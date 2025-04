Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Quant te n’has fet?

Això ho hem de preservar, amics

—SI NO ET FA RES, passo primer.

—QUE no hi aneu? (“que” expletiu, sense significat).

—NO EM PORTARIES PAS la bossa? (per a demanar un favor)

—QUANT TE N’HAS FET? ME N’HE FET deu euros

—EN TENS PER GAIRE? ENCARA EN TINC per dues hores (estar ocupat) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 1, 2025

Pixar aigua beneïda

Pixar:

—PIXAR AIGUA BENEÏDA: devot

—PIXAR MOLT ALT: molt pretensiós

—PIXAR-SE DE RIURE

—PIXAR FORA DE TEST

—PIXAR FORA DEL PORRÓ: extralimitar-se en les pretensions

—MÉS VELL QUE EL PIXAR EN TERRA

—PIXAR PEL MATEIX FORAT: carn i ungla

—ENCARA NO PIXA UN GAT: amb qualsevol excusa — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 2, 2025

No fa per a tu

Ep!

⛔️ sense més

✅SENSE MÉS NI MÉS, SENSE MÉS NI PUS ⛔️ això no va amb tu

✅ NO FA PER A TU, NO T’ESCAU, NO TÉ A VEURE AMB TU, NO T’AFECTA ⛔️ dóna la nota

✅ ES FA VEURE, ES FA NOTAR, FA GOMA ⛔️ fa la vista grossa

✅ FA ELS ULLS GROSSOS, FA COM QUI NO HO VEU, S’ACLUCA D’ULLS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 3, 2025

Tenir-hi el peu al coll

Dominar, imposar:

—POSAR A RATLLA

—TENIR AL PUNY

—FER BALLAR COM UNA BALDUFA (o COM UN PUTXINEL·LI)

—FER FER ARRI AQUÍ, ARRI ALLÀ

—FER LA LLEI

—POSAR-LI LA CAMA AL DAMUNT

—PORTAR LES CALCES

—TENIR-HI EL PEU AL COLL

—PUJAR-LI A CAVALL

—TALLAR EL BACALLÀ

—TENIR LA PAELLA PEL MÀNEC — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 4, 2025

