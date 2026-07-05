Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Pronoms febles que volen
Volem més PRONOMS FEBLES, gent pepera (una vegada que decidiu de fer servir el català i encara l'espifieu…) pic.twitter.com/oKfx5TjrOt
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 28, 2026
Una cervesa que no es dóna
"Aquí els petons no es donen. Es fan."
Finalment, un anunci pensat en català!https://t.co/BoJ9Hvxg84
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 3, 2026
Paguem bitllo-bitllo i que vagin a pastar fang
Preservem-ho, amics!
—Ho pagaré BITLLO-BITLLO, no patiu
—Sempre fa LA GATA MAULA, però VÉS-LI AL DARRERE
—Li vaig dir que se n’anés A PASTAR FANG
—És que no tens ni una ENGRUNA de paciència
—Aquest ES RIU DEL MORT I DE QUI EL VETLLA
—Ho VAIG LLUCAR de seguida
—No em feu la GUITZA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 3, 2026
En Celdoni i en Foix
En Celdoni Fonoll recitant Foix a la plaça de la Vila de Gràcia (29.6.26,
vídeo de Marià Sust).
En record de Jordi Madern, ànima de les pastisseries Foix de Sarrià i de la Fundació J.V.Foix, que ens va deixar divendres passat.
Gràcies, Celdoni! pic.twitter.com/TRZr7Vdmv5
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 2, 2026
Un sol de justícia
Per als qui creuen que 'apretar' és imprescindible:
—Avui el sol PICA de valent
—Queia un sol DE JUSTÍCIA
—Al terrat hi CAU el sol de ple
—El sol PITJA fort
—Com CREMA aquest sol
—Fa una XAFOGOR terrible
—Quina CALDA que fum
—No es pot sortir al carrer de l’ESTUBA que fa
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 2, 2026
Plàstic realitzat
“Realitzar”, verb de plàstic:
—Realitzar un encàrrec ▶️FER un encàrrec
—Realitzar un estudi ▶️ELABORAR un estudi
—Realitzar un document ▶️REDACTAR un document
—Realitzar la venda de… ▶️VENDRE
—Realitzar la inspecció de… ▶️INSPECCIONAR
—Realitzar la comprovació de… ▶️COMPROVAR
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 1, 2026
Bonys, paquets i embalums
Compte, amics!
—Fa poc bulto ▶️EMBALUM
—Un bulto al colze ▶️BONY
—Carregat de bultos ▶️PAQUETS
—Calcula a bulto ▶️A ULL
—Pífia de bulto ▶️COM UNA CASA
—Hi va de bulto ▶️DE COMPARSA
—Sempre escorre el bulto ▶️S'ESQUITLLA, FUIG D’ESTUDI
—Tira a bulto ▶️SENSE ENGALTAR
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 29, 2026
Repeticions innecessàries
Correctes o no, hi ha repeticions innecessàries:
—Dóna-li açò a ta mare ▶️ DÓNA açò a ta mare
—Digueu-li a la presidenta que… ▶️DIGUEU a la presidenta que…
—Deixa-li el llibre a en Josep ▶️DEIXA el llibre a en Josep
—ELS han dit als fills que… ▶️ HAN DIT als fills que…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 30, 2026
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.