Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

L’ensulsiada

“Venir-se avall”, no, si us plau!

—L’edifici ES VA ESFONDRAR

—La paret HA CAIGUT A TERRA

—El públic S’HA ENSORRAT

—Tota la família ES VA ENSULSIAR

—Finalment, l’empresa SE’N VA ANAR A TERRA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 27, 2025

Un cas com un cabàs

Extraordinari

—Un FORA DE SÈRIE

—Una gentada DE POR

—Divertir-se UNA COSA DE NO DIR

—UN CAS COM UN CABÀS

—Un fred DEL DIMONI

—Un cotxe QUE PEGA UN ESCLAFIT

—És PER A CAGAR-SE I NO TORCAR-SE

—VEGES SI LA CANSALADA ÉS DE POLLASTRE

—Pensa que és QUI SAP QUÈ

—No és res DE L’ALTRE MÓN — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 26, 2025

A tres quarts de quinze

Pensem-hi, amics:

⛔️ A les tantes ✅ A ALTES HORES DE LA NIT / A TRES QUARTS DE QUINZE

⛔️ Donar la impressió que ✅ FER L’EFECTE QUE

⛔️ Estirar la pota ✅ ANAR-SE’N A L’ALTRE BARRI, ANAR-SE’N AL CALAIX, TÒRCER EL COLL

⛔️ Fer bulto ✅ FER EMBALUM / FER EL QUE ES POT, FER GRUIX… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 30, 2025

Ni de bon tros

Ep! ⛔️ Hi aniré *sempre i quan m’ho demani

✅SI m'ho demana / SEMPRE QUE m’ho demani ⛔️No és així, *ni molt menys

✅NI DE BON TROS ⛔️*Menys mal que no hi era

✅SORT que / ENCARA SORT que ⛔️Paga *per anticipat

✅Paga PER ENDAVANT / A LA BESTRETA / DE BESTRETA / ANTICIPADAMENT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 28, 2025

Tallar curt

Curt:

—LLIGAR CURT / FERMAR CURT = deixar poca llibertat

—FER CURT / TALLAR CURT = haver-ne fet (o comprat) massa poc

—ANAR CURT = tenir pocs diners

—ANAR CURT (o DE CURT) = dur vestit curt

—CURT / CURT DE GAMBALS / CURT D’ENTENIMENT

—CURT DE MANS (fa poca feina)

—CURT DE VISTA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 29, 2025

