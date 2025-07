Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Qui té un problema és ell

Si algú (un cambrer, un policia…) fa una ganyota quan li parleu en català, no canvieu de llengua. Suposant que no us entengui, qui té un problema és ell. Qui és ignorant (de la llengua del país) és ell. Vosaltres sabeu les llengües que heu de saber i parleu la que heu de parlar — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 2, 2025

Diccionari antilladres

Deixo una estona el diccionari de sinònims al seient de l'auto. Creieu que me'l robaran? pic.twitter.com/HUVqlxm9fD — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 4, 2025

A les envistes de Gósol

Conservem-ho, amics!

—SE’LS RIFA cada dia i no se n’adonen

—Ell és l’ASE DELS COPS

—Ja som A LES ENVISTES de Gósol

—Avui ens HAS FET EL SALT, eh?

—Sents els ànecs com CLAQUEN?

—Quan sigui l’hora tots ANIREM AL SOT, ja ho sé

—Aquest jersei i aquests pantalons no S'ADIUEN gens — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 3, 2025

Esbotzar-se de riure

Quin tip de riure

—PARTIR-SE DE RIURE

—TRENCAR-SE DE RIURE

—ESQUEIXAR-SE DE RIURE

—PETAR-SE DE RIURE

—PIXAR-SE DE RIURE

—DESFER-SE DE RIURE

—DESLLORIGAR-SE DE RIURE

—ESBOTZAR-SE DE RIURE

—CRUIXIR-SE DE RIURE

—MORIR-SE DE RIURE

—ESCLAFIR A RIURE

—RIURE PER LES BUTXAQUES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 4, 2025

Traguem-nos-ho de sobre

Traguem-nos-ho de sobre, si us plau:

⛔️texte-textes ✅ TEXT-TEXTOS

⛔️reflexe-reflexes ✅REFLEX-REFLEXOS

⛔️contexte-contextes ✅CONTEXT-CONTEXTOS

⛔️fluxe-fluxes ✅FLUX-FLUXOS

⛔️prefixe-prefixes ✅PREFIX-PREFIXOS

⛔️pretexte-pretextes ✅PRETEXT-PRETEXTOS

⛔️fixe-fixes ✅ FIX-FIXOS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 30, 2025

Traguem-nos-ho de sobre, si us plau (II):

⛔️annexe – annexes ✅ANNEX-ANNEXOS

⛔️complexe-complexes ✅COMPLEX-COMPLEXOS

⛔️mixte-mixtes ✅MIXT-MIXTOS

⛔️perplexe-preplexes ✅PERPLEX-PERPLEXOS

⛔️heterodoxe-heterodoxes ✅HETERODOX-HETERODOXOS

⛔️ortodoxe-ortodoxes ✅ORTODOX-ORTODOXOS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 1, 2025

A llarg termini

Hi ha ningú que sàpiga per què abans dèiem "a llarg termini" i ara diuen "en el llarg termini"?

Ah, calla, que ells diuen "en el largo plazo"… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 5, 2025

A Andorra fan la feina ben feta

Això d'Andorra els treu de polleguera. Perquè allà no poden dir "Esto es España".

I encara hi ha qui diu que no és important tenir un estat…https://t.co/usRfxkxVze — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 1, 2025

Preposicions que fan ballar el cap

Ep!

1) Davant un infinitiu, “amb” i “en” → A, DE

—L’amenaça amb una multa ▶️ L’amenaça DE posar-li una multa

—Consisteix en un esquema ▶️ Consisteix A fer un esquema 2) Davant la conjunció “que” → sense preposició

—S’adona QUE hi ha una errada

—Estic contenta QUE tot vagi bé — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 2, 2025

