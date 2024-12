No se’n sap avenir

Ací teniu els brins d’aquesta quinzena, amics.

No se’n sap avenir

Ja sé que tothom es “queda a quadros” o “flipa en colors”, però també hi ha això:

—SE’N FA CREUS

—NO SE’N SAP AVENIR

—NO S’HO SAP ACABAR

—L’HA DEIXAT SENSE PARAULES (o BEN PARAT)

—L'HA DEIXAT BOCABADAT (o GARRATIBAT)

—NO LI CAP A LA BARRETINA

—SI EL PUNXEN NO LI TREUEN SANG — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 26, 2024



Fer moixaines

“Acariciar” està bé, però no perdem tot això, amics:

—AMOIXAR

—ACARONAR

—AMANYAGAR

—FER MOIXAINES

—FER FESTES

—MENJAR-SE A FESTES

—FER MANYAGUES

—FER MANYAGUERIES

—FER CARANTOINES

—FER MAGARRUFES

—FER CARANQUES

—FER XERES En sabeu més? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 27, 2024



El barret de gairell

Expressions que no hem de perdre:

—El mirava DE CUA D’ULL

—Duu el barret DE GAIRELL [de costat]

—Li ho diré A CAU D’ORELLA

—No ens estarem DE BRAÇOS PLEGATS

—Camina DE TORT

—Va anar DE DRET cap a l’oficina

—Allò li va arribar DE DRET al cor

—Arribaré a casa i aniré DE PET al llit — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 25, 2024



Si ets suís no suïs

Compte, @Alpro. "Suïs" és del verb "suar", i a l'hivern no suem. Volíeu dir SUÍS, per ventura? pic.twitter.com/12AEtFyVjq — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 25, 2024



Per això hi som

Compte, amics:

⛔Per a això estem ✅Per això HI SOM

⛔️Les lleis estan per a complir-les ✅HI SÓN per a…

⛔️Avui estem a dimarts ✅ÉS dimarts (o SOM (a) dimarts)

⛔️Estem a pocs dies de… ✅SOM a… (o FALTEN/MANQUEN pocs dies per a…)

⛔️Ja estem a novembre ✅Ja SOM AL novembre — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 28, 2024



Hi ha un altre món possible

Això de “una altra economia és possible” (o “un altre món és possible”, etc.) no és català. En català de tota la vida diríem HI HA UNA ALTRA ECONOMIA POSSIBLE, HI HA UN ALTRE MÓN POSSIBLE, etc.

Que consti — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 27, 2024



Mort en Pasqual, li portaren l’orinal

5 dites per als qui fan tard:

—DESPRÉS DE LA PEDREGADA TOQUEN A MAL TEMPS

—MORT EN PASQUAL, LI PORTAREN L’ORINAL

—PASSADA LA FESTA, MUDADA LA BÈSTIA

—QUAN FOU MORT EL COMBREGAREN

—TANCAR L’ERA QUAN JA T’HAN PRES EL RUC Gràcies, Josep Espunyes! pic.twitter.com/H0w5uyDrs9 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 29, 2024



Que de la guerra en diguin extermini

Com la veieu, aquesta frase?

Deixant de banda la badada de la manca d'interrogant al final, jo diria "EN diguin guerra DE l'extermini" pic.twitter.com/VKZgNHC4TP — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 1, 2024

