Ací teniu els brins d’aquesta quinzena, amics.

Ja no es trempa?

Fa 17 anys, quan era professor de secundària, els companys de l’àrea de tecnologia m’explicaven que si a classe parlaven de trempar l’acer hi havia una riallada general. Ara ja no riu ningú. No saben què és. Tot el jovent diu ‘empinar-se’, ‘estar empalmat’, etc. Com en castellà — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 9, 2024



“Pillat” de festa?

"Pillat de festa". Cal degradar tant la llengua, gent del @diariARA?

De debò creieu que si dieu ENXAMPAT hi haurà lectors que no us entendran? Tan rucs us penseu que som? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 11, 2024



Corglaçada un capaltard

La riquesa dels composts (1):

—Aquella veu la va deixar CORGLAÇADA

—No es preocupa mai per res, és un perfecte PANXACONTENT

—És d’una família plena de LLETRAFERITS

—Ens vam conèixer un CAPALTARD de setembre

—L'home, CELLAJUNT, CARA-XUCLAT i CULGRÒS, camina CAPMOIX Demà, més. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 10, 2024



Bufanúvols i tastaolletes

La riquesa dels composts (2)

—Quan tocaràs de peus a terra, SOMIATRUITES?

—Aquest MILHOMES presumeix sense mesura

—No me’l podré llevar del damunt, aquell TORRACOLLONS?

—Aquest MALÀNIMA, no el vull ni veure

—És un BUFANÚVOLS, un CAGACALCES i un TASTAOLLETES, però bon xicot — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 11, 2024



A fer tabola

Si no voleu dir ni “farra” ni “parranda”:

—ANAR DE RONDA

—ANAR A FER GRESCA

—ANAR A FER EL CALAVERA

—ANAR A FER EL TRONERA

—ANAR A FER GATZARA

—ANAR A FER BARRILA

—ANAR A FER TABOLA

—ANAR DE BORINA

—ANAR A FER XERINOLA

—ANAR A CÓRRER-LA

—ANAR DE TRONC — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 4, 2024



A peu dret

Ep!

⛔T'has de posar de peu

✅T'has de POSAR DRET ⛔️No pots estar de peu a dins l’autocar

✅No pots ESTAR A PEU DRET… ⛔️Quan entrà el director tots ens vam posar en peu

✅…ens vam POSAR DEMPEUS ⛔El negoci que va posar en peu ja no hi és

✅El negoci que VA ENGEGAR… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 1, 2024



Zenit, zenit!

Ep, encara que en Miki Núñez digui "Zènit" (amb accent a la E), recordeu que en català és ZENIT (amb accent tònic a la I).

Ho escriuen bé i ho pronuncien malament. Per què, @som3cat? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 4, 2024



La plaga dels possessius

La plaga dels possessius

—Va perdre el seu carnet▶️Va perdre EL carnet.

—Va entrar a l’entitat el 2015 i al cap d’un any ja era el seu president▶️…ja N’ERA EL president

—Fem manteniment del vehicle per assegurar el seu el bon funcionament▶️ASSEGURAR-NE EL BON funcionament — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 7, 2024



Ot el bruixot

Significats del sufix -OT:

‘Mena de’:

—UNGLOT

—ILLOT

—CUIXOT Forma masculina:

—GUATLLOT

—MERLOT

—ABELLOT

—DIDOT

—BRUIXOT To despectiu o intensiu:

—XICOTOT

—HOMENOT

—ESTRANYOT

—LLETJOT

—GRASSOT

—XAFARDEROT Forma afectiva d’un nom propi:

—PEROT

—MIQUELOT

—JOANOT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 2, 2024



Més n’hi hagués hagut!

Genuïnitats amb MÉS:

—Se’ls va menjar tots. I MÉS N’HI HAGUÉS HAGUT!

—De bolets com aquell, no n’he vist ENLLOC MÉS

—S’ha escarmentat. No crec que HI TORNI MÉS

—Cal preservar-lo, MÉS QUE MÉS perquè és molt poc freqüent

—Ja sé que no pots venir, però SI MÉS NO truca’ns — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 30, 2024



No se sabia quina cara feia

Vosaltres dieu "No li havia posat cara" o bé NO SABIA QUINA CARA FEIA, com havíem dit tota la vida? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 3, 2024



Com “casa”

Recordem que es pronuncien amb ESSA SONORA (com “casa”) tots aquests mots:

—CRISI

—DOSI

—HIPÒTESI

—OASI

—PARÈNTESI

—MEDUSA

—OBESITAT

—PERSUASIÓ

—ENDINSAR

—ENFONSAR I amb essa sorda (com “passar”), aquests:

—REGRESSIÓ

—ADMISSIÓ

—EMISSIÓ

—PRESSIÓ

—REPRESSIÓ

—EXPRESSIÓ

—VELOCITAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 3, 2024



No mirem gaire prim

No ho perdem, amics:

—És un valor cada vegada més escàs▶️És un valor que COM MÉS VA MÉS ESCASSEJA

—Les preguntes podrien ser moltes ▶️ DE preguntes, N’HI PODRIA HAVER MOLTES

—Potser no ens hi fixem gaire ▶️ Potser NO MIREM GAIRE PRIM

—No ho van aconseguir ▶️ No SE'N VAN SORTIR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 8, 2024



No suposem tant

“Suposar”, sovint, és un calc del castellà (acceptat pel diccionari):

—suposa un atac sense precedents▶️ÉS un atac…

—no suposa cap conflicte▶️…no CAUSA cap conflicte

—han de suposar una rebaixa de 40 milions d’inversió pública▶️…HAN DE SERVIR PER A REDUIR DE 40 milions… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 9, 2024



Plegar de viure

Ahir vaig tenir el goig de parlar amb en @salvadorcardus. Repassàvem mots catalans que fan de mal traduir i vam recordar el títol d’un llibre que va escriure amb en Joan Estruch: ‘Plegar de viure’.

La traducció a l’espanyol (‘Los suicidios’) palesa que ‘plegar’ és intraduïble. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 6, 2024

