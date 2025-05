Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Que voleu res?

És important de mantenir aquest valor “positiu”, amics:

—Que voleu RES més?

—Hi havia NINGÚ en aquella hora?

—Si tinguessis GENS de compassió no ho diries

—Que n’heu vist CAP?

—Si MAI m’has de menester, ja ho saps

—Aniràs ENLLOC aquests dies? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 20, 2025

Parem taula?

No ho perdem, amics:

—PAREU TAULA, nois

—Sempre que fa un favor PARA LA MÀ

—PARA LA BOSSA, que te l’ompliré

—Ui, ja pots PARAR L’ESQUENA

—PARA LA GALTA, que et faré un petó

—PAREM L’ORELLA i no sentim res

—Li HAN PARAT UNA TRAMPA

—PAREM-HI ESMENT

—PARARÉ BOIG

Gràcies, @JoanMSerra — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 22, 2025

Mai tan ben dit

Pot ésser discutible, però ho veig així:

—El quadre millor pintat ▶️MÉS BEN pintat

—El premi millor dotat▶️MÉS BEN dotat

—La millor preparada▶️La MÉS BEN preparada

—Mai millor dit▶️Mai TAN BEN dit

—El noi pitjor vestit▶️MÉS MAL vestit

—La redacció pitjor escrita▶️MÉS MAL escrita — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 19, 2025

Amb penes i treballs

Pensem-hi amics:

⛔️A aquestes altures ✅A HORES D’ARA

⛔️A dures penes ✅AMB PENES I TREBALLS, AMB PROU FEINES

⛔️A la curta o a la llarga ✅MÉS TARD O MÉS D’HORA

⛔️A mi, plim ✅TANT M’ÉS, TANT ME FA, TANT SE ME’N DÓNA

⛔️A salt de mata ✅DE QUALSEVOL MANERA, A LA BONA DE DÉU — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 23, 2025

Mà oberta

Potser això hauria d’anar així:

—Va estendre la mà a l’oposició▶️ DONAR la mà / OFERIR DIÀLEG

—Em va estendre la mà ▶️DONAR la mà / ALLARGAR la mà

—Una política de mà estesa ▶️D’ENTESA / de MÀ OBERTA

—Cal estendre ponts ▶️MILLORAR LES RELACIONS / TROBAR ACORDS / BASTIR ponts — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 21, 2025

Qui ho farà?

En un aparador de #Solsona. Quin missatge tan simple i alhora tan potent! pic.twitter.com/oLuNHbbsks — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 24, 2025

Fa lleig, fa lleig

Una cosa que trobo molt curiosa: si cerques al DIEC "fer-hi pega", hi trobes aquesta definició: 'Una cosa posada en un indret, no anar-hi gens bé, fer-hi lleig'.

Llavors cerques "fer lleig" i… sorpresa!: no és al diccionari.

Com hi ha món… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 23, 2025

