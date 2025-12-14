Fotografia: Nadine E. (Unsplash).
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Prou autoodi
Hi ha qui diu que demanar que es parli correctament és voler cohibir. Vejam: si tu aprens anglès, no el vols parlar bé? Pot passar que t’hi vulguis comunicar i prou, d'acord, però si visquessis a Anglaterra o als EUA no el voldries parlar bé?
Res, amics, és autoodi.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 10, 2025
Som 3Cat o som mesells?
-Pots destacar artistes que actuaran a La Marató demà?
-Pablo Alborán, Luz Casal, Antonio Orozco.
Molt bé, tu. Doncs una gran promoció de la cançó catalana pic.twitter.com/Q2wxRYs7zk
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 13, 2025
Al capdavall, no res
“Al final” és una crossa que s’ha escampat per imitació del castellà.
De vegades no vol dir res, però sovint ho podem canviar per:
—AL CAPDAVALL
—AL CAP I A LA FI
—FET I FET
—DESPRÉS DE TOT
—TOT PLEGAT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 11, 2025
Quina badada!
Preservem-ho, amics!
—Després de tantes escales, NO PODIA DIR NI FAVA
—Quin DESFICI que té per dibuixar!
—Sortim a ESBARGIR-NOS
—Va fer CONEIXENÇA amb un noi
—Quina CORRUA de joves…
—Ospa, noi, quina BADADA!
—L'obra no m’ha acabat de FER EL PES
—Mira que és RABIÜT el teu fill
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 12, 2025
Tant com vulguis
Maneres de dir que no hem de perdre, amics:
—Agafa’n TANT COM VULGUIS
—Te’n compraré TANTES COM me'n duguis
—TANTES COM en cullo se'n menja
—Són bons TANT L'UN COM L'ALTRE
—TANT ÉS que el renyis COM QUE no
—TANT SE VAL el de la dreta com el de l'esquerra
—Ho vol TANT SÍ COM NO
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 10, 2025
No rotem
“Mutar” no és acceptat per la normativa
—El virus ha mutat▶️S’HA TRANSFORMAT
—El temps va mutar-li el caràcter▶️CANVIAR
I “rotar” no vol dir 'fer rotació', sinó ‘fer rots’ o ‘donar la gana’
—El personal rota cada dos mesos▶️FA ROTACIÓ
—No ROTIS a la taula
—Faig allò que EM ROTA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 9, 2025
Tornem-hi amb el retorn
Ho heu observat que les coses que TORNAVEN ara "retornen" i, sobretot, que totes les TORNADES són "retorns"?
El castellà canvia i el català, com un gosset servil, en copia els canvis.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 8, 2025
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.
Gràcies, Jordi, pels teus aclariments i recordatoris. Parlar bé també és adequar-se al context comunicatiu, sempre dins de la dignitat pròpia i, més encara, de la de l’idioma.
Gràcies, Tomàs. Dignitat, aquesta és la paraula.