que vingui
⛔️ Hi vaig anar un dia, si mal no recordo
✅ Hi vaig anar un dia, SI NO M’ERRO
⛔️ El vol comprar sí o sí
✅ El vol comprar TANT SÍ COM NO
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 6, 2026
N’ha fet festa
Festa!
—Per la malaltia, VAIG HAVER DE FER FESTA una setmana
—Sempre que el veu LI FA FESTES
—I tant, que N’HA FET FESTA, del rellotge
—La noia FESTEJA amb el veí
—Els FESTERS organitzen els actes de Santa Anna
—Tot tenia un aire FESTÍVOL
—DE LA FESTA, LA VESPRA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 7, 2026
Veient el panorama…
Ep!
⛔️ Així les coses, no hi havia cap més opció
✅ EN AQUELLES CONDICIONS
⛔️ Així les coses, no ens en sortirem
✅ SI NO CANVIEN LES COSES
⛔️ Així les coses, vam decidir plegar ✅ TAL COM ANAVEN LES COSES
⛔️ Així les coses, van fugir
✅ VEIENT EL PANORAMA
✅ EN VISTA D'ALLÒ
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 8, 2026
Em van arrucar
Tenim un mot per a cada cosa.
Tornant de caminar, he trobat l'amic Marcel Gras i m'ha dit:
—Quan vaig posar l'aire condicionat em VAN ARRUCAR.
No és al DIEC, però sí al DCVB: "Renyar qualcú per una cosa malfeta, tractar-lo de ruc, recriminar-lo per la seva falta de seny"
Clavat!
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 8, 2026
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