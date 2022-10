Per què en diem “palmera” si en podem dir “ulleres”?

Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

1. Per què en diem ‘palmera’ si en podem dir ‘ulleres’?

Aquesta pasta que ara tanta gent en diu "palmera" no és allò que sempre n'havíem dit ULLERES? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 5, 2022

2. Mercadona ens estima… però sotmesos

Informació útil abans d'anar a comprar

L’etiquetatge dels productes de @Mercadona és bilingüe: espanyol-portuguès

Té 1.667 supermercats:

—Països Catalans: 600 (36%)

—resta estat espanyol: 1.032 (62%)

—Portugal: 35 (2%)

Etiquetatge:

—català: 0%

—espanyol: 50%

—portuguès: 50% pic.twitter.com/aYZ4jOLlhr — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 20, 2022

3. Sanitat respon… en espanyol

Dimarts vaig trucar al 061 per saber quines mesures havia de prendre contra la covid. L’infermer em va parlar en espanyol tota l’estona. Tens febre, cruiximent i tos. No vols discutir. Però un bon professional, pagat amb els nostres imposts, ha de saber parlar la llengua del país — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 21, 2022

4. Aclaparadorament camuflats

Castellanismes camuflats:

—És d’una lògica “aplastant” ▶️ ACLAPARADORA

—Li tinc molt “apreci” ▶️ ESTIMA

—M’han arrencat el “candau” ▶️ CADENAT

—El té “aterroritzat” ▶️ ATERRIT

—Donem-li el “pèsam” ▶️ CONDOL

—Convé “afiançar” el moviment ▶️ AFERMAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 6, 2022

5. Que hem perdut el senderi?

Cal dir “locu”?

—TOCAT DEL BOLET

—TOCAT DE L’ALA

—GUILLAT

—COM UN LLUM

—COM UNA CABRA

—LI FALTA UN BULL

—NO GIRA RODÓ

—NO TOCA NI QUARTS NI HORES

—NO TOCA DALT NI BAIX

—NO HI ÉS TOT

—NO HI TOCA

—SONAT

—TORRAT

—HA PERDUT EL SENDERI

—S’HA BEGUT L’ENTENIMENT

—HA PERDUT LA XAVETA

etc — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 10, 2022

6. Una llengua de primera

—Hem passat unes vacances que no vegis ▶️ DE PRIMERA

—Fa un fred que no vegis ▶️ QUE PELA

—Fa un sol que no vegis ▶️ QUE BADA LES PEDRES

—Li agrada que no vegis ▶️ FORA MIDA

—Tinc una gana que no vegis ▶️ QUE M’ALÇA

Va obrir uns ulls que no vegis ▶️ COM UNES —TARONGES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 27, 2022

7. Deu i prou!

No entenc per què quan fan un espectacle diuen "deu úniques funcions". Això, en català sempre s'ha dit "deu funcions I PROU". El català de plàstic, al contenidor groc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 9, 2022

8. Ho veieu forassenyat?

Castellanismes camuflats:

—És “asquerós” ▶️ FASTIGÓS

—Celebrarem el seu “cumple” ▶️ ANIVERSARI

—No ho veig tan “descabellat” ▶️ FORASSENYAT, DESFICACIAT

—Amb nocturnitat i “alevosia” ▶️ TRAÏDORIA

—No te n’“arrepentiràs” ▶️ PENEDIRÀS

—Una “avalanxa” de gent ▶️ ALLAU — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 7, 2022

9. Hi ha hagut batussa

Més castellanismes camuflats:

—No ho pot “abarcar” tot ▶️ ABASTAR

—L’han operada de la “cadera” ▶️ MALUC

—He fet el “crucigrama” ▶️ MOTS ENCREUATS

—Té mal a la “garganta” ▶️ GOLA

—El vent ha trencat el “màstil” de la barca ▶️ PAL

—Hi ha hagut una “tangana”… ▶️ BATUSSA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 11, 2022

10. Una gana que l’aixeca

No ho perdem, amics:

—Ho faré DE BONA GANA

—Va venir DE MALA GANA

—Una caminada per FER GANA

—L’exercici m’OBRE LA GANA

—L’home li FA PASSAR GANA

—A l’internat el MATEN DE GANA

—TÉ UNA GANA QUE L’AIXECA (o QUE TREU FOC, o COM UN BOU…)

—No és veritat: LES GANES T’HO FAN CREURE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 3, 2022

11. No volem marrons

No voleu dir “un marron”?

—UN BON MERDER

—UN BON EMBOLIC

—UNA BONA EMBROLLA

—UN BATIBULL

—UN VESPER No voleu dir “m’he de menjar el marron”?

—HE DE PAGAR LA FESTA

—HE DE CARREGAR-ME EL MORT

—EM CARREGUEN ELS NEULERS

—HE DE CALLAR I NO DIR RES

—HE DE PARAR LA GALTA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 29, 2022

12. M’hi recolzo i em dóna suport

Castellanismes camuflats:

—Un gran “aconteixement” ▶️ ESDEVENIMENT

—“Aplacem-ho” fins la setmana entrant ▶️ AJORNEM-HO

—No puc “apoiar” el peu a terra ▶️ RECOLZAR, REPENJAR

—L’“apoia” en tot ▶️ LI DÓNA SUPORT

—“Enxufa” la màquina ▶️ ENDOLLA, CONNECTA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 5, 2022

13. Que no ens estafin

Més castellanismes camuflats:

