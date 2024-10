Ací teniu els brins d’aquesta quinzena, amics.

Qui no té feina, el gat pentina

Hi ha refranys o expressions molt nostres (1). Preservem-los!

—A CADA BUGADA PERDEM UN LLENÇOL

—A L’ESTIU TOTA CUCA VIU

—A LA TAULA I AL LLIT, AL PRIMER CRIT

—QUI DIA PASSA, ANY EMPENY

—QUI NO TÉ FEINA EL GAT PENTINA

—QUI NO TÉ UN ALL TÉ UNA CEBA Demà, més. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 14, 2024

Tota pedra fa paret

Hi ha refranys o expressions molt nostres. Preservem-los! (2):

—ELL S’ENTÉN I BALLA SOL

—FEINA FETA NO TÉ DESTORB

—MENJAR POC I PAIR BÉ

—QUI NO VULGUI POLS, QUE NO VAGI A L’ERA

—SI VOLS ANAR BEN SERVIT, FES-TE TU MATEIX EL LLIT

—TOTA PEDRA FA PARET — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 15, 2024

L’alegria de les dites tòpiques

Us volia dir, amb orgull i alegria, que aquest vídeo ja ha tingut més de 300.000 visualitzacions a Instagram i gairebé 200.000 a TikTok. Tot això gràcies a @VilaWeb i, sobretot, a la traça de la @lgallegomarfa i l'@enricgallibea.

La gent vol celebrar la llengua. Parlem-la!

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 23, 2024



Sopars de duro

Expressions d’abans de l’euro:

—NO M’EXPLIQUIS SOPARS DE DURO

—AIXÒ VAL QUATRE RALS

—TOT PLEGAT, PELA AMB DEU

—VOL VENDRE DUROS A QUATRE PESSETES

—FA UNES GALTES DE PA DE RAL

—SEMBLA UNA PEPA DE DEU

—LA PELA ÉS LA PELA

—FES-ME’N CINC CÈNTIMS

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 22, 2024



Passa de taca d’oli

“Passar-se vint pobles”?

—FER-NE UN GRAN MASSA

—DUR LES COSES MASSA ENLLÀ

—PASSAR DE TACA D’OLI

—PASSAR DE LA RATLLA

—PASSAR DE MIDA

—FER PLAT

—CARREGAR LA TINTA

—D’UN PET FER-NE CENT ESQUERDES

—FER D’UNA PALLA UN PALLER

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 21, 2024



Més bo que la coca ensucrada

Bona persona:

—ÉS DE BONA JEIA

—ÉS DE BONA FE

—ÉS MÉS BO QUE EL VI DE DIR MISSA

—ÉS MÉS BO QUE LA COCA ENSUCRADA

—ÉS TOT COR

—ÉS TOT BONDAT

—ÉS UN BON JAN

—ÉS UN SANT BARÓ

—ÉS UN TROS DE PA

—NO FA MAL NI AL PA QUE ES MENJA

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 18, 2024



El cas és que no es perdi

Fem-ho servir, amics!

—El coneixia, però EL CAS ÉS QUE no el va veure

—Tant se val, EL CAS ÉS QUE has tornat

—EL CAS ÉS QUE aquest matí ja ho veia diferent

—Ja sé que té una estructura feble, però EL CAS ÉS QUE funciona

—No sé si diu la veritat o no. EL CAS ÉS QUE s’ho han cregut — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 17, 2024



De totes maneres

Ep! ⛔️Ve *de quant en quant

✅DE TANT EN TANT ⛔️*De totes formes, val més que no se sàpiga

✅DE TOTES MANERES ⛔️Cal descobrir-ho; *del contrari, patirem ✅ALTRAMENT (o SI NO, o EN CAS CONTRARI) ⛔️Ho decidirem *en base a les necessitats ✅D’ACORD AMB (o SEGONS, o PARTINT DE) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 16, 2024



Com anem?

Ep!

⛔️Vine *quant abans millor

✅ Vine COM MÉS AVIAT MILLOR (o COM MÉS AÏNA MILLOR) ⛔️*Què tal, noies?

✅COM ANEM? (o COM VA?, o QUÈ FEM?) ⛔️*Sembla ser que tot és mentida

✅SEMBLA QUE ⛔️Hi haurem d’anar *sí o sí ✅TANT SÍ COM NO, DE TOTES PASSADES, PETI QUI PETI… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 23, 2024



Potser no és igual

Ep! ⛔️*En ocasions rebem notícies tristes

✅ A VEGADES (o DE VEGADES, o OCASIONALMENT…) ⛔️Però *està clar que no rutlla

✅ÉS CLAR, ÉS BEN CLAR ⛔️Doncs *igual no ve

✅POTSER no vindrà ⛔️Hi havia *inclús la mare

✅ Hi havia la mare I TOT / FINS I TOT hi havia la mare (o ÀDHUC) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 24, 2024



Com un borralló de neu

Comparances:

—ADORMIT COM UN SOC

—ALT COM UN SANT PAU

—ARRUGAT COM UNA VELLA (avui, políticament incorrecte)

—BELLUGÓS COM UN ESQUIROL

—BLANC COM UN BORRALLÓ DE NEU

—BRILLANT COM UN SOL

—BRUT COM UNA ARANYA

—CARREGAT COM UN RUC

—CLAR COM LA LLUM DEL DIA Continuarà — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 25, 2024

