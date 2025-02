No t’hi vulguis trobar

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

No t’hi vulguis trobar

Hi ha alguns usos de “trobar” que no hauríem de perdre:

—TROBO que ho fan molt bé

—No M’HI HE TROBAT mai, en aquesta situació

—Fa patir molt, NO T’HI VULGUIS TROBAR

—No pateixis, JA HO TROBAREM

—Tu vés fent, JA T’HO TROBARÀS…

—El TROBES A FALTAR? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 4, 2025

No cal que t’hi escarrassis

Ho dieu?

—És inútil que M’HI ESCARRASSI, oi?

—M’ESCARRASSO A fer-ho tot bé i no me'n sent grat

—No cal que T’HI ESCARRASSIS, que no en trauràs res

—El govern S’ESCARRASSAVA a construir carreteres

—Com S’ESCARRASSA per una misèria

—No US ESCARRASSEU a fer-ho tots sols — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 3, 2025

Fer passar amb raons

No recordo haver sentit mai la meva mare dient "donar allargues" (ni "donar llargues").

Sempre FER PASSAR AMB RAONS. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 7, 2025

Curt de gambals

Curt d’enteniment (1)

—ABEGOT

—APAGALLUMS

—ATURAT

—BABECA

—BACANARD

—BAJÀ

—BARJAU

—BÒBIA

—CURT DE GAMBALS

—DESOPILANT

—GUSARAPA

—LLANUT

—MÈNDIA

—NYÈBIT

—ORELLUT

—PAMPANA

—SABATOT

—SÒMINES

—TOCAT DE L’ALA

—TÒFOL

—XUMET — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 6, 2025

Batiat ahir i nat avui

Curt d’enteniment (2)

—NO ALLARGA A TRET DE CAGALLÓ

—ÉS BATIAT AHIR I NAT AVUI

—NO DESPENJA DE GAIRE ALT

—ES MOCA AMB LA MÀNEGA

—NO SAP DIR ‘DOS’

—NO SAP QUANTS DE DITS TÉ A LA MÀ

—NO SAP QUIN DIA MENJA PA

—NO SE SAP SENYAR

—NO LI’N SOBRA GENS

—NO TÉ NI SAL NI OLI — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 7, 2025

Com prova?

Fem-ho així, amics:

⛔️ Com va tot?

✅ COM VA LA VIDA? / COM PROVA? ⛔️Què tal?

✅ COM ANEM? / COM VA? / QUÈ FEM? ⛔️ Tenim l’ajut, *com no, del nostre expert

✅ NO CAL DIR-HO / ÉS CLAR / NATURALMENT… ⛔️ Per què serà que passa això?

✅ QUÈ HO DEU FER QUE…? / PER QUÈ DEU SER…? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 5, 2025

