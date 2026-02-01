Fotografia: Alexis B. (Pexels).
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
No donem tant i fem més
Recordem-ho, amics:
⛔️ donar classe ✅ FER CLASSE
⛔️ donar enveja ✅ FER ENVEJA
⛔️ donar una estrebada ✅ FER UNA ESTREBADA
⛔️ donar fàstic ✅ FER FÀSTIC
⛔️ donar la impressió ✅ FER LA IMPRESSIÓ o L'EFECTE
⛔️ donar llàstima ✅ FER LLÀSTIMA
⛔️ donar un pas✅ FER UN PAS
Demà, més
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 26, 2026
Recordem-ho, amics (II)
⛔️ donar pena ✅ FER PENA
⛔️ donar por ✅ FER POR
⛔️ donar ràbia ✅ FER RÀBIA
⛔️ donar una besada, un petó ✅ FER UNA BESADA, UN PETÓ
⛔️ donar una festa ✅ FER UNA FESTA
⛔️ donar vergonya ✅ FER VERGONYA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 27, 2026
No somiquis més
Preservem-ho, amics:
—Va, no SOMIQUIS més
—Quina VENTEGUERA que s’ha girat!
—Em va engegar una TIRALLONGA de retrets
—Va entrar D’AMAGATOTIS (o A AMAGATONS, o D’AMAGATONS)
—La música urbana està EN VOGA
—No pateixis, que SÉ EL PA QUE S’HI DÓNA
—Això és per a gent COM ÉS ARA tu
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 30, 2026
Van mal dades
Quina plaga…
⛔️ Amb la que està caient, val més no arriscar-se ✅ TAL COM VAN LES COSES (o TAL COM VA TOT)
⛔️ Amb la que està caient i encara fanfarroneja ✅ AMB AQUEST PANORAMA
⛔️ Amb la que està caient, no puc comprar un pis ✅ VAN MAL DADES: no puc…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 29, 2026
Ull viu!
Ep!
⛔️ Ha fet un tanto ✅ Ha fet UN PUNT (o UN GOL)
⛔️ Al tanto, que cauràs! ✅ ALERTA, que cauràs! (o COMPTE!, o EP!…)
⛔️ Al tanto, que va de canto! ✅ ULL VIU!…
⛔️ Estigues al tanto ✅ ESTIGUES A L’AGUAIT
⛔️ Ja n’estic al tanto ✅ JA N'ESTIC AL CORRENT, JA N’ESTIC AL CAS
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 28, 2026
