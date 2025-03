Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

No al català de plàstic

Si "en seu parlamentària" vol dir "al parlament", per què no diem "al parlament"?#catalàdeplàstic — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 12, 2025

D’una hora lluny

Hores:

—N’he sentit l’olor D’UNA HORA LLUNY

—Es veu que és fals D’UNA HORA LLUNY

—Hi ha coses que NO VAN A L’HORA

—El renya A TOTA HORA (o A TOTES HORES, o TOTHORA)

—Sopem D’HORA

—Vindran A L’HORA o vindran tard?

—Vindran ALHORA o l’un abans que l’altre?

—Bona nit I BONA HORA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 13, 2025

Gates maules i mosques balbes

Res de “mosqueta morta”:

—GATA MAULA

—MOSCA BALBA

—FER LA PUTA I LA RAMONETA

—URPES DE GAT I CARA DE BEAT

—AL DAVANT FA UNA CARA I AL DARRERE UNA ALTRA

—GUARDA’T DE L’HOME QUE NO PARLA I DEL GOS QUE NO LLADRA

—LLOP AMB PELL D’OVELLA NO PORTA MAI ESQUELLA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 14, 2025

Ni pringar ni pringós

Ni pringar ni pringós (1)

—Si s’emprenya, REBREM

—Si no calles, LLEPARÀS

—Compte, que ENS LA CARREGAREM

—Si guanya, ESTEM CARDATS

—Noia, JA HAS BEGUT OLI

—T’ho has cregut? Quin PASSERELL!

—Està tip DE FER EL PAPERINA

—Pobra DESGRACIADA

—És el MARGINAT de la classe

—Quin FRACASSAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 11, 2025

—El van embolicar en aquell negoci i ara està ben EMMERDAT

—Doncs ara ET FOTS

—Mira, que ES FACI FOTRE

—Tot el cap de setmana PENCANT

—Haurem de SIRGAR doblement

—Unes mans LLARDOSES

—Uns cabells UNTOSOS

—Un bar LLEFARDÓS

—Una bèstia LLEFISCOSA

Demà, més — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 10, 2025

Dos dies la setmana

Preferències en indicacions de temps:

—Dos dies a la setmana ▶️ Dos dies LA setmana

—Vindrà per la nit ▶️Vindrà A la nit

—Ho fa tots els dies ▶️Ho fa CADA DIA

—Manresa, a 17 de maig de 1950 ▶️Manresa, 17 de maig de 1950

—En els dies següents ▶️ELS dies següents — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 12, 2025

Sabeu què és una Maria?

Els amics de @rodamots ens recorden que en català no diem "una marukha", sinó una MARIA pic.twitter.com/btl81yoKUX — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 14, 2025

Cuidat, cuidat!

Una amiga vol comprar un senyal d'alerta per “terra mullat” (o “moll”, “relliscós”, “lliscant”…) en català com a LLENGUA ÚNICA.

Tan sols ha trobat aquest, en què a la cara del darrere –en tres llengües– hi diu “cuidat” (!).

La podeu ajudar? pic.twitter.com/c2axwWTPqf — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 15, 2025

