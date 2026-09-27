El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 27 de setembre de 2026

No perdem naturalitat

Ací teniu els darrers brins, amics.
No perdem naturalitat


No és estrany, no


Portarà cua


Un tauler no és un taulell


Ballar-la magra


Fa de bon llegir


Arrufar el nas


Provar o tastar?


No facis el ruc

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Aquesta entrada s'ha publicat dins de Brins | s'ha etiquetat en , , per Jordi Badia i Pujol | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent