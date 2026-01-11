Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
La Delcy no és de Madrid
He sentit alguns locutors de TV3 que pronuncien "Delcy" amb la C interdental, com si la dona fos de Madrid. No n'hi ha cap necessitat:
1. Els catalans no tenim aquest so i no cal que forcem la nostra fonètica (no ho fa la resta del món)
2. Ella ho pronuncia amb S. Per tant…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 7, 2026
Franco no se’n va sortir
A començament dels setanta vaig aprendre a llegir en català amb aquests llibres d'en Folch i Torres. Eren de mon pare.
Amb mi, Franco no se'n va sortir. pic.twitter.com/sPLkcUUkpl
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 10, 2026
Una collonada
3 castellanismes resistents:
⛔️ Això fa molt bulto ✅ molt d’EMBALUM
⛔️ Té un bulto a la cama ✅ un BONY
⛔️ Aquesta làmpara és molt elegant ✅ Aquest LLUM
⛔️ No et preocupis: és una xorrada ✅ és una COLLONADA (PARIDA, POCA-SOLTADA, BESTIESA…)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 5, 2026
Tallar el bacallà
Manar:
—REMENAR LES CIRERES
—FER I DESFER
—PORTAR LA BATUTA
—PORTAR LA VEU CANTANT
—PORTAR LES CALCES
—ÉSSER L’AMO DEL BALL
—TALLAR EL BACALLÀ
—TENIR LA CLAU I EL DURO
—TENIR LA PAELLA PEL MÀNEC
—TENIR TOTS ELS TRUMFOS
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 8, 2026
Quin rebombori!
Preservem-ho, amics!
—QuIn REBOMBORI que s'ha sentit
—No té ni una ENGRUNA de bona voluntat
—És un terreny ENCLOTAT
—Si fa mala cara és que té CUA DE PALLA
—Abans de la tempesta es va sentir una BORINOR
—No hi ha res a fer: ÉS PICAR FERRO FRED
—No és vell, però ja CINQUANTEJA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 9, 2026
Bo i drets
Ep!
⛔️ Això, com a molt, durarà un quart ✅ A TOT ESTIRAR, PEL CAP ALT…
⛔️ Es va estar estona de peu ✅ DRET, BO I DRET, A PEU DRET (més formal, DEMPEUS)
⛔️ De totes formes, no és greu ✅ DE TOTA MANERA, DE TOTES MANERES
⛔️ Vine d’hora, a ser possible ✅ SI ÉS POSSIBLE
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 7, 2026
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.