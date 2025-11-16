Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
La revenda que ho rebenta tot
No sé si és un bon moment, perquè hi ha gent molt emprenyada, però en català es diu REVENDA (i no 'reventa').#oquesgrasses
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 14, 2025
No baladregis
No perdem això, amics:
—Ja som A LES ENVISTES de Pego
—No BALADREGIS més, si us plau
—Ho ha fet aquell GANÀPIA
—Un altre dia PARA-HI ESMENT
—Surto a ESBARGIR-ME
—N’hi ha MÉS QUE NO et penses
—L’ha deixat AMB UN PAM DE NAS
—I llavors tothom VA GUILLAR
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 14, 2025
Toquem el dos!
Podent dir GIRAR CUA o TOCAR EL DOS, per què hi ha gent que diu "fer mitja volta"?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 13, 2025
Paperam, paperassa i paperejar
Paper:
—On vas amb tanta PAPERASSA?
—Aquest PAPERAM de què serveix?
—Fa de PAPERAIRE
—Tot lo dia PAPEREJA
—A terra és ple de PAPERETS (= confeti)
—Les castanyes en una PAPERINA
—Quina PAPERINA que porta
—No FACIS EL PAPERINA
—Vaig haver de FER EL PAPEROT perquè no ho descobrís
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 12, 2025
De saber-ho, ho sabem?
Evitem això, amics
⛔️ De saber-ho, hauria vingut més tard
✅ SI HO HAGUÉS SABUT, hauria vingut més tard
⛔️ Cas que hi sigui, aviseu-me
✅ EN CAS que hi sigui, aviseu-me
⛔️ A les tres hores, ja era aquí
✅ AL CAP DE tres hores, ja era aquí
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 10, 2025
Una plaga de l’anglès
Aquest anglicisme és una plaga:
—No havia vist mai abans una cosa com aquesta ▶️ No havia vist MAI una cosa com aquesta
—Mai abans m’havien parlat així ▶️NO M’HAVIEN PARLAT MAI així
—Mai abans havien sentit un soroll com aquell ▶️NO HAVIEN SENTIT MAI un soroll com aquell
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 11, 2025
On no
Això caldria esmenar-ho (reservem ON per a llocs):
—Era un temps on tot semblava possible ▶️Era un temps EN QUÈ / EN EL QUAL…
—Va ser llavors on me’n vaig adonar ▶️Va ser llavors QUAN…
—un nivell de vida on es podia permetre luxes ▶️un nivell de vida EN QUÈ / EN EL QUAL…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 13, 2025
La ronyosa
Gràcies a l’Estellés, he descobert que “garapinyada” (o “garrapinyada”) és un mot castellà i que al País Valencià i a Tortosa en diuen —o en deien, ai las!— RONYOSA.
Em podeu confirmar (dient-me on ho heu sentit) si encara és viu?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 15, 2025
