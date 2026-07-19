Fotografia: Mario Amé.
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
La fal·lera dels mots
Mots tan simples i usuals com aquests no tenen traducció directa o precisa al castellà. Però si no els fem servir es perdran:
—AMOROSIR
—ANDRÒMINA
—BUFERA
—CALIU
—DESFICI
—DESLLORIGADOR
—ENTAFORAR
—ESBARRIAR
—FAL·LERA
—PITRAM
—OI?
—PLEGAR
—RAUXA
—SENY
—TERRABASTALL
—VESPRE
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 13, 2026
Coratge, Celdoni
En Celdoni Fonoll, el nostre rapsode nacional, recita un bell poema de Màrius Torres. Abans de començar, explica que està malalt i que haurà de fer quimioteràpia.
"Un petit comiat", diu, però és un arreveure.
Molta força i molt coratge, Celdoni! Fins aviat.
(Vídeo: Joan Bussé.) pic.twitter.com/ksmRgIvGbL
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 16, 2026
Un “Cant espiritual” que esborrona
Celdoni Fonoll recita "Cant espiritual", de Joan Maragall, en record de la seva neboda Núria Fonoll Alsina, de Calaf, que ens ha deixat a 47 anys, per culpa del maleït càncer.
Concentració a la plaça de la Vila de Gràcia, 6.7.26.
(Vídeo de Joan Bussé)
Gràcies, Celdoni! pic.twitter.com/CPBZlYc4pb
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 15, 2026
Un menjamiques galtaplè
Hi ha mots composts que es mereixen un monument:
—ARRENCAQUEIXALS
—BARBA-ROS
—CAMACURT
—CARA-RODÓ
—CORDUR
—ESCANYAPOBRES
—ESMAPERDUT
—ESPIADIMONIS
—ESTIRACORDETES
—ESTRENYACAPS
—GALTAPLÈ
—LLEPAFILS
—MENJAMIQUES
—RODAMON
—SALTATAULELLS
—SOMIATRUITES
—TRENCACAPS
—VENTAFOCS
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 15, 2026
Xarrupa, que vessa!
Preservem-ho, amics!
—Quan té diners TIRA DE VETA
—Això ja PASSA DE TACA D’OLI
—Sortia vi A RAIG FET
—VAL MÉS SER CAP D’ARENGADA QUE CUA DE LLUÇ
—Si no vols que et vessi, XARRUPA
—La pluja no hi SOVINTEJA gaire, en aquesta vall
—El teu fill és ben EIXERIT
—L'entrada feia FERESA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 17, 2026
Sant Tornem-hi
Sembla català i no ho és:
⛔️ de totes totes ✅A (o DE) TOTES PASSADES
⛔️per últim ✅PER ACABAR, FINALMENT
⛔️més del mateix ✅LA CANÇÓ DE L'ENFADÓS, SANT TORNEM-HI
⛔️pel moment ✅ARA COM ARA, DE MOMENT
⛔️no té volta de full ✅VA A MISSA, NO TÉ RETOP, HI POTS PUJAR DE PEUS
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 16, 2026
Matar pronoms a cop de sinònims
Els sinònims innecessaris (també) maten els pronoms febles [1/2]
—Entre les seves novel·les es destaquen dues 𝙤𝙗𝙧𝙚𝙨 que estan vinculades amb la guerra ▶️ Entre les seves novel·les SE’N destaquen dues DE vinculades amb la guerra
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 14, 2026
—Dels seus poemes sobresurten tres 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙨𝙞𝙘𝙞𝙤𝙣𝙨 molt emotives ▶️ Dels seus poemes EN sobresurten tres DE molt emotius
—Entre les fotografies conservades, hi ha dues 𝙞𝙢𝙖𝙩𝙜𝙚𝙨 malmeses ▶️Entre les fotografies conservades, N'hi ha dues DE malmeses
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 14, 2026
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