Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Les vaques del gran Celdoni
El gran Celdoni Fonoll recita dos poemes emblemàtics: "La vaca cega" d'en Joan Maragall i "La vaca suïssa" d'en Pere Quart, en solidaritat amb la lluita dels nostres pagesos.
Quina fermesa, quina claredat, quina delícia!
Gràcies, Celdoni!#RevoltaPagesa pic.twitter.com/0ZBZq5VNM0
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 14, 2026
Una presó sorda
Com pot ésser que encara no sàpiga pronunciar la S sonora de "presó", si tot el dia en parla? pic.twitter.com/PwBQsnfRib
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 17, 2026
Si de cas cal dir-ho
Errades grosses que cada dia se senten més:
⛔️Hi ha que dir que…✅ CAL DIR, S’HA DE DIR
⛔️Ve de tant en quant ✅DE TANT EN TANT
⛔️Arrel de… ✅ARRAN de…
⛔️Em dóna igual ✅M’ÉS IGUAL
⛔️Saps què? Dóna igual ✅ÉS IGUAL, TANT SE VAL
⛔️Si acàs, vés-hi ✅SI DE CAS, SI PER CAS
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 14, 2026
S’ha esquitllat
Ara “colar-se” és admès per la normativa, però no hauríem de perdre això:
—Quan no mirava ningú, S’HA ESQUITLLAT entre la gent
—Fent el boig, HA PASSAT AL DAVANT de tothom
—Es va ESCOLAR entre les cames del germà
—SE’NS HAN ESMUNYIT dues errades
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 12, 2026
Fondo o fons?
Una cosa és FONDO i una altra cosa és FONS:
FONDO és adjectiu (pregon, profund) o adverbi (profundament):
—És un pou molt FONDO
—Respira FONDO
FONS és nom:
—El FONS del pou (part interior)
—El FONS d’un poema
—Els FONS d’una empresa (diners)
—El FONS editorial
—Té un bon FONS
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 13, 2026
Escampem els pardals
Esbargir-se, passejar:
—ESTIRAR LES CAMES
—ESCAMPAR LA BOIRA
—ESCAMPAR ELS PARDALS
—FER UN TOMB
—FER UNA VOLTA
—FER UNA BORNADA
—FER QUATRE PASSES
—ANAR DELAI-DELAI
—FER SA LLANTERNA
—TRAURE LES ARNES
—AIREJAR LES IDEES
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 15, 2026
No et planyis del tec
Preservem-ho, amics:
—Van fer un gran TEC en aquell restaurant
—Li ha sortit un problema gros DE TRASCANTÓ
—Noi, no ET PLANYIS i comença a actuar
—La barana s'omple de MOIXONS
—On S’ESTAN els teus pares?
—No ho entenc: tot això que fa NO ÉS DE BON ÉSSER
—És un fet digne D’ESMENT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 16, 2026
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.