El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 5 de juliol de 2026

Pronoms febles que volen

Imatge

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Pronoms febles que volen


Una cervesa que no es dóna 


Paguem bitllo-bitllo i que vagin a pastar fang 


En Celdoni i en Foix 


Un sol de justícia 


Plàstic realitzat 


Bonys, paquets i embalums 


Repeticions innecessàries 

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Brins | s'ha etiquetat en , , per Jordi Badia i Pujol | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent