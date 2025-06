Ací teniu els brins d’aquestes setmanes, amics.

Primmirats i emmarats

Conservem-ho, amics!

—Aquesta nena està molt EMMARADA

—Fa FEREDAT de veure!

—Ni siguis tan PRIMMIRAT, home!

—Corria tota ESPARVERADA

—No té ni una ENGRUNA de paciència

—T'has fet un bon NYANYO, eh?

—Li ha clavat un bon MASTEGOT

—Has de CREURE els pares

—Són paraules sense SOLTA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 27, 2025



Ho enllestim?

Tenim tants mots a preservar! Una petita mostra:

—No cal dir sempre “acabar” ▶️també podem dir ENLLESTIR

—brillant ▶️LLUENT

—compadir ▶️PLÀNYER

—descobriment ▶️DESCOBERTA

—difamar ▶️BESCANTAR

—estrangular ▶️ESCANYAR

—gelar ▶️GLAÇAR

—horrorós ▶️ESGARRIFÓS

—lligar ▶️FERMAR

Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 16, 2025



Amoixa’l

5 verbs que cal conservar:

—Ahir feies mala cara, però sembla que T’HAS EIXORIVIT

—Si vols que es calmi, AMOIXA’L

—Saps qui les MENA, aquestes terres?

—Els d’aquesta tertúlia tots SEIXANTEGEM

—No provis de tallar això, que ESMUSSARÀS les tisores — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 20, 2025



No diguis ruc a ningú que no ho sigui més que tu

Refranys savis:

—Bon viure i no treballar no pot durar

—Mira’t a tu i no diràs mal de ningú

—No diguis ruc a ningú que no ho sigui més que tu

—El pobre que s’ha fet ric no coneix el vell amic

—De fer bé mal no en pervé

—Si del dia vols profit, que no et trobi el sol al llit — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 18, 2025



Ve xiulant

“VENIR + gerundi” correcte: el gerundi indica la manera de venir

—VE CAMINANT

—VE XIULANT “VENIR + gerundi” incorrecte: perífrasi verbal

—Fa anys que ho vinc denunciant ▶️ que ho DENUNCIO

—Fins ara venia oferint el servei ▶️ OFERIA

—Ho ve dient de fa temps ▶️ ho HA ANAT DIENT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 19, 2025



Altra feina hi ha

Tres expressions que no s’haurien de perdre:

—Que l’hi dugui jo? ALTRA FEINA HI HA (no estic disposat a fer-ho)

—Si es va molestar per allò, senyal que TÉ CUA DE PALLA (no està net de culpa)

—Anem malament perquè sempre arriba tard. AQUESTA ÉS LA MARE DELS OUS (la causa o la raó) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 17, 2025



Mitjà, mitjà!

Compte! MITJÀ: 'igualment lluny de dos extrems en situació, magnitud, grau, etc.' ⛔️L’edat mitja ✅ L’edat MITJANA

⛔️Cicle de grau mig ✅ de grau MITJÀ

⛔️A mig termini ✅A MITJÀ termini (o termini MITJÀ)

⛔️ Tren de mitja distància ✅ de MITJANA distància (o distància MITJANA) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 25, 2025



Versus?

“Versus”, en llatí volia dir ‘girat de cara a’ (d’ací vénen “vers” i “envers”). Evitem el ‘versus’ de l’anglès:

—Platja versus piscina ▶️Platja O piscina?

—Barça versus Espanyol ▶️CONTRA

—Castanyada versus Halloween ▶️ENFRONT DE

—La seva opinió versus la meva ▶️EN OPOSICIÓ AMB — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 26, 2025

