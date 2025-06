Fotografia: S. Tsuchiya (Unsplash).

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Ja podem plegar

Dos verbs que reculen:

1) PLEGAR:

—Deixen de treballar → PLEGUEN

—Renuncia a un càrrec → PLEGA

—Tancarem el negoci → PLEGAREM

2) PRENDRE

—Li roba un full → PREN

—Li *pillem una joguina → PRENEM

—M’han *tret la cartera → M’HAN PRES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 6, 2025

El fregadís

No, si us plau: ni *roçar, ni *roce

—La peça FREGAVA amb la roda

—La teva actitud VOREJA la paranoia

—El FREGADÍS del coll de la camisa

—El FREC causal de les seves mans

—El CONTACTE entre tots dos

—Va haver-hi moments de FRICCIÓ I l'expressió aquella: LA FRICCIÓ DESPERTA PASSIÓ — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 5, 2025

Se’n carda

Ep!

—Fa catxondeig →BROMA, CONYA

—És catxondeig → BURLA, BEFA, ENSARRONADA

—Es catxondeja de… → ES FOT, ES CARDA, PREN EL NÚMERO

—És molt catxonda → DE LA BROMA, BROMISTA, BURLETA, PLAGA

—Em posa catxondo → M’ESCALFA, M’ENGRESCA, M’ENCÉN, EM FA TREMPAR, EM FA FER XUP-XUP… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 2, 2025

No caiguem tan avall

Compte, amics:

1) A BAIX ↔️ A DALT

✅ —No el trobo —És A BAIX 2) AVALL ↔️ AMUNT

⛔️ No ho deixis tan *a baix, si us plau

✅ No ho deixis tan AVALL, si us plau ⛔️ Respon les qüestions que hi ha més *a baix

✅ Respon les qüestions que hi ha més AVALL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 4, 2025

Al capdavant amb el front ben alt

1) AL FRONT = significat literal

✅ Té moltes arrugues AL FRONT

✅ Va lluitar AL FRONT de l’Aragó 2) AL CAPDAVANT o AL DAVANT = en un lloc preeminent

⛔️ Els militants l’han situat *al front del partit

✅ Els militants l'han situat AL CAPDAVANT (o AL DAVANT) del partit — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 4, 2025

