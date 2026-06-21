El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 21 de juny de 2026

Les diòptries del poliglot

Fotografia: Khaled Damlakhi (Pexels)

 

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Les diòptries del poliglot


Per què “a tot això”?


Ja l’has vist prou!


Naturalitat!


Massa nivell?

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