Prenguem paciència

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Hi ha mots (correctes, sí), que tota la vida els havia dits d’una altra manera:

—L’extrem d’un carrer ▶️ El CAP d’un carrer

—El mediador ▶️ El MITJANCER

—No marxis ▶️ No TE’N VAGIS

—Tingues paciència ▶️ PREN PACIÈNCIA

—Ve freqüentment ▶️ Ve SOVINT

—Hi ha goteres ▶️ Hi ha DEGOTERS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 19, 2024

Melics per lligar

Això no ho hauríem de perdre, amics:

—He arribat tard perquè tenia MELICS PER LLIGAR

—Quan li demanes un favor, sempre et surt amb un CIRI TRENCAT

—Fa QUI-SAP-LO fred

—El teu amic té molta TERRA A L’HAVANA

—ARA PER NAPS, ARA PER COLS, no hi ha manera que ho faci — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 18, 2024

On s’és vist?

Coses boniques que hem de salvar:

—ON S’ÉS VIST que et facin pagar per tenir diners al banc?

—No hi ha gent? ARA PLA! Ho haurem de suspendre.

—"Remigi" li han posat? ALÇA, MANELA

—T’insulten i volen que els ajudis? I ARA!

—Que no hi és? QUÈ DIUS, ARA? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 20, 2024

Quin fangar!

Ep!

⛔️ Doncs sí, noia, és un bon marron ✅ MERDER

⛔️ I ara com en sortirem d’aquest marron? ✅ FANGAR

⛔️ Qui es menjarà aquest marron? ✅CARREGARÀ EL MORT?

⛔️ Sempre li toca menjar-se els marrons ✅ PAGAR ELS PLATS TRENCATS

⛔️ T'hauràs de menjar el marron ✅ PAGAR LA FESTA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 16, 2024

Que no s’estengui el pànic

No diguem “cundir”, amics:

⛔️ De seguida ha cundit el pànic ✅ S’HA ESTÈS

⛔️ La por va cundir de seguida ✅ ES VA ESCAMPAR

⛔️ La nata cundeix molt ✅ RET, RENDEIX

⛔️ Si fas els talls prims et cundirà més✅ ET FARÀ MÉS LLEVADA

⛔️ Una ampolla em cundeix molt ✅ M’ALLARGA, EM DURA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 17, 2024

