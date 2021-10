Què vol dir ‘cinema català’?

Ací teniu els brins del primer de setembre ençà.

Què vol dir “cinema català”?

Quan sentiu "TV3, sempre amb el cinema català" i fan propaganda de films en castellà, sis-te-mà-ti-ca-ment, no us fa ràbia, com a mi?

Ministres i ministres

Estimats: algun dia havia de passar. I ja ha passat. El desdoblament ha esdevingut duplicació: la Generalitat fa una nota parlant de "ministres i ministres" pic.twitter.com/3bi28KB3IC

El català, a Andorra, una mica necessari

A Andorra fan un canvi important: els conductors d'autobús hauran de parlar en català sempre (llevat que l'usuari els demani que canviïn de llengua).

No és la normalitat, però ens hi anem acostant. És un pas en la línia de fer que el català sigui llengua necessària. pic.twitter.com/y1qjGZYT26

No siguem sapastres

Com que "xapusses"?

—És una operació molt BARROERA

—S’ha d’ésser molt DESTRALER per a fer aquest nyap!

—No té finor, és molt MATUSSERA

—Una feina tan delicada no l'encarreguis a algú tan POTINER

—Quin dia deixaràs d’ésser tan GRAPONER, fill?

—No siguis SAPASTRE, si us plau!

Comparances conegudes i no tant

Comparances conegudes i no tan conegudes:

—Alt com un sant Pau

—Coent com una ceba

—Estufat com un indiot

—Fosc com una gola de llop

—Lleuger com una daina

—Prim com un tall de ganivet

—Rabiüt com un bitxo

—Tossut com un marrà

—Xerraire com una cotorra (Dimecres, més)

Comparances conegudes i no tan conegudes (2):

—Alegre com una primavera

—Carregat com un ruc

—Estirat com un rave

—Feixuc com un ase mort

—Inflat com un bot

—Magre com un dijous sant

—Pelat com un jonc

—Ros com un fil d'or Divendres, més

Comparances conegudes i no tant (i 3):

—Arrugat com una vella

—Bellugós com un esquirol

—Covard com una guilla

—Delicat com un lliri

—Eixerit com un pèsol

—Fos com una candela cap per avall

—Llest com una sargantana

—Pansit com una figa

—Rostit com una sardina

—Viu com la tinya

Defensem el pronom ‘en’

No perdem el pronom EN, per l’amor de Déu!

—Hem donat privilegis a X i no *els hem donat a Y ▶️ i no N’hem donat

—Semblava que no tenia capacitat, però sí que *la tenia ▶️ sí que EN tenia

—No tenia feina ni la volia tenir ▶️ ni EN volia tenir

—Ja *ho parlarem ▶️ Ja EN parlarem

Cavalls, terçons i haques

Quan una llengua fila prim, passa això:

—CAVALL

—EGUA o EUGA

—SEMENTAL o LLAVORER (per a cria)

—POLTRE o POLLÍ

—SOBREANY (entre 1 any i 2)

—TERÇÓ (de 3 a 4)

—HACA (petit i vigorós)

—PONI (de raça menuda)

—BRIDÓ (mig salvatge, per a la guerra)

—CORSER (per als torneigs)

Arcaismes universitaris

Llista de "arcaismes" segons la @UniBarcelona. Tots els solsonins, berguedans, lleidatans, valencians, etc. que encara diu "adés", feu el fotut favor de parlar modern. Que sou uns arcaics, khoder pic.twitter.com/xKvGfqAPWx

Els records del pare

Això ho va escriure mon pare ara fa vint-i-cinc anys, quan en tenia setanta. En Josep Badia i Torras amb prou feines havia anat a estudi. pic.twitter.com/A7GCzGedHH

La vila o la vil·la?

Compte!

—Duu una BENA (tira per a tapar ferides) / La VENA del coll (vas sanguini)

—El dit ANULAR (de l’anell) / ANUL·LAR operacions (eliminar)

—La VILA de Montblanc (població) / VIL·LA luxosa (casa gran)

—Tenien un OSTATGE (segrestat) / No trobàvem HOSTATGE enlloc (allotjament)

Desentendre’s

11 maneres de DESENTENDRE’S:

—Arronsar les espatlles

—Fer com si res

—Fer el paper de met

—Fer l’orni, el pagès

—Fer orelles de marxant

—Fugir d’estudi

—Sentir ploure

—Altra feina hi ha

—Tapar-se les orelles

—Tirar-s'ho tot a l'esquena

—Demà m'afaitaràs

Un gec d’hòsties

Això de “fotre’s d’hòsties” és una castellanada:

