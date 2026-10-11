El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 11 d'octubre de 2026

La mare m’ho va transmetre

Ací teniu els darrers brins, amics.

La mare m’ho va transmetre

Sabeu què són les “grans forquilles”?

Màquina de rentar

Can Penja-i-despenja

Esbandiu-vos

La veig dia per altre

Coses que ens ensenya Albert Om

Espernegar escalivat

No feu beure a galet

A les envistes

Agradar o no

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