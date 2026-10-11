Ací teniu els darrers brins, amics.
La mare m’ho va transmetre
Ma mare ho deia i m’ho va transmetre:
—Això ELS HO has d’explicar
—Tinc els llibres dels nens. ELS ELS dono?
—M’han donat les claus. ELS LES duré
—Tinc 2 entrades. ELS EN regalaré una
—Ha entrat dins la gàbia i no L’EN puc treure
—Vaig ficar la mà al forat i no LA’N podia treure
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 8, 2026
Sabeu què són les “grans forquilles”?
Va bé de saber que hi ha gent que no són "grans forquilles", oi, @JuntsXCat?
De vegades, la IA fa aquestes coses… pic.twitter.com/YVbp3jvz8f
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 2, 2026
Màquina de rentar
La mare no deia mai "lavadora", però tampoc no deia "rentadora".
Deia MÀQUINA DE RENTAR, sempre.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 1, 2026
Can Penja-i-despenja
Desordre, amics:
—Les joguines ESBARRIADES
—Els cabells ESBULLATS
—Els fils EMBULLATS
—Una situació EMBROLLADA
—Un discurs ESGAVELLAT
—Un noi DESMANEGAT
—Un home DESBARATAT
—El seny CAPGIRAT
—GUIRIGALL
—BATIBULL
—POTI-POTI
—DESORI
—OLLA DE GRILLS
—CAN PENJA-I-DESPENJA
—CAN PIXA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 29, 2026
Esbandiu-vos
Un verb que no hem de perdre:
—Ja HAS ESBANDIT els plats?
—ESBANDEIX bé el pinzell
—Li agrada ESBANDIR els defectes d’altri
—VAN ESBANDIR de seguida les visites
—Veig que ja T’HAS ESBANDIT aquells pesats
—El vent LI ESBANDEIX els cabells
—Els núvols ja S’HAN ESBANDIT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 5, 2026
La veig dia per altre
Preservem-ho, amics:
—Uf! Ho vol MANIFASSEJAR tot
—Quina CORRUA de bicicletes!
—El cavall té la TESTA allargassada
—HI HA ESTALVIS QUE FORADEN LES ESTOVALLES
—La veig DIA PER ALTRE
—Clava una QUEIXALADA a l'entrepà
—No pateixis, que HI TINC LA MÀ TRENCADA
—Tens un BOCÍ de coca?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 2, 2026
Coses que ens ensenya Albert Om
Aquest llibre de l’Albert Om és un castell de focs. Guaiteu què diu en 2 paràgrafs:
—ENCOFURNADA al sofà
—anar-se EMMUSTEINT
—fogons LLARDOSOS
—joguines ESBARRIADES
—EMPIOCAT o EMMURRIAT
—ESGALABRAT o ESGARRINXAT
—CARAGIRATS i BALADRERES
—On vas ESCOPETEJAT?
—Sembles un ESPERITAT pic.twitter.com/NGrOdIkC4z
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 28, 2026
Espernegar escalivat
El prefix ES- ha donat una immensitat de verbs. Una mostra:
—ESCLOFOLLAR
—ESPELLAR
—ESCUAR
—ESDENTEGAR
—ESPANYAR
—ESCROSTONAR
—ESBORRONAR
—ESCABELLAR
—ESLLOMAR-SE
—ESGARGAMELLAR-SE
—ESBOCINAR
—ESPARRACAR
—ESPERNEGAR
—ESBIAIXAR
—ESCALIVAR
—ESFULLAR
—ESGRANAR
—ESBRANCAR
—ESBALÇAR
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 7, 2026
No feu beure a galet
No cal dir sempre "prendre el pèl":
—ENSARRONAR
—ENGALIPAR
—ENSIBORNAR
—ENTABANAR
—ENCERAR
—ENGALLINAR
—GUARNIR
—TROMPAR
—FER BEURE A GALET
—AIXECAR LA CAMISA
—PLANTAR LA BLEDA AL CLATELL
—PORTAR A DIDA
—PORTAR VENUT
—FER VEURE LA LLUNA EN UN COVE
—FER VEURE LA LLEONA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 6, 2026
A les envistes
Això ho trobo preciós:
—Baixarem fins A LES ENVISTES de la carretera
—Ja teníem la casa A LES ENVISTES
—Vam arribar A LES ENVISTES de la ciutat
—Érem A LES ENVISTES de Nadal
—Ja som A LES ENVISTES del judici
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 30, 2026
Agradar o no
Agradar o no:
—Et FA PEÇA aquesta brusa?
—Aquella música no EM FEIA EL PES
—El seu fill li HA CAIGUT EN GRÀCIA
—Aquesta noia li HA CAIGUT DE BON ULL
—És ben bé que li HAS ENTRAT PER L’ULL DRET
—Sembla que tots li HEU CAIGUT EN GRAT
—N’HA FET FESTA, dels pastissos?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 1, 2026
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