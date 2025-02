Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

No hi tornaré pas, al Pans & Company

Vaig escriure a @PansCompany perquè darrerament sempre m’atenien en castellà. M’han respost al cap de tres mesos per dir-me que si m’entenien no m’exclamés, i que no tenien cap obligació de respondre’m en català.

He decidit de no tornar-hi.

Us ho dic perquè ho sapigueu. pic.twitter.com/I1buevaIyl — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 17, 2025

‘Quo vadis’, TV3?

No ho trobeu irritant, que el senyor Ustrell cada dissabte tingui un personatge espanyol i que ell, a més, li faci les preguntes en castellà?

Què coi és aquesta submissió, @som3cat? pic.twitter.com/Fkxyq3GVHr — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 22, 2025

Que m’entenguin en català? No: que M’ATENGUIN en català!

Parlar sempre en català, d'acord. Però no n'hi ha prou.

Si vaig a un bar o restaurant, vull que em parlin en català. Sóc el client i hi tinc dret, no?

I els tradueixo:

—Ocho veinticinco

—Has dit “vuit vint-i-cinc”?

Hi ha tensió i no sé si és eficaç.

Vosaltres què feu? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 22, 2025

Galindaines i voliaines

Guaiteu, que bonic:

—BRISAINA: vent glaçat de les matinades d’hivern

—FER LA CLUCAINA: tancar els ulls en morir-se

—DOLÇAINA: instrument de fusta, de so agut

—FALINFAINA: baliga-balaga

—GALINDAINA: adorn de poc valor

—MOIXAINA: carícia amb la mà

—VOLIAINA: papallona o volva — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 19, 2025

No m’atabalis

Ara el verb “pressionar” sembla imprescindible, però fa quatre dies no ho deia ningú:

—Em sembla que l’ATABALES massa

—Se sent ACLAPARAT

—L’EMPENYIEN a fer-ho

—Tot el dia M’EMPAITA

—L’hem d’APRESSAR més

—M’EXIGEIXEN que ho acabi avui

—Si l’EMPRENYES tant, t’engegarà

etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 17, 2025

No ens feu beure a galet

Res de “colar un gol”

—FER BEURE A GALET

—AIXECAR LA CAMISA

—DONAR GARSA PER PERDIU

—ENGALIPAR

—FER-T’HO EMPASSAR

—FER CAURE AL PARANY

—FER PASSAR GAT PER LLEBRE

—FER VEURE BLANC ALLÒ QUE ÉS NEGRE

—OMPLIR EL CAP DE CASCAVELLS

—PLANTAR BLEDES AL CLATELL

—PASSEJAR-SE

—RIFAR-SE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 21, 2025

Salvem el ‘de’ partitiu

Salvem el ‘de’ partitiu! [1/2]

Guaiteu: a) Compara un escriptor català amb un DE francès

(compara dos escriptors: un de català i un de francès) b) Compara un escriptor català amb un francès

(compara un escriptor català amb un ciutadà francès) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 18, 2025

Salvem el ‘de’ partitiu! [2/2]

Guaiteu: a) Un jove mort i quatre DE ferits

(tots cinc són joves) b) Un jove mort i quatre ferits

(els ferits potser no són joves) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 18, 2025

Com és que se’t va acudir?

“Qui et manava fer això?”: a mi em sembla que és una castellanada.

Com ho diríem?

—QUI T’HO VA DIR, que fessis això?

—COM ÉS QUE SE’T VA ACUDIR de fer això?

—COM ÉS QUE ET VA VENIR AL CAP de fer això?

—COM POT ÉSSER QUE SE T’ACUDÍS…?

—QUÈ HO FA QUE SE T’ACUDÍS…? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 20, 2025

