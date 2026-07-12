El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 12 de juliol de 2026

Quina guilla!

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Quina guilla!


Barrip-barrap


Som al ball i hem de ballar


Si ho sabessis!


N’ha fet festa


Veient el panorama…


Em van arrucar

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