Fotografia: Khaled Damlakhi (Pexels)
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Les diòptries del poliglot
Compte amb aquests deu mots:
⛔️ Un políglota ✅ Un POLIGLOT
⛔️ estar escamat ✅ estar ESCAMNAT
⛔️ flemó ✅ FLEGMÓ
⛔️bactèria ✅ BACTERI
⛔️fluïd ✅ FLUID
⛔️ termostat ✅ TERMÒSTAT
⛔️dioptria ✅ DIÒPTRIA
⛔️garrapinyada✅ GARAPINYADA
⛔️emprempta ✅ EMPREMTA
⛔️ bamba ✅ VAMBA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 18, 2026
Per què “a tot això”?
Cada vegada sento més el calc “a tot això”:
—A tot això, els experts… ▶️SOBRE AIXÒ, els experts…
—A PROPÒSIT D'AIXÒ, l'ajuntament…
—EN RELACIÓ AMB AIXÒ, el departament…
—AIXÍ DONCS, les dades..
—A MÉS A MÉS, l'estudi…
—PER UNA ALTRA BANDA, les entitats…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 15, 2026
Ja l’has vist prou!
Preservem-ho, amics!
—Amb aquella BONHOMIA tothom se sentia còmode al seu costat
—Li has deixat un disc? JA L’HAS VIST PROU!
—La tradició HA AFAIÇONAT la identitat del poble
—Tu sempre VÉNS DE L’HORT
—El dipòsit és CURULL
—Hi havia dues estaques i una fusta TRAVESSERA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 19, 2026
Naturalitat!
Naturalitat!
—El disc va caure a les seves mans ▶️LI va caure A LES mans
—La gent no surt de les seves cases ▶️no surt DE CASA
—S'aplicarà després de la seva aprovació ▶️després D'APROVAR-SE
—Va alçar la seva mà ▶️Va alçar LA mà
—Va perdre les seves claus ▶️Va perdre LES claus
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 18, 2026
Massa nivell?
5 maneres de no dir ‘a nivell de’
—A nivell de comunicació, hem millorat molt▶️EN COMUNICACIÓ, hem millorat molt
—A nivell personal ▶️ PERSONALMENT
—A nivell de resultats▶️QUANT ALS RESULTATS
—A nivell econòmic▶️DEL PUNT DE VISTA ECONÒMIC
—A nivell de barri▶️AL BARRI
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 16, 2026
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