—Es van fotre HÒSTIES

—Es van fotre UN GEC D’HÒSTIES

—Es van fotre UN RAIG D’HÒSTIES

—Es van fotre BEN TOUS

—Es van fotre UN FART DE LLENYA

—Es van fotre UNA MÀ DE BUFETADES

Bon Onsa da Satembra

L'Ayuntament de Gavà us dassitxa bon Onsa da Satembra https://t.co/P8J1eJFPFy

L’apassiona i l’atreu

Recordem-ho:

—*Li apassiona la física ▶️ L’apassiona

—No *li atreu gens el cinema ▶️ No L’atreu

—*Li complau que hi parlis ▶️ EL complau

—Això no *li concerneix ▶️ no LA concerneix

—Les teves gracietes *li empipen ▶️ L’empipen

—Has entusiasmat *a la gent ▶️ entusiasmat LA gent

Hem de fer els ulls grossos?

No són catalans:

—arrel de ▶️ ARRAN DE

—a sang i foc ▶️ A MATA-DEGOLLA

—allà tu ▶️ TU MATEIX, TU FARÀS

—(el vestit) et cau bé ▶️ T’ESCAU

—de pe a pa, punt per punt ▶️ FIL PER RANDA

—fer el suec ▶️ FER L’ORNI, FER EL PAGÈS

—fer la vista grossa ▶️ FER ELS ULLS GROSSOS

Propostes per a no desaparèixer

Divendres, en un col·loqui, dèiem que, per recuperar parlants, el català havia d'esdevenir llengua necessària. I la @lizcastro va demanar com es feia. Se'm va acudir que l'administració i les empreses l'haurien d'exigir als treballadors.

Què més proposeu?

Què més proposeu? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 3, 2021

Seguir la veta

Tot això en una sola pàgina de "La drecera":

—n'hi guardàvem una EMBOSTA

—li SEGUIA LA VETA

—TU RAI, QUE TOTES ET PONEN

—a veure QUI LA DIU MÉS GROSSA

—M'ESTARRUFAVA COM UN INDIOT

—deia que BRUTEJAVA

Quina llengua, quina meravella!

Gràcies, Miquel Martín (@MiquelMartnSer1) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 24, 2021

Estripar o ‘rakhar’?

5 maneres de no dir ‘rakhar’

—Quan va començar a parlar de la novel·la, la VA REBENTAR

—Vaig sentir com ESTRIPAVA tota la família

—Tots MALPARLEN de mi

—De la mestra, no feien res més que DIR-NE FÀSTICS

—No m'agrada que DIGUIS PENJAMENTS de tothom

Pleonasmes evitables

Evitem aquests pleonasmes:

—La Núria *li ensenya a caminar a en Pere ▶️ La Núria ENSENYA a…

—*Li ho direm a tothom (*L'hi direm a tothom / *Li direm a…) ▶️ HO DIREM a tothom

—I ell *els va dir a tots els alumnes (I ells *els hi va dir…) ▶️ I ell VA DIR a tots els alumnes…

Rec o reg?

Compte!

—Ens hem de REBEL·LAR contra l’opressió (desobeir una autoritat) / REVELAR un secret (fer conèixer)

—L’aigua passa pel REC (canal) / REG per aspersió (acció de regar)

—L'aigua passa pel REC (canal) / REG per aspersió (acció de regar)

—Farem el LLIURAMENT del paquet aquest matí (de 'lliurar') / Vine quan vulguis, LLIUREMENT (de 'lliure')

Endrecem la casa

Cinc maneres de no dir *adecentar:

—Convé que ENDRECEM la casa

—VAN AGENÇAR la cambra perquè hi poguéssim viure

—Durant una setmana HAN ACONDICIAT el jardí

—Després del robatori, van trigar dies a ARRANJAR la botiga

—Si us plau, procureu EMPOLAINAR-VOS una mica

No ens cridem ni ens enganyem

“Que ningú no *es cridi a engany”? Què dius, ara?

—Que ningú no S’ENGANYI

—Que ningú no S’EQUIVOQUI

—Que ningú no ES CONFONGUI

—DESPRÉS NO DIGUEU QUE US HAN ENGANYAT

No agafem tant

Abús de “agafar”:

—Han agafat un ajudant ▶️ HAN CONTRACTAT (o LLOGAT)

—No he agafat tot el sentit de la frase ▶️ NO HE COPSAT

—Agafaré apunts ▶️ PRENDRÉ

—He agafat la conferència a la meitat ▶️ HE ARRIBAT A LA MEITAT DE

—De seguida agafarà els nostres costums ▶️ APRENDRÀ

La drecera: ooooh!

