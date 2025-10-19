Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.
Plantem cara!
En Pedro, un veí, s’ha escandalitzat quan li he dit que jo, el castellà, l’entenc però no el parlo.
I li he replicat: “Tan estrany ho trobes? No és més escandalós que hi hagi tanta gent que viu aquí sense parlar català (i fins i tot sense entendre'l)?”
Plantem cara, amics.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 12, 2025
Ajup-te
En registres formals, hem d’evitar la forma de l’esquerra:
—ajupe’t ▶️ AJUP-TE
—culle-les ▶️ CULL-LES
—cuse-la ▶️ CUS-LA
—empenye-les ▶️ EMPENY-LES
—fuge’n ▶️ FUIG-NE
—more’t ▶️ MOR-TE
—promete’m ▶️ PROMET-ME
—rebe’l ▶️ REP-LO
—fote-li ▶️ FOT-LI
—rebe-ho ▶️REP-HO
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 14, 2025
Un merder de ca l’Ample
Això no ho hauríem de perdre, amics:
—Em RECA no haver-hi anat
—Hi ha un merder DE CA L’AMPLE
—Li HA DONAT ENTENENT que anés a estudi
—He sentit un bon TERRABASTALL
—No en vull saber res, és molt BARRUT
—Va, alça’t, TOCA-SON!
—Hi havia calma fins que ha arribat aquest BALADRER
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 17, 2025
Tant de bo
I tant!
✅DE TANT EN TANT ⛔️de quan en quan
✅NO N’HI HA PER A TANT ⛔️no és per a tant
✅PER TANT ⛔️per lo tant
✅TANT DE BO ⛔️okhalà
✅TANT ÉS, TANT SE VAL ⛔️tant dóna / dóna igual
✅TANT ME FA, TANT M’ÉS ⛔️tant em dóna
✅TANT SÍ COM NO ⛔️sí o sí
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 16, 2025
Més català de plàstic
Exemples de català de plàstic:
-S'ha produït la caiguda d'un arbre
-La seva retirada ja s'ha gestionat pic.twitter.com/jrFHJD1K3d
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 11, 2025
A mal borràs
No n’esteu tips d’això de “anar a pitjor”?
—La situació política cada dia va a pitjor▶️MÉS MALAMENT
—Cal actuar perquè la llengua no vagi a pitjor▶️NO EMPITJORI
—L’empresa va a pitjor▶️A MAL BORRÀS
I també: ANAR PEL MAL CAMÍ, ANAR PITJOR, MALMETRE’S, AGREUJAR-SE, DEGRADAR-SE…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 13, 2025
Mig blanc, mig torrat
No arraconem aquestes partícules distributives:
—ARA riu, ARA plora
—ADÉS diu que ho vol, ADÉS diu que no
—ARA plovia, ADÉS feia sol
—Era MIG blanc MIG torrat
—O tots O ningú
—Vol venir, L’UNA perquè s'enyora, L’ALTRA per no fer classe
—Hi eren tots, QUI drets, QUI asseguts
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 15, 2025
Concordem!
Sembla una ruqueria, però és una errada que comet molta gent:
⛔️ Una de les coses que em *crida l'atenció
✅ Una de les coses que em CRIDEN l'atenció
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 14, 2025
En Bezos és de Salamanca?
Diu 'Bezos' i 'Amazon' com si fossin de Salamanca, amb la Z espanyola.
I tan tranquil, tu. pic.twitter.com/fO4YS3nxdC
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 18, 2025
