Menystenir la llengua del país

Ei, Ajuntament de Malgrat de Mar (@ajmalgrat) i @emergenciescat, podeu fer cartells en la llengua del país? pic.twitter.com/T3g7NN2inD — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 23, 2024

Aire, que vol dir vent!

Em podeu dir expressions per a engegar a dida?

Me’n vénen tres al cap:

—Que et bombin!

—Bon vent i barca nova!

—Aire, que vol dir vent I una que dèiem a Callús fa cinquanta anys:

—Passa per l’ombra, que la merda al sol s’asseca! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 27, 2024

Plàstic + purpurina = uf…

Conec un professor que, per fer la programació de química de batxillerat, s’ha mirat les competències establertes pel Departament d’Ensenyament.

I no les entén.

He mirat d’ajudar-la, però no me n’he sortit.

Guaiteu la competència 2, per exemple 👇 pic.twitter.com/05j7tZM8eO — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 22, 2024

Ja ho pots ben dir

Hi ha un BEN molt genuí, amb valor intensificador:

—Ja ho pots BEN DIR

—Hauria BEN JURAT que hi era

—Ho podeu BEN VEURE

—M’has BEN AIXAFAT la guitarra

—T’ho puc BEN ASSEGURAR

—És BEN DE PLÀNYER, pobra

—Ets BEN FILL seu, eh?

—És BEN HORA d’aturar (#OcupemLesNostresPlatges) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 17, 2024

Quin disbarat!

Com és que s’ha escampat tant “despropòsit”, si sempre n’havíem dit DISBARAT (o XIMPLERIA, o BESTIESA, o ANIMALADA, o BARRABASSADA, o DESFICACI, o DESBARAT, o…)? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 18, 2024

Res a discutir

Castellanades:

⛔️No tenim res que discutir

✅No tenim RES A DISCUTIR ⛔️Això donarà molt que parlar

✅Això FARÀ PARLAR MOLT ⛔️Hi ha molt que comentar

✅Hi ha molt A COMENTAR ⛔️No tinc res més que fer

✅No tinc res més A FER ⛔️Doneu-li de menjar

✅DONEU-LI MENJAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 19, 2024

Anem al gra

Grans:

—ANAR AL GRA: anar a la part essencial

—ÉSSER GRANAT: gran, ja fet

—GENT GRANADA: gent il·lustre, important

—FER-NE UN GRA MASSA: exagerar

—DE GRA FORT: rude

—NI GRA NI BOLL: res

—MENJAR MÉS QUE UN MAL GRA: ésser molt menjador

—TENIR BON GRA DE CARA: tenir bon aspecte — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 21, 2024

Més català de plàstic

Més català de plàstic:

—Algunes persones ho han dit ▶HI HA GENT QUE HO HA DIT

—És reconeixible des de la distància▶️ES POT RECONÈIXER DE LLUNY

—És necessari especificar el nombre de places que voleu reservar▶️CAL QUE DIGUEU QUANTES places voleu reservar — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 20, 2024

D’ara endavant, diguem-ho bé

Ep!

⛔️*Avui per avui és el millor

✅ARA COM ARA, ARA PER ARA ⛔Les despeses *corren a càrrec de l’empresa

✅SÓN A CÀRREC, VAN A CÀRREC ⛔*D’ara en endavant, ens n’encarregarem nosaltres

✅D’ARA ENDAVANT, D’ARA EN AVANT, EN ENDAVANT ⛔️Feu-ho *d’immediat

✅IMMEDIATAMENT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 25, 2024

A ull nu

Evitem-ho:

⛔️Ho fa servir *a mode de rampa

✅A MANERA DE, A TALL DE ⛔️Ho sembla *a simple vista

✅A PRIMERA VISTA, AL PRIMER COP D’ULL, A ULL NU ⛔Va *al front de la manifestació

✅AL CAPDAVANT, AL DAVANT ⛔️Ha caigut *al terra

✅A TERRA ⛔️Arrel de les reformes…

✅ARRAN DE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 18, 2024

Pobre de tu, si t’arreplego

Atenció, amics:

⛔️Ai de mi, què faré?

✅POBRE de mi, què faré? ⛔️Ai de tu com t’agafi!

✅POBRE de tu SI T’ARREPLEGO! ⛔️Ai dels vençuts!

✅MALAURATS ELS vençuts ⛔️I en acabat vindran els ais

✅I en acabat TOT SERAN AIS I UIS ⛔️Ho farà en un santiamén

✅Ho farà en UN DIR AI — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 26, 2024

De fil de vint

Fil:

—A DRET FIL: en línia recta

—DE FIL DE VINT: molt bo

—DONAR FIL: deixar dir, deixar fer

—FIL PER RANDA (o FIL PER AGULLA): amb tots els detalls

—PLORAR FIL A FIL: amb llàgrimes contínues

—POSAR FIL A L’AGULLA: començar una obra

—TALLAR EL FIL: interrompre la conversa… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 28, 2024

Posat que ho demani…

En català POSAT QUE té un valor diferent que en castellà. Vol dir ‘en cas que’.

—Hi aniré, POSAT QUE ho demani

—POSAT QUE plogui, ho suspendrem Però compte:

⛔️*Posat que no se’n surt, pleguem

✅COM QUE no se’n surt (o ATÈS QUE, JA QUE, PUIX QUE, PER TAL COM) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 27, 2024

Amb plàstic o sense?

—Amb plàstic: La plataforma defensa la necessitat d'establir límits al turisme —Sense plàstic: La plataforma DIU QUE CAL LIMITAR el turisme — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 25, 2024