Tot això també és de "La drecera" (de Miquel Martín):

—vaig agafar-la SENSE GAIRE ESMA

—i TANT SÍ COM NO va voler que sortíssim

—amb aquella CEBA que li havia agafat

—VA ANAR D’UN FIL

—i PER ACABAR-HO D’ADOBAR

—em va costar PENES I TREBALLS Una llengua que no te l'acabes mai…

Fa goig

Ep!

—Dóna gust veure’l córrer▶️FA GOIG

—Feu-ho per donar gust als pares▶️PER COMPLAURE, PER FER CONTENTS

—S’esbatussaven que donava gust▶️DÉU N’HI DO, com s’esbatussaven

—Donava gust de veure com xutaven▶️QUE EN SABIEN, DE XUTAR

—Dóna gust anar a la platja de bon matí▶️VE DE GUST

Abastem-ho

Sis maneres de no dir ‘abarcar’

—ABASTEM tota la comarca

—INCLOU moltes espècies diferents

—Ho ACAPARES tot

—ABRAÇAVA cinc abres de cop

—Et vols OCUPAR de massa coses

—QUI TOT HO VOL, TOT HO PERD

Junts o separats

Compte!

—Xarxa d’ABASTAMENT d’aigua (subministrament) / Imatge divulgada A BASTAMENT (prou, molt)

—Tots ALHORA (al mateix temps) / A L’HORA de dinar (al moment)

—Tots ALHORA (al mateix temps) / A L'HORA de dinar (al moment)

—ABANS-D'AHIR era dimecres (fa dos dies) / Qualsevol dia ABANS D'AHIR (anterior a ahir)

Subtilitats

Aquestes subtilitats del català:

—No SENT què diu (hi ha massa soroll)

—D’una orella no HI SENT (és sord d’una orella)

—No VEU el sol (és tapat)

—No M’HI VEIG GAIRE (hi ha poca claror)

—No HI VEUEN GENS (són cecs)

Alaba’t ruc, que a fira et duc

Maneres de dir genuïnes:

—Difama que alguna cosa queda ▶️ SI VOLS MAL A UN GOS, DIGUES QUE ÉS RABIÓS

—Digues de què presumeixes i et diré què et falta ▶️ ALABA'T RUC, QUE A FIRA ET DUC

—Donar la callada per resposta ▶️ CALLAR COM UN MORT (vulgarment, CALLAR COM UN PUTA)

No traguem tant

No tot és ‘treure’, amics:

—Li *treu un pam, al seu germà ▶️ LI PASSA, EL SOBREPASSA EN

—Va *treure vint diputats ▶️ VA OBTENIR

—Li *traurem els colors ▶️ LI FAREM SORTIR

—La filla li *treu tot allò que vol ▶️ LI ARRENCA

—Havies de callar i t'ho van *treure tot ▶️ FER DIR

Modelatges i rentades

El @iec accepta aquestes formes, però tinguem en compte les preferents

—buidat▶️ BUIDATGE

—empaperat▶️ EMPAPERAMENT

—enguixat▶️ ENGUIXADA

—manipulat▶️ MANIPULACIÓ

—modelat▶️ MODELATGE

—pintat▶️ PINTADA, PINTURA

—premsat▶️ PREMSATGE

—rentat▶️ RENTATGE, RENTADA

—revelat▶️ REVELATGE

Els colors de l’alegria

Els colors de l’ALEGRIA:

—No veure-hi de cap ull

—Fer festa (d’alguna cosa)

—Estar sobre un llit de roses

—Estar més content que unes pasqües

—Ésser més trempat que un gínjol

—Ésser al cel

—Engreixar-se de content

—Anar cua dreta

S’escau

Més *donar impropis, amics:

—*Dóna la casualitat que ho ha fet ell ▶️ S’ESCAU QUE (o PASSA QUE)

—Si us plau, no em *donis l’espatlla ▶️ EM GIRIS L’ESQUENA

—Em *dóna la impressió que no anem bé ▶️ EM FA L’EFECTE

—*Dóna la sensació que s'ha d'acabar tot ▶️ FA LA SENSACIÓ

Gràcies, president

Celebro que us hagi agradat, president https://t.co/uu80a2keKO

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.