—El vaig trobar molt “xabacà” ▶️ XARÓ, GROLLER, VULGAR

—Un carrer “adoquinat” ▶️ EMPEDRAT

—Tens molta “làbia” ▶️ VÈRBOLA, FACILITAT DE PARAULA

—Pensar en el “pervindre” ▶️ AVENIR, ESDEVENIDOR

—M’han “timat” ▶️ ESTAFAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 18, 2022

14. No re!

Em té el cor robat:

—Dius que saps com funciona? NO RE no saps

—T’ha assegurat que era seu? NO RE, no te’l creguis

—Què ha passat? NO RE, un petit accident

—Què hi feu, aquí? NO RE, passem l’estona

—I tu què saps? —NO RE, no sé

—Quatre trons i un ruixat. Tot plegat, NO RE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 17, 2022

15. Genuïnitats amb ‘dir’

Genuïnitats amb "dir" (1)

—NO CAL DIR que ens hi trobaràs

—Hi aniré PERQUÈ NO SIGUI DIT

—Ja ho sé, que pesa. QUÈ M’HAS DE DIR?

—I a tu QUI ET DIU DE FICAR-T’HI?

—Molt bé, noi, TU VÉS DIENT

—És el seu fill? VOLS DIR?

Demà, més. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 13, 2022

Genuïnitats amb "dir" (2)

—És el més pobre dels rics, COM SI DIGUÉSSIM

—Va fer una ventada DE NO DIR

—No sé per què sempre ha de DIR-HI LA SEVA

—Sempre LES DIU SENSE ENGALTAR

—És groc o, MÉS BEN DIT, ocre — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 14, 2022

16. Ostres, noi…

Un NOI ben expressiu:

—Ostres, NOI, no sé què dir

—NOI, quina mala sort

—Mira, NOI, ara fes-te fúmer

—Sí, NOI, ja ho pots ben dir

—Ja ho has tornat a fer? Ospa, NOI

—RENOI, quina casa! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 12, 2022

17. Quina murga!

8 maneres de no dir “quin rotllo!”:

—QUINA MURGA

—QUIN PLOM

—QUINA LATA

—QUINA LLAUNA

—QUIN ROMANÇO

—QUINA PORRA

—QUIN TURMENT

—QUINA PUNYETA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 30, 2022

18. Menudeses

Més castellanismes camuflats

—Per no res “s’agobia” ▶️ S'ANGOIXA, S’ATABALA

—Desa la “colxa” ▶️ COBRELLIT

—No et preocupis per aquestes ▶️ “menudències” MENUDESES

—Ui, quina “perorata” ▶️ LLAUNA

—Si no vigiles, “t’embaucarà” ▶️ T’ENGALIPARÀ

—Ho has de “matxacar” ▶️ bé TRINXAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 20, 2022

19. La mare encepegava

La meva mare no deia "ensopegar"; deia ENCEPEGAR, documentat gairebé quatre segles abans.

Glòria immensa a aquesta dona. pic.twitter.com/ZYVX6M5ner — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 11, 2022

20. Tap i carabassa

Si no voleu dir “portar-se bé dues persones”:

—AVENIR-SE

—ENTENDRE’S

—AVINENÇAR-SE

—CONGENIAR

—ANAR A L’UNA

—FER PINYA

—FER LLIGA

—ÉSSER CARN I UNGLA

—ÉSSER CUL I MERDA

—ÉSSER TAP I CARABASSA

—FER OLLA COMUNA

—FER ALI

Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 19, 2022

21. Què volem transmetre als fills?

A aquesta gent que pateixen perquè el català perilla, però que tant els fa que s'ompli d'estrangerismes, una qüestió:

Què volem transmetre’ls, als nostres fills: un català vigorós o un català ple de renúncies? Un català viu –encara viu– o un català de transició cap a l’espanyol? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 16, 2022

22. El poder de capgirar

Capgirar:

—Té totes les lletres CAPGIRADES (invertir)

—M’HAN CAPGIRAT la roba de l’armari (desendreçar)

—Te n’hauràs de fer càrrec tu, perquè ell ho CAPGIRA tot (confondre)

—Les teves paraules el VAN CAPGIRAR (transformar)

—Tot això que ha passat ja no ho podem CAPGIRAR (canviar) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 4, 2022

23. Som-hi!

8 maneres d’animar a fer:

—Cap a l’escola FALTA GENT

—SOM-HI, noies!

—AU, tothom a taula!

—VA, no t'encantis

—AVANT, no hi penses més

—Vine, QUE ÉS TARD I VOL PLOURE

—No et desanimis: TORNEM-HI QUE NO HA ESTAT RES

—Vinc de seguida, A BODES EM CONVIDES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 21, 2022

24. Com un cop de puny

Petit:

—UN ESQUITX

—UN TAP

—UN TAP DE BASSA

—UN BOLET

—UNA BALDUFA

—UN HOMENET DE COLZADA PETIT COM:

—UN NAP

—UNA GLA

—UN ESCLOP

—UNA PUNTA D’AGULLA

—UNA PUÇA —UNA CASA COM EL PUNY

—UNA CAMBRA COM UN COP DE PUNY Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 26, 2022

25. Per a fer bonic

—El volien només de florero ▶️ PER FER BONIC

—No crec que treballi gaire: la tenen de florero ▶️ PER DECORACIÓ

—L’han contractat com a florero ▶️ PER LLUIR I PROU, PER PRESUMIR

—El paper de la institució és de florero ▶️ INÚTIL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 28, 2022

26. Una traducció “feta” un nyap

En una recepta de salmó al forn de @Borges_es hi diu:

"…afegeix les herbes i *feta* per sobre un altre raig d'oli…"

Sabeu què vol dir "feta per sobre"? (Heu de pensar en castellà… amb faltes) pic.twitter.com/wCqIM8pnMV — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 29, 2022

