Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Qui hi ha?

Què dieu quan un repartidor us truca al porter automàtic? Sento gent que diu "Qui és?", però diria que això és castellà. Jo tota la vida he dit QUI HI HA? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 21, 2025

Si vols anar ben servit…

Parlant de la llengua, fa anys que aplico aquell refrany tan clar i català:

“Si vols anar ben servit, fes-te tu mateix el llit.”

Tot dependrà de la gent, no pas dels partits. Per començar, no en votaré cap que defensi el bilingüisme. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 18, 2025

Fugir d’estudi

Això de “tirar pilotes fora” voleu dir que és català?

—El conseller HA FUGIT D’ESTUDI

—Si no vol respondre ES TREU LES PUCES DE SOBRE

—Has vist com HA FET L’ORNI?

—Quan li ho han demanat S’HA FET ESCÀPOL

—Sempre DIU ALLÒ QUE LI CONVÉ

—Ja veig que LES ESQUIVA COM POT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 18, 2025

No s’hi val

Com que “no és de rebut”?

—Aquesta mesura NO ES POT ADMETRE

—No, senyor: NO S’HI VAL

—Les propostes NO SÓN JUSTES

—Disculpeu, però NO POT ÉSSER

—De cap manera, NO ÉS ACCEPTABLE

—NO ÉS ADMISSIBLE

—NO ÉS TOLERABLE

—ÉS IMPRESENTABLE

—Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 19, 2025

Perepunyetes i llepafils

“Tiquismiquis”?

—LLEPAFILS

—PRIMMIRAT

—REMIRAT

—TOCAT I POSAT

—PEREPUNYETES

—CARREGAT DE MANIES

—CARREGAT DE PUNYETES

—CARREGAT DE ROMANÇOS

—ESTUGÓS

—LLAMENC

—LLEFEC

—MIRA’M I NO EM TOQUIS

—TRIAT

—FER FÀSTICS DE TOT

—Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 21, 2025

Prou català de plàstic

Si podem dir MÉS A POC A POC, perquè diem "a una velocitat inferior". Què ens passa, catalans?#catalàdeplàstic — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 21, 2025

Fer xixines

Per què “matxacar”?

—PICA tots els terrossos fins que tinguis el sucre ben fi

—Els van ESTOSSINAR de valent

—La policia VA ESTOMACAR els manifestants

—HAN FET MIQUES l’equip contrari

—No tan sols l’ha dominat: L’HA FET XIXINES

—VA INSISTIR tant que l’hi vaig deixar — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 17, 2025

Malgrat que

Compte, amics:

—Malgrat dir-ho moltes vegades▶️Malgrat QUE ho ha dit moltes vegades

—Malgrat la insistència▶️Malgrat QUE hi insistia

—Malgrat els avisos▶️Malgrat QUE l’havien avisat

—Malgrat la seva absència ▶️Malgrat QUE no hi és Amb el verb conjugat, hi hem d’intercalar QUE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 20, 2025

