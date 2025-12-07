Fotografia: Ianlan Wu (Unsplash).
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Quin daltabaix, noi!
Un mot a preservar:
—Caminava molt a la vora del marge i va caure DALTABAIX
—Quan els pares ho van saber, hi va haver un DALTABAIX
—Si no accepten les condicions de l’empresa, preparem-nos per a un DALTABAIX
—Quan vaig veure tanta gent empipada, sabia que hi hauria un DALTABAIX
Com que el Nadal?
Com que "el Nadal", @som3cat? pic.twitter.com/j6dx5oOcNw
Amb un pam de nas
Preservem-ho amics!
—Ens va deixar AMB UN PAM DE NAS
—Els soldats caminaven ARRENGLERATS
—S’HI HA ENCARAT sense por
—Sempre va ESCABELLAT
—Havia begut i caminava FENT TENTINES
—Vaig veure la figura tota ESMICOLADA
—L'hi ha pres D'UNA REVOLADA
—I aquest NAPBUF ens amenaça?
Que anem de verbes?
Ja sé que “bromejar” és al diccionari, però jo no ho sento mai, parlant, llevat dels mitjans de comunicació.
En voleu alternatives?
—FER BROMA
—FER BROMETA
—FER VERBES
—ANAR DE VERBES
—FER FOLGA
—ANAR DE FOLGA
—FER JANGLA
—ESTAR DE JANGLA
—ESTAR DE TABA
—FER CAGAREL·LA
—FER CONYA
La màquina de fer forats
Fa poc vaig recomanar ‘trepant’ per evitar 'taladro'. Molta gent em va recordar que sempre n’havíem dit MÀQUINA DE FORADAR (o DE FER FORATS). Cert!
Bé diem:
—MÀQUINA DE COSIR
—MÀQUINA D’AFAITAR
Dèiem:
—MÀQUINA DE RENTAR
I hauríem de dir:
—MÀQUINA D’EIXUGAR
—MÀQUINA DE CALCULAR…
D’ací a cinc minuts
Ep!
⛔️Tornem en 5 minuts
✅Tornem D’ACÍ A 5 minuts (o D’AQUÍ A)
⛔️Ho va fer acte seguit
✅Ho va fer TOT SEGUIT
⛔️Als 10 minuts ja se n’havia cansat
AL CAP DE 10 minuts ja se n’havia cansat
En breu us atendrem [acceptat pel DIEC]
✅DE SEGUIDA us atendrem (o AVIAT o PROMPTE)
