Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
La indecència lingüística de la Generalitat de Catalunya
Caram, @gencat, us hi heu lluït:
⛔️en la que ✅EN QUÈ / EN LA QUAL
⛔️Per últim ✅PER ACABAR / FINALMENT
⛔️si teniu el correu en el mateix ✅SI HI TENIU EL CORREU
⛔️Tens a la teva ✅TENIU A LA VOSTRA
Quan superem aquesta fase, mirarem com evitar repeticions.
(Gràcies, @CuinaAlcor) pic.twitter.com/eGr46j5vSu
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 28, 2026
Massa català de plàstic
Tot això és català de plàstic. Al contenidor!
—Donar inici a l’acte▶️Començar l’acte
—Procedir a la signatura▶️Signar
—Posar en coneixement▶️Fer saber
—Amb posterioritat a la reunió▶️Després de la reunió
—A data d’avui▶️Avui
—Amb la finalitat de▶️Per a
—En cas de pluja ▶️ Si plou
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 23, 2026
Més català de plàstic, amics:
—Disposar de temps▶️ TENIR TEMPS
—Trobar-se ubicat a ▶️ ÉSSER A
—Donar resposta a ▶️ RESPONDRE A
—En finalitzar l’acte ▶️ QUAN S’ACABI L’ACTE
—Amb l’arribada de l’hivern ▶️ QUAN ARRIBA L’HIVERN
—De difícil solució ▶️ DE MAL RESOLDRE
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 25, 2026
Una xerrameca que no s’acaba
Preservem-ho, amics!
—Deixa-ho damunt la POST de planxar
—Com t'agraden les TAFANERIES
—Té una XERRAMECA que no s'acaba mai
—Aquest noi tan EIXERIT és fill teu?
—Hem rigut A PLER
—No hi aniré, LLEVAT QUE m'ho demani ella
—Em fa mal tota l'OSSADA
—Un savi? Ja POTS COMPTAR!
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 26, 2026
Bona nit i tapa’t
Ep, amics!
⛔️ Dóna la impressió que ✅FA L’EFECTE QUE
⛔️Val més no ‘meneallo’ ✅VAL MÉS NO REMENAR-HO / ÉS UN MAL QUE NO VOL SOROLL
⛔️Apaga i ‘vámonos’ ✅BONA NIT I TAPA’T / TURURUT, VIOLA
⛔️A aquestes alçades ✅A HORES D’ARA
⛔️ A salt de mata✅ CORRENTS / CAMES AJUDEU-ME
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 22, 2026
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.