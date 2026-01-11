El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 11 de gener de 2026

La Delcy no és de Madrid

 

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

La Delcy no és de Madrid

Franco no se’n va sortir

Una collonada 

Tallar el bacallà 

Quin rebombori! 

Bo i drets 

 

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Sense categoria per Jordi Badia i Pujol | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent