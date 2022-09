Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Joan Fuster: clar i català

"La solució, si n'hi ha alguna, és el retorn al monolingüisme. Les propostes oficials de 'bilingüisme' són, i sempre seran, una trampa parada contra el català."

Joan Fuster, "Ara o mai" (1981) Som fusterians? Doncs això 👆 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 22, 2022



Enorgullim-nos-en

Hi ha qui diu que “Els anells del poder” fa servir un vocabulari massa “allunyat de la parla popular”. Això és una mania d’acomplexats.

Al món la gent s’enorgulleix de tenir una llengua genuïna i ací ho volem tot deixatadet, no fos cas que un jove s’ennuegués amb un “tanmateix” — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 9, 2022



Ha provat l’estiu?

L'estiu és una bona època per a revifar un verb que tenim a la corda fluixa.

"Com PROVEN les vacances?", "Et PROVEN les vacances?", "L'aigua de mar em PROVA"…

Encara ho dieu? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 13, 2022



Escaure

Cada vegada que diem “El color vermell no t’afavoreix” enterrem una mica més el verb ESCAURE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 6, 2022



Morta la cuca, mort el verí

Diguem-ho en català!

—Muerto el perro se acabó la rabia: MORTA LA CUCA, MORT EL VERÍ

—No saber ni papa: NO SABER-NE NI UN BORRALL

—En casa del herrero, cuchillo de palo: EL SABATER, EL MÉS MAL CALÇAT

—Menos da una piedra: ENCARA GRÀCIES (o VAL MÉS AIXÒ QUE RES) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 20, 2022



Barrip-barrap

No cal dir "manasses", ni "txapusses", ni "torpe":

—POCATRAÇA

—BARRIP-BARRAP

—BARROER

—DESMANEGAT

—DESMANYOTAT

—MALDESTRE

—MATALOT

—MATUSSER

—POTINER

—SAPASTRE

—GOT QUE TOCA, PLAT QUE PETA

—LI FIQUES EL PA A LA BOCA I NO ÉS BO NI PER A MOSSEGAR

—NO SABER FER LA O NI AMB UN DIDAL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 21, 2022



Cessats?

No entenc d'on ve aquesta confusió entre "cessar" i "destituir"

—"cessar" vol dir 'plegar'

—"destituir" vol dir 'fer plegar' Un funcionari cessa en un càrrec quan el renuncia. Però la vice-presidenta Vergés no va cessar quatre assessors, sinó que els va destituir. Fàcil, no? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 23, 2022



Autoodi

Ho veig constantment. N'hi ha dos que parlen en català i, tot d'una, arriba un hispanofon i tots tres comencen a parlar en espanyol.

L'amo i els súbdits: aquesta és la impressió que fan.

Fins quan serem tan mesells? L'autoodi ens matarà. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 6, 2022



Olor de Gessamí

No hi ha ningú, al programa @cuinesTV3, que pugui dir a la Gessamí Caramés que les coses fan "olor DE fumat" (i no pas "olor *a fumat"? pic.twitter.com/MouPDeszcW — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 24, 2022



No fem malbé la llengua

Salvem això, amics:

—La fruita SE M’HA FET MALBÉ

—Per aquests camins FARÀS MALBÉ la bicicleta

—Tanta pressió L’HA FETA MALBÉ, la seva filla

—De tants anys de treballar a la mina S’HA FET MALBÉ l’esquena

—No permetem que ENS FACIN MALBÉ el projecte — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 27, 2022



La panxa regirada

Encara ho dieu?

—FA MAL EL PAÏDOR

—El sopar no M’HA PROVAT

—Tinc CORAGRE

—L’all sempre EM TORNA

—Tinc la panxa REGIRADA

—Deus tenir UN RACÓ (o UNA RACONADA)

—M’HE EMPATXAT

—Això ENFARFEGA

—Tinc el ventre BOTIT

—Em fa venir OIS

—Tenia BASQUES

—Vaig treure la FREIXURA

—Anava FLUIX — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 13, 2022



Ni per pensament

Ara s’ha posat de moda dir “això no passarà”.

De vegades està bé, però molt sovint no caldria.

No perdem això:

—NI PENSAR-HI

—DE CAP MANERA

—NO HO VEUREM PAS

—NI PARLAR-NE

—ALTRA FEINA HI HA

—NI PER PENSAMENT

—etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 19, 2022



No ve d’aquí

Si no voleu dir sempre “no té importància”

—Passar les nits en blanc NO EM FA RES

—Si és més car, NO VE D’AQUÍ

—TANT FA que sigui buit com ple

—TANT li ÉS que vingui com que no

—TANT SE VAL que sigui alt o baix

—De tant en tant diu bestieses, però AIXÒ RAI En sabeu més? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 1, 2022



Sense pèls a la llengua

*No tallar-se un pèl? Ca!

—Aquesta noia NO SE’N CALLA CAP

—Son pare NO TÉ PÈLS A LA LLENGUA

—Ja veig que NO VAS AMB EMBUTS

—És dels que DIUEN ALLÒ QUE PENSEN

—Ostres, tu NO T’ESTÀS DE DIR RES, eh?

I també:

—NO S’ACOVARDEIX PAS

—NO ES COHIBEIX PAS

—NO S’ATURA

—NO CALLA… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 5, 2022



No ens hi conformem

Quina plaga…

⛔️ Conforme passa l’estona, la tensió creix

✅ A MESURA QUE ⛔️ Conforme parlava, me'n vaig adonar

✅ MENTRE PARLAVA ⛔️ Conforme corre el temps, les esperances són més minses

✅ COM MÉS CORRE ⛔️ S’ha de fer conforme ho hem decidit

✅ TAL COM HO HEM DECIDIT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 16, 2022



Tant sí com no

La plaga del "no hi ha més"

—Això és així i no hi ha més ▶️ I NO CAL PARLAR-NE MÉS

—No t’hi capfiquis; no hi ha més ▶️ LES COSES SÓN COM SÓN

—Ho has d’acceptar i no hi ha més ▶️ TANT SÍ COM NO

—Es farà com dic i no hi ha més ▶️ I PROU Que en sabeu més? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 2, 2022



Fer el paperina

Fer el ridícul:

—LLUIR-S’HI BEN LLUÏT

—CAGADA PASTORET

—ESPIFIAR-LA DE MIG A MIG

—FER UN PAPER D’ESTRASSA

—FICAR-SE DE PEUS A LA GALLEDA

—PARIR-LA

—VESSAR-LA

—ÉSSER LA RIOTA

—FER EL GEGANT

—FER EL NINOT

—FER EL PALLASSO

—FER EL PAGÈS

—FER EL PAPERINA

—FER EL PRÉSSEC

—Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 23, 2022



Pam i pipa

Quantes coses que podem dir amb un pam!

—FER PAM I PIPA

—ANAR A PAMS

—PAM A PAM

—AMB UN PAM DE BOCA OBERTA

—AMB UN PAM DE NAS

—AMB UN PAM D'ORELLA

—OBRIR UN PAM D'ULLS (o UNS ULLS D'UN PAM)

—NO VENIR D'UN PAM

—NO HAVER-HI UN PAM DE NET

—NO TENIR UN PAM DE TERRA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 26, 2022



A mata-degolla

No ho perdem, amics!

—Els dos germans estan A MATA-DEGOLLA (s’odien, es tenen ràbia)

—Els dos partits van arribar A MATA-DEGOLLA (a punt de barallar-se)

—Van entrar a la ciutat A MATA-DEGOLLA (matant tanta gent com podien) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 15, 2022



Ranejar

3 castellanismes camuflats:

—La inflació es dispara i *ronda el 10% ▶️ S’ACOSTA A, VOREJA, RANEJA, ÉS DE PROP DE

—El partit *es plega i votarà a favor de la taxa ▶️ ES DOBLEGA, CEDEIX, CLAUDICA

—Hi havia *al voltant de 500 manifestants ▶️ PROP DE, CAP A, A LA RATLLA DE, VORA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 8, 2022



Per si no fos prou

Si us plau!

—No hem estat suficientment forts ▶️ PROU forts

—És conegut però no *lo suficient ▶️ no PROU

—No pensem suficientment en tu ▶️ PROU en tu

—En vols? —D'acord ▶️ PROU

—Per si no fos bastant ▶️ PER SI NO FOS PROU

—PROU plou, però no plou PROU

—BÉ PROU que ho saps

etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 29, 2022



Com més aviat millor

Compte!

—lo abans possible: COM MÉS AVIAT MILLOR, TAN AVIAT COM ES PUGUI

—a ser possible: SI POT ÉSSER, SI ÉS POSSIBLE

—lo més possible: TANT COM ES PUGUI

—contra més gent, millor: COM MÉS GENT

—quant més menjo, més gana tinc: COM MÉS MENJO

—a més calor, més set: COM MÉS CALOR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 14, 2022



Cap d’arengada

Com es diu en català "Más vale ser cabeza de ratón que cola de león"?

—VAL MÉS SER CAP D'ARENGADA QUE NO CUA DE LLUÇ

—VAL MÉS SER AMO DE POC QUE NO MOSSO DE MOLT I "venir a cuento"?

—VENIR A TOMB

—VENIR A PROPÒSIT

—VENIR AL CAS

—TREURE CAP — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 22, 2022



Ara i adés

Genuïnitats:

—Es veu D’UNA HORA LLUNY que és de mentida

—Esperes que vagin a comprar? ALTRA FEINA HI HA

—D’AQUÍ A AQUÍ plora, D’AQUÍ A AQUÍ riu

—Ja sé que ho fas A FI DE BÉ

—MAL QUE s’enfonsi, no em mouré

—Ens visita ARA I ADÉS, no el veiem pas gaire — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 9, 2022



Plàstic? Al contenidor groc

Properament s'iniciarà ➡️ BEN AVIAT COMENÇARÀ El català de plàstic, al contenidor groc — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 4, 2022



Trossos

No ho perdem, amics!

—Veu la casa D’UN TROS ENLLÀ

—Se sent la fortor D’UN TROS LLUNY

—EN TIRAREM BON TROS A L’OLLA, d’aquest augment de sou

—Alerta, que ve l’amo del TROS

—No ho ha acabat, NI DE BON TROS [o BON TROS EN FALTA]

—Se senten BON TROS atrapats

—Aquests VIUEN DEL TROS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 7, 2022



No cal ni dir-ho

"Faltaria més", no, si us plau!

—Que si podeu venir? NO CALDRIA SINÓ

—Encendre la calefacció? NO FALTARIA SINÓ

—Tothom pot fallar, NOMÉS FALTARIA!

—Vols que hi anem plegats? I TANT I també:

—NO CAL NI DIR-HO

—NOMÉS CALDRIA

—NO EN CALDRIA D’ALTRA! En sabeu més? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 6, 2022



Tinguem nervi

Quins nervis!

—FER POSAR ELS NERVIS DE PUNTA: irritar, fer posar nerviós [no *posar dels nervis]

—ÉSSER UN FEIX DE NERVIS (o UN MANAT O UN SAC): fàcilment excitable

—TENIR ELS NERVIS DESFETS: cansat per una angoixa llarga

—ÉSSER UN NERVI: dinàmic, nerviós

—TENIR NERVI: vigor — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 12, 2022



Fer-se vell

Quan ens fem vells, la llengua ens reserva unes expressions de vegades no gaire amables

—FER-SE GRAN

—POSAR ANYS

—L’EDAT DEL SI NO FOS

—ESTAR PASSAT

—MÉS VELL QUE MATUSALEM, MÉS VELL QUE LA PICOR

—HAVER FET ATOTS

—NO AGUANTAR-SE ELS PETS

—FER CATÚFOLS

—TENIR UNA CAMA AL CALAIX — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 25, 2022



I la ganyota, què?

Ara que tothom posa cares ja podem enterrar la ganyota. Una altra al canyet. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 16, 2022



Cap de broma

No us hi heu trobat, aquests dies, que plou en un indret i a pocs metres no cau ni una gota?

D'això, sempre n'he dit un CAP DE BROMA o CAP DE NÚVOL ('núvol fragmentat del qual cau una gotellada').

I vosaltres? pic.twitter.com/NbgSAuD3gF — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 27, 2022



Permetem massa

"Permetre" és correcte, però se n'abusa.

—Això ens permet d’arribar a l'altra banda ▶️ Amb això PODEM ARRIBAR a

—L’aparell permet de mesurar les ones ▶️ SERVEIX PER A

—El servei permet que la perifèria s'acosti al centre ▶️ GRÀCIES AL SERVEI, la perifèria ES POT acostar — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 28, 2022



No tocar ni quarts ni hores

Algú PIXA FORA DE TEST quan parla d'una cosa que no ve a tomb, quan fuig de la qüestió.

Si NO TOCA NI QUARTS NI HORES és que desvarieja o que s'ha tornat boig.

I si TÉ EL CAP A TRES QUARTS DE QUINZE vol dir que va molt errat o despistat https://t.co/ptaBb0GxyU — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 10, 2022

