Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
La degradació d’El Periódico
Com es pot haver degradat tant, @el_Periodico?
T'imagines demanar si el polonès es un problema per a Polònia? pic.twitter.com/SQABCtQEzq
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 27, 2025
Ai, calla
Ho dieu, això?
No trobo les claus. CALLA!, si són al sofà
No em surten els comptes… CALLA!, ja ho tinc, m’he equivocat
—Te’n vas adonar?
—CALLA, CALLA! I tant!
—Vols dir que no hi era?
—Ai, CALLA! Ara que ho dius, sí que va venir
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 26, 2025
Plans desguitarrats
Això no ho hauríem de perdre:
—De sobte, ES VA ABRAONAR damunt meu
—Té un nas llarg i CANTELLUT
—M’HA DESGUITARRAT els plans
—Aprofitaré les ESCORRIALLES de l’ampolla
—Hi va arribar amb quatre GAMBADES
—Quin MIQUEL que li ha clavat, noi!
—Mira que és SORRUT, eh?
—Té una XERRERA…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 28, 2025
No ens fem tant
Això és una castellanada com una casa:
⛔️Els militars s’han fet amb el poder
✅Els militars HAN PRES el poder
⛔️No m’he pogut fer amb el llibre
✅No HE POGUT ACONSEGUIR el llibre
⛔️ El jugador s’ha fet amb la pilota
✅El jugador HA ARREPLEGAT la pilota
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 24, 2025
Els camions sí
Aquesta plaga del "fer-ho" (que ve de l'anglès) ho empastifa tot.
Guaiteu aquesta frase:
—A Alemanya els cotxes no paguen peatges, però sí que ho fan els camions
Com ho hem dit sempre?
—A Alemanya els cotxes no paguen peatges, però ELS CAMIONS SÍ
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 28, 2025
I ara!
Això ho dieu (o ho dèieu)? No ho hauríem de perdre, amics!
—Que no t’hi vol? I ARA, què s’ha cregut?
—No m’ho has de pagar, no. I ARA!
—Tant que ens ha fet la guitza i vol que l’ajudem? I ARA!
—Això t’ha dit? I ARA!
—Tant te’n demanen? I ARA!
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 25, 2025
Parlar estrany o no?
Vejam: per què diem:
—“Com de probable és que Ucraïna accedeixi a cedir aquests territoris”
Si podem dir:
—Ucraïna s’avindrà a cedir aquests territoris?
Maleeixo molt aquestes frases enrevessades copiades de l’anglès amb un “com de”. Són tan antinaturals…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 26, 2025
Tracte és tracte
La meva mare ho hauria dit així:
⛔️ N'hi ha més de lo que em pensava
✅ N'hi ha més QUE NO em pensava
⛔️ Lo que passa és que no en vol
✅ PASSA QUE no en vol
⛔️ Lo pactat és lo pactat
✅ TRACTE ÉS TRACTE
⛔️ Lo bo és que no ho sap
✅ LA COSA BONA és que no ho sap
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 27, 2025
Si cagues el tió…
Si cagues el tió ja t'asseguro que no tindràs la nit bona.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 29, 2025
“Bones Nadal”
Amics de @beteve: si prometeu frases escrites en bon català, no digueu "Bones Nadal", si us plau (això de la traducció automàtica és més dolent que la tinya). pic.twitter.com/zxvTUNhcnN
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 26, 2025
