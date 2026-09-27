Ací teniu els darrers brins, amics.
No perdem naturalitat
No perdem naturalitat, amics:
—Suficientment ▶️ PROU
—Freqüentment ▶️ SOVINT
—Anteriorment ▶️ ABANS
—Posteriorment ▶️ DESPRÉS, MÉS TARD, MÉS ENDAVANT
—Gratuïtament ▶️ DE FRANC
—Lentament ▶️ A POC A POC
—Aproximadament ▶️ SI FA NO FA
—A preu assequible ▶️ BÉ DE PREU
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 21, 2026
No és estrany, no
Per què s'ha escampat tant "té sentit", "té molt de sentit", "té tot el sentit del món"…?
—Amb allò que et va passar, "té sentit" que no hi vulguis anar
Com ho dèiem abans?
—ÉS BEN LÒGIC
—S’ENTÉN PERFECTAMENT
—NO ÉS ESTRANY
—ÉS COHERENT
—ÉS MÉS QUE COMPRENSIBLE
—ÉS NATURAL…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 23, 2026
Portarà cua
“Donar que parlar”?
⛔️ El nou fitxatge donarà que parlar ✅ FARÀ PARLAR
⛔️ La decisió del jurat donarà que parlar ✅ PORTARÀ CUA
⛔️ Les seves declaracions han donat molt que parlar ✅ HAN AIXECAT MOLTA POLSEGUERA
⛔️ Aquest vestit donarà que parlar ✅ D’aquest vestit SE’N PARLARÀ
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 22, 2026
Un tauler no és un taulell
Sento a la televisió que Trump ha obert un nou front en el "taulell internacional".
Ep!, és TAULER INTERNACIONAL, una metàfora (com si fos un tauler d'escacs) per a descriure la situació política o estratègica on cada país és una peça. pic.twitter.com/DC6u5X9kKz
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 15, 2026
Ballar-la magra
Misèria i companyia:
—AMB UNA MÀ AL DAVANT I UNA ALTRA AL DARRERE
—ANAR PRIM DE BUTXACA
—ANAR FLUIX D’ARMILLA
—BALLAR-LA MAGRA
—MÉS PELAT QUE CARRACUCA
—NO PODER TIRAR PILOTA A L’OLLA
—NO TENIR DE QUÈ FER ESTELLES
—NO TENIR DOS DINERS PER A FER CANTAR UN CEC
—VIURE ESTRET
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 17, 2026
Fa de bon llegir
Uns quants usos de FER a la corda fluixa:
—Això FA DE MAL aconsellar
—És un llibre que FA DE BON llegir
—Em FA L’EFECTE que FAIG NOSA
—Vejam quin dia FAS CAP al casal
—Noi, ja pots FER VIA, si no vols FER TARD
—Això no ho FAIG SERVIR, no
—No és res de l'altre món, però FA EL FET
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 14, 2026
Arrufar el nas
Preservem-ho, amics:
—Es van barallar i li VA TREURE ELS DRAPETS AL SOL
—Piquen de peus i fan molta GATZARA
—És molt CEBALLUT i no s’aturarà fins que no ho tingui.
—Allò que va dir em va fer ARRUFAR EL NAS
—Aquest cafè M’HA REVIFAT
—A TOT ESTIRAR, n’hi ha deu.
—A les set GUILLARÉ
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 25, 2026
Provar o tastar?
Compte:
—ASSENTAR una estàtua en un pedestal / ASSEURE’S a darrere
—LLIURAR un treball / DESLLIURAR d’una obligació
—EMPROVAR-SE el vestit / PROVAR un cotxe / TASTAR un pastís
—TRENCAR un vidre / ESTRIPAR (ESQUINÇAR, ESGARRAR) el carnet
—FICAR en una caixa / POSAR sobre la taula
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 24, 2026
No facis el ruc
⛔️ No siguis tonto
✅No siguis XIMPLE (BENEIT, BABAU, TANOCA, TOTXO, PALLÚS)
⛔️A lo tonto, ja ha entrat
✅COM AQUELL QUI RES (o SENSE ADONAR-SE’N, BADANT, BADANT)
⛔️No facis el *tonto
✅No facis EL RUC (EL XIMPLE)
⛔️Es fa *el tonto
✅Fa L’ORNI (EL PAGÈS, EL DESENTÈS)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 16, 2026
